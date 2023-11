‘แม็คยีนส์’ เปิดตัวคอลเลกชั่น เจาะกำลังซื้อช่วงท้ายปี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC เปิดเผยว่า ได้เปิดตัวคอลเลกชั่น “แม็ค เจอร์นีย์” (Mc Journey Collection) ภายใต้คอนเซ็ปต์ My Mc My Journey ทริปไหน…ก็ลุยได้เต็มแม็ค ต่อยอดแคมเปญ My Mc My Way สานต่อแนวคิด “Body Positivity” เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง และพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์ โดยคอลเลคชั่นล่าสุดได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทาง ปลดปล่อยจินตนาการไปกับโรดทริปแสนสนุกในแบบฉบับแคมเปอร์สไตล์ สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติ ที่พร้อมชาร์จแบตให้คุณได้เต็มอิ่มอีกครั้ง คอลเลกชั่นนี้พบกับโทนสีธรรมชาติ ผสานกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่สวมใส่ได้จริง รับรองความถูกใจสายแคมป์ มิกซ์แอนด์แมทช์ง่าย เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง เพื่อให้คุณได้มีอิสระในการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเอง

ทั้งนี้ในคอลเลคชั่นดังกล่าว มีสินค้าไฮไลท์ในคอลเลกชั่นนี้ อย่าง เสื้อกั๊กแคมป์ปิ้งสไตล์ กับฟังก์ชั่นอเนกประสงค์ กระเป๋าเก็บของด้านในและด้านนอก สวมใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชาย เหมาะกับทุกทริป เสื้อเชิ้ตแขนยาว โทนสีเขียว ผ้าเบาสบายระบายอากาศได้ดี สามารถสวมใส่กันลม และละอองน้ำได้ในไอเท็มเดียว เท่อย่างมีสไตล์ไปกับเสื้อแจ็คเกตผ้าลูกฟูกสีดำ เพิ่มฟังก์ชั่นพิเศษกับช่องกระเป๋าด้านข้างเพิ่มการใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ลุคคูลๆ ของหนุ่มสาวนักเดินทางคงหนีไม่พ้น เสื้อบอมเบอร์ แจ็คเกต ทรงโอเวอร์ไซส์ โทนสีน้ำตาล ความเรียบโก้ที่ดูดี ในแบบฉบับมินิมัลสไตล์ พบกับไอเท็มยอดนิยม อย่าง เสื้อฮู้ดดี้ ที่ใช้เทคนิคงานพิมพ์ลายแบบโฟโต้ปริ้นท์สวยๆ ที่ด้านหลัง เสื้อยืดพิมพ์ลาย พบกับเทคนิคการพิมพ์ด้วยสีน้ำให้สัมผัสที่สบายตา สวมใส่สบายเหมาะกับทุกสภาพอากาศ ในทุกกิจกรรม ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน แอ็กเซส

ซอรี พบกับหมวกทรงบักเก็ต หมวกทรงเบสบอล และหมวกทรง 5 Panels

“ความพิเศษของคอลเลกชั่น Mc Journey คุณจะได้พบกับสินค้าหลายหลายไอเท็มที่ดูดี สวมใส่สบาย กับฟังก์ชั่นเอนกประสงค์ ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การเดินทาง และต้อนรับเทศกาลการเดินทางท่องเที่ยวปลายปีนี้ให้สนุกกว่าที่เคย” นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าว