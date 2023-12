อย่าเพิ่งเติม พรุ่งนี้ตี 5 ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 40 สตางค์ต่อลิตร

วันที่ 8 ธ.ค.66 PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 9 ธ.ค. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 42.64, GSH95 = 34.75, E20 = 32.64, GSH91 = 32.98, E85 = 32.79, พรีเมี่ยม GSH95 = 42.54, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ธ.ค.66 เวลา 05.00 น. บางจากฯแจ้ง ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 ส.ต. สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม

BCP Retail Price : GSH95S EVO 34.75/ GSH91S EVO 32.98/ GSH E20S EVO 32.64 / GSH E85S EVO 32.79 / Hi Premium 97 (GSH95++) 46.44 / Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.64 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)