ปักหมุดเคาต์ดาวน์ ส่งความสุขปีใหม่ 67

นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2567 หลายพื้นที่ทั่วประเทศได้เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด เริ่มจากในพื้นที่กรุงเทพฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน จัดเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ในหลายจุดด้วยกันที่ไม่ควรพลาด

งาน Amazing Thailand Countdown 2024 วิจิตร อรุณ วันจัดงาน : วันที่ 31 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ณ สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร โดย ททท.เนรมิตพื้นที่สวนนาคราภิรมย์ให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ สร้างสีสันบรรยากาศยามค่ำคืนให้กับสถานที่สำคัญที่มีความสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์กของประเทศไทยอย่าง พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อประสมที่ทันสมัย ควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรม เพื่อสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวอันอัศจรรย์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว

Amazing Thailand Countdown 2024 ที่ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม 2566 ภายใต้แนวคิด The Unrivaled Phenomenon of SIAM มหาปรากฏการณ์เปิดศักราชใหม่แห่งสยาม รวมสุดยอดศิลปินบนเวที 360 องศาสุดอลังการริมแม่น้ำ กับเซอร์ไพรส์ของศิลปิน KPOP วง GOT7 นำโดย แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล, มาร์ค ต้วน และคิม ยูคยอม และ 13 ศิลปินท็อปลิสต์ของเมืองไทย ก่อนจะสะกดทุกสายตาโลกกับการแสดงพลุรักษ์โลก 50,000 ดอก ภายใต้แนวคิด The Unrivaled Phenomenon of SIAM ความยาว 9 นาที รวมระยะทาง 1,400 เมตร ตลอดคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา และการแสดงโดรน 3D Drone Celebration Show กว่า 2,000 ลำ ประกอบบทเพลง ภายใต้แนวคิด The Revolutionary Phenomenon of SIAM มหาปรากฏการณ์ความรุ่งโรจน์จากผืนน้ำสู่ฟากฟ้า บอกเล่ามหัศจรรย์ เรื่องราวความรุ่งโรจน์ของ ICONSIAM

อีกจุดหนึ่งที่จัดมากว่า 20 ปี กับงาน Centralworld Bangkok Countdown 2024 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ Funtastic Future ความสนุกที่ทุกคนคาดไม่ถึง จัดเต็มความมันส์ด้วยโปรดักชั่นระดับโลก ทั้งเวที พลุดิจิทัล แสง สี เสียง ในบรรยากาศ Vibe เดียวกับมิวสิกเฟสติวัลระดับโลก พบกับ 63 ศิลปินทั้งไทยและต่างชาติ

ในพื้นที่ภาคเหนือ เชียงใหม่ เป็นอีกหมุดหมายของนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวในช่วงปลายปี มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศจะเป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ผู้คนต้องเดินทางไป เริ่มจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จัดเทศกาลแสง สี ราตรีพฤกษา และการสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม โดยไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใด

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง สถานที่ยอดนิยม มีลานกางเต็นท์ บริเวณที่ทำการ กม.31 รองรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัดพิเศษร่วมฟังดนตรี ชมการแสดงวัฒนธรรมของเยาวชนในพื้นที่ กินอาหาร ซื้อของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ดื่มด่ำบรรยากาศท่ามกลางสายลมหนาวราว 5-6 องศาเซลเซียส ตื่นมาร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ทำบุญปีใหม่ในเช้าวันที่ 1 มกราคม 2567 ด้วยความสดชื่นแบบธรรมชาติของอากาศที่แสนบริสุทธิ์

นอกจากนี้ยังมีงาน CHIANGMAI COUNTDOWN 2024 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ฉลองเคาต์ดาวน์ส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ อิ่มอร่อยไปกับเมนูอาหารหลายร้านดัง ในบรรยากาศสุดยิ่งใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ในค่ำคืน 31 ธันวาคม ร่วมนับถอยหลังทะยานเข้าสู่ปี 2024

ส่วนที่ลานประตูท่าแพ เทศบาลนครเชียงใหม่ เนรมิตประติมากรรมแสงไฟละลานตาตลอดถนนสายท่าแพ ไฮไลต์คือต้นคริสต์มาสสีแดง ความสูง 10 เมตร ส่องแสงเป็นไฟกะพริบระยิบระยับอย่างสวยงาม

เทศบาลนครเชียงใหม่จัดประติมากรรมแสงไฟที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้สะพานนวรัฐ เป็นไฟประดับรูปผีเสื้อยักษ์ ส่วนที่แจ่งกู่เฮือง มีการประดับประติมากรรมแสงไฟพลุบริเวณประตูสวนดอก

ปิดท้ายท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วย สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานภายใต้แนวคิด Wonder Flora Land นำเทคนิคของทุ่งไฟประดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมากกว่าล้านดวง มาจัดแสดง พร้อมน้ำพุดนตรีสุดตระการตา ตลอดคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และร่วมเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีใหม่ 1 มกราคม 2567 ไปพร้อมกัน

ที่ จ.นครราