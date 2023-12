ลดส่งท้ายปี! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลงลิตรละ 30 สตางค์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ปตท.และบางจาก ประกาศปรับราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและโซฮอล์ ลดลง 30 สตางค์ต่อลิตร โดยจะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคมเป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกของ ปตท. จะเป็น ดังนี้ ULG = 43.14, GSH95 = 35.25, E20 = 33.14, GSH91 = 33.48, E85 = 33.29, พรีเมี่ยม GSH95 = 42.64, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ส่วนราคาของบางจากฯ จะอยู่ที่ BCP Retail Price : GSH95S EVO 35.25/ GSH91S EVO 33.48/ GSH E20S EVO 33.14 / GSH E85S EVO 33.29 / Hi Premium 97 (GSH95++) 47.24 / Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.64 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)