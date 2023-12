ปตท. ตรึงน้ำมัน 10 วันช่วงปีใหม่-ลดแอลพีจี 100 บาท/ถัง

พีทีที สเตชั่น ตรึงน้ำมัน 10 วันช่วงปีใหม่ – ลดแอลพีจี 100 บาท/ถัง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ OR ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน โดยได้สำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้มีน้ำมันเพียงพอ และจะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567 ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น และหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลงด้วย

นอกจากนี้ OR ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมโปรโมชั่นพิเศษมากมายดังนี้

-โปรโมชัน รับฟรี คูปองส่วนลด 5 บาท เมื่อเติมนํ้ามันทุกชนิดครบ 500 บาท/ใบเสร็จ สำหรับซื้อสินค้าชนิดใดก็ได้เมื่อมียอดซื้อสินค้าครบทุก 50 บาทที่ร้านสะดวกซื้อ Jiffy ทุกสาขาและ 7-Eleven สาขาใน พีทีที สเตชั่น

-ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ จัดโครงการ “FIT Auto Tune up ฟิตรถรับปีใหม่ ช่วยลด PM 2.5” อาทิ น้ำมันหล่อลื่น PTT Lubricants ลดสูงสุด 40% (ฟรี ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายและไส้กรอง FIT Auto) บริการเปลี่ยนถ่ายลมยางไนโตรเจน 4 ล้อ ลด 50% ไส้กรองแอร์และไส้กรองอากาศ FIT Auto ลดสูงสุด 30%

-ลูกค้า คาเฟ่ อเมซอน เมื่อซื้อเครื่องดื่มหรือสินค้าคาเฟ่ อเมซอน ที่อยู่ใน พีทีที สเตชั่น 30 สาขา บนเส้นทางสายหลักขาออกจากกรุงเทพมหานครที่ร่วมรายการ รับฟรี ดริปคอฟฟี่ คาเฟ่ อเมซอน (รสซิกเนเจอร์) 1 ซอง/ 1 ใบเสร็จ

-รับส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้ม ปตท. เมื่อสั่งผ่านแอพพลิเคชัน OR LPG สำหรับการสั่งครั้งแรก 100 บาท