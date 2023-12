TikTok ปลื้ม กว่า90% ตัดสินใจซื้อสินค้าที่โฆษณาบนติ๊กต๊อก

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม TikTokผูันำแพลตฟอร์มในการส่งเสริมความสำเร็จของแบรนด์และสร้างเทรนด์ใหม่ๆ ตลอดทั้งปีผ่านแคมเปญที่ช่วยสะท้อนเรื่องราวและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างแบรนด์และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ด้วยการประยุกต์ใช้พลังอันเป็นเอกลักษณ์ของ TikTok แบรนด์ต่างๆ จึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวของตนเองได้อย่างน่าสนใจผ่านเทรนด์ต่างๆ กิจกรรม และการมีประสบการณ์ร่วมจากผู้ชม

โดยในปี 2023 ได้ขับเคลื่อน TikTok Works ซีรีส์ใหม่ในการสำรวจความสามารถของ TikTok ในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริงให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่ยังเป็นมากกว่าการวัดผลลัพธ์และประสิทธิภาพในการใช้สื่อ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของแพลตฟอร์มในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยของหลากหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็น Kantar, Nielsen, Adjust และอื่นๆ TikTok ไม่เพียงแต่มีความเป็นเลิศในการค้นพบผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์เท่านั้น แต่ยังมอบผลตอบแทนที่แท้จริงอีกด้วย TikTok Works ได้พิสูจน์แล้วว่าเงินทุกเม็ดเงินที่ใช้ไปบน TikTok นำไปสู่ผลตอบแทนในรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลตอบแทนทางโฆษณา หรือ ROAS ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 2.60 ดอลล่าร์สหรัฐ (~91 บาท) และมี ROAS มากกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆ เฉลี่ยประมาณ 1.6 เท่า ทั้งนี้ TikTok ได้ร่วมมือกับ WARC เพื่อจัดทำรายงานที่ชื่อว่า “When Entertainment Meets Effectiveness” เพื่อตอกย้ำถึงบทบาทผลลัพธ์และความสำเร็จของ TikTok Works ในการผสมผสานความบันเทิงและการโฆษณาไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้จริง

The Next Creative Renaissance: TikTok ทราบดีว่าของความคิดสร้างสรรค์มีส่วนสำคัญถึง 50% ที่จะช่วยให้แคมเปญโฆษณาประสบความสำเร็จ TikTok จึงได้จัดทำรายงานที่ชื่อว่า ‘Storytelling in the Next Creative Renaissance’ ที่นำเสนอเทคนิค 3R ที่แบรนด์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายๆ ประกอบด้วย Recut, Remix และ Reimagine เพื่อเป็นโซลูชันให้แก่ธุรกิจในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาบน TikTok ซึ่งตัวอย่างความสำเร็จเห็นได้ชัดเจนจาก Netflix ประเทศไทยที่ปรับใช้เทคนิค 3R ของ TikTok ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับซีรี่ย์เรื่อง ‘Delete’ โดย Netflix เริ่มต้นด้วยการทำ ‘Recut’ เพื่อกระตุ้นความสนใจจากผู้ชม จากนั้น ‘Remix’ เนื้อหาให้เข้ากับสไตล์ของ TikTok และดึงดูดผู้ใช้ด้วยเกม ‘Delete or Keep’ ที่มีนักแสดงจาก ซีรีส์เป็นส่วนหนึ่ง และสุดท้าย ‘Reimagine’ แคมเปญด้วยเทคโนโลยีของ TikTok ที่พวกเขายังได้เปิดตัว Branded Effect ที่นำไปสู่วิดีโอที่สร้างโดยผู้ใช้มากกว่า 3,000 วิดีโอ ที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของแพลตฟอร์มในการเพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี

ระบบนิเวศทางธุรกิจอันรุ่งเรืองของ TikTok: คอมมูนิตี้ที่มีความหลากหลายเติบโตอย่างก้าวกระโดดขับเคลื่อนคอนเทนต์การท่องเที่ยว ความงาม และความบันเทิง ให้สูงขึ้นด้วยการรับชมคอนเทนต์นับล้านครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตราการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง โดยพบว่า 97% ผู้ใช้ TikTok ทำการซื้อสินค้าทันทีหลังจากเห็นโฆษณาบน TikTok และที่น่าประหลาดใจคือ 77% ของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาเพื่อความบันเทิง

การเติบโตของ Shoppertainment: TikTok ได้ปฏิวัติประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยการผสมผสานกับความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อ มอบพื้นที่ที่ทุกคนสามารถโต้ตอบกันได้อย่างมีชีวิตชีวา ซึ่งผู้ใช้ไม่เพียงแค่ได้รับชมเท่านั้น แต่ยังสามารถมีส่วนร่วมกับการซื้อขาย และรีวิวสินค้า โดยแฮชแท็ก #TikTokMadeMeBuyit มียอดวิว 83.2 พันล้านครั้งทั่วโลก ในขณะที่ #TikTokป้ายยา ในประเทศไทยมียอดวิว 6.7 พันล้านครั้ง #TikTokป้ายยา ได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่สำคัญของคอนเทนต์บน TikTok ในการกำหนดพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งมีผู้บริโภคมากกว่า 70% ตัดสินใจซื้อสินค้าจากความไว้วางใจในคอนเทนต์ที่พวกเขาดูบน TikTok

