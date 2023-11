‘ยุทธศักดิ์’ แนะ 3 กลยุทธ์ฟื้นตลาดจีนเที่ยวไทย หลังวีซ่าฟรียังปลุกไม่ขึ้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ไทยอนุมัติวีซ่าฟรีให้กับตลาดจีน เมื่อวันที่ 25 กันยายน ถึง 20 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ก่อนเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงเทพฯ วันที่ 25 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม มีคนจีนเดินทางเข้าไทย 135,251 คน เฉลี่ยวันละ 15,028 คน สูงสุดวันละ 18,040 คน เมื่อวันที่ 30 กันยายน ก่อนวันที่ 3 ตุลาคม เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน มีเดินทางเฉลี่ยวันละ 9,253 คน ต่ำสุดวันละ 7,837 คน เท่านั้น เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทำให้เห็นชัดเจนว่าจีนยังไม่กลับมาเที่ยวไทยเหมือนที่คาดไว้ โดยอัตราการฟื้นตัว (Rebound Rate) ของจำนวนนักท่องเที่ยวจีน เมื่อเทียบกับปี 2562 คิดเป็น 26.75% เท่านั้น

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สิ่งที่ควรดำเนินการในระยะต่อไป เสนอกลยุทธ์ 3R ได้แก่ 1.Rebound ความพร้อมของเที่ยวบินและความเพียงพอของจำนวนที่นั่ง เพิ่มจำนวนที่นั่ง โดยเจรจากับจีนให้อนุญาตเพิ่มเที่ยวบินให้สายการบินสัญชาติไทยได้สล็อตเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับสายการบินสัญชาติจีน เพื่อเพิ่ม Rebound Rate และจะไม่ทำให้ราคาตั๋วเครื่องบินปรับตัวสูงขึ้นตามดีมานด์ในภาวะที่เศรษฐกิจจีนถดถอย 2.Rebalance เตรียมความพร้อมด้านซัพพลายไซด์ของประเทศไทย โดยความร่วมมือของผู้ประกอบการในประเทศ ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ร่วมกันแก้ปัญหาการหลอกลวงนักท่องเที่ยว และป้องกันไม่ให้ราคาปรับสูงขึ้นจนเป็นการการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ 3.Rebrand ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมา เนื่องจากคนจีนเดินทางออกนอกประเทศน้อยลง ไม่ได้มาน้อยเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น โดย 6 เดือนแรกของปี 2566 มีคนจีนเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 40 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ เดินทางไปมาเก๊าและฮ่องกงประมาณ 10 ล้านคน คิดเป็น 25% ของชาวจีนที่เดินทางออกต่างประเทศทั้งหมด โดยรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงครึ่งปีแรกปี 2566 เป็นนักท่องเที่ยวเดินทางเอง (เอฟไอที) 86% และนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ 14% เท่านั้น

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า สาเหตุที่คนจีนเดินทางออกนอกประเทศน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับระยะที่ผ่านมา เนื่องจาก 1.ภาวะเศรษฐกิจจีนไม่สู้ดีนัก ชะลอตัว การล้มละลายของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ อัตราการว่างงานสูงขึ้น ประชาชนชะลอการใช้จ่าย ส่งผลทำให้ดีมานด์ในการเดินทางต่างประเทศลดลง 2.รัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น 3.เที่ยวบินยังไม่กลับมา จำนวนที่นั่งของเที่ยวบินขาออกของจีนยังคงต่ำกว่าปี 2562 ประมาณ 50% 4. กระแสข่าวภาพลบอย่างต่อเนื่องในโลกออนไลน์ และภาพยนตร์ อาทิ Lost in the stars และ Bet No More ตอกย้ำภาพลักษณ์ความไม่ปลอดภัยของประเทศไทย

“ข้อมูลเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายในวงกว้างต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยของประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน อาทิ เมืองไทยอันตรายมาก คนจีนอาจถูกลักพาตัวจากข้างถนนและคนร้ายจะตัดอวัยวะมนุษย์ไปขาย รวมถึงการปราบปรามอย่างเข้มงวดต่อธุรกิจสีเทาของจีน ทำให้คนจีนรู้สึกไม่มั่นคง กังวลว่าไทยจะต่อต้านคนจีนทั่วไป โดยเน้นย้ำว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจีนให้ความสำคัญมากที่สุด” นายยุทธศักดิ์ กล่าว