ความปลอดภัยของแบรนด์: TikTok ทุ่มเทในเรื่องความปลอดภัยของแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มได้ก่อตั้ง TikTok Brand Safety Center เพื่อนำเสนอโซลูชั่นด้านความปลอดภัยและความเหมาะสมของแบรนด์ขั้นสูงที่สร้างขึ้นสำหรับ TikTok โดยเฉพาะ โครงการริเริ่มนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของแพลตฟอร์มในการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก ปลอดภัย และเหมาะสมสำหรับธุรกิจผ่านการใช้โซลูชันที่ทันสมัย และความร่วมมือกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้นนำ รวมถึงองค์กรต่างๆ ในอุตสาหกรรม ซึ่งโซลูชันที่มีประสิทธิภาพนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แบรนด์สามารถควบคุมประสบการณ์การโฆษณาบนแพลตฟอร์มได้มากขึ้น และยังสามารถมั่นใจได้ว่าโฆษณาของคุณจะแสดงในสภาพแวดล้อมที่เชื่อถือได้ซึ่งสอดคล้องกับคุณค่าและเอกลักษณ์ของแบรนด์

ปริมาณคอนเทนต์ที่ทะยานสูงขึ้น: TikTok มีการลงลึกในคอนเทนต์เฉพาะทาง เนื่องจากเล็งเห็นถึงการเพิ่มขึ้นของคอนเทนต์ประเภทต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว, ความงาม, และความบันเทิง ซึ่งรวบรวมยอดการรับชมได้กว่าพันล้านครั้ง ส่งผลให้แพลตฟอร์มกลายเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ในหมวดหมู่ดังกล่าว

แคมเปญที่น่าตื่นตาตื่นใจ: TikTok ได้ร่วมมือกับพันธมิตระดับแนวหน้าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของแบรนด์ต่างๆ ผ่านการประชุมสุดยอด ‘ForYou’ Summit ซึ่งเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดของการเล่าเรื่องของแบรนด์บน TikTok

อิทธิพลของ TikTok แผ่ขยายไปทั่วเส้นทางของผู้บริโภค โดยผู้ใช้งาน 81% ค้นพบแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 77% แสดงความสนใจเพิ่มขึ้นหลังจากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับยานยนต์ และเกือบ 30% ไปเยี่ยมชมตัวแทนจำหน่ายรถยนต์หรือเข้าร่วมเวิร์กช็อปหลังการมีส่วนร่วมในแพลตฟอร์ม ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่สำคัญของ TikTok ต่อผู้ซื้อรถยนต์ใหม่และกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา

ในขณะเดียวกัน ‘Finance Unboxed’ ได้เผยให้เห็นถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ TikTok ในภาคการบริการทางการเงิน โดย TikTok ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการให้คำแนะนำและคำปรึกษาข้อมูลทางการเงิน เห็นได้จากยอดการดูเนื้อหาในหมวดหมู่การเงินที่เพิ่มขึ้น 132% เมื่อเทียบเป็นรายปี ข้อมูลเชิงลึกยังแสดงให้เห็นอีกว่าผู้ใช้ TikTok 96% ดำเนินการบางอย่างหลังจากเห็นโฆษณาหรือเนื้อหาทางการเงิน ผู้ใช้ TikTok ยังมีการหาคำแนะนำด้านการเงินในเรื่องต่างๆ บนแพลตฟอร์มอย่างกระตือรือร้น ไม่ว่าจะเป็น คำแนะนำในการจัดการค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และการจัดการกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อ อีกทั้ง พฤติกรรมของผู้ใช้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปริมาณการค้นหาหัวข้อทางการเงินเพิ่มขึ้นกว่า 112% ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ถึงกันยายน 2023 ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจอย่างมากในการหาความรู้ด้านการเงินและการตัดสินใจ

แบรนด์การเงินต่างๆ ยังได้รับผลลัพธ์ที่น่าประทับใจจากการใช้แนวทางการตลาดแบบครบวงจรและกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์บน TikTok สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่หลากหลายของ TikTok ในประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้ง ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นตัวช่วยตอกย้ำถึงบทบาทความสำคัญของ TikTok ในการกำหนดพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ที่มีชีวิตชีวา ทรงความรู้ และมีส่วนร่วม

TikTok มุ่งมั่นที่จะผลักดันความสำเร็จให้แก่ธุรกิจต่างๆ ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มที่แบรนด์สามารถสร้างผลกระทบและการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2024 TikTok ยังคงพร้อมที่จะเสริมพร้อมที่จะเสริมศักยภาพธุรกิจด้วยเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นนวัตกรรมที่มีความจำเป็นสำหรับการบรรลุความสำเร็จใหม่ๆ ในด้านการตลาดดิจิทัลและความสำเร็จเชิงพาณิชย์

มาร่วมกัน #DriveImpactwithTikTokin2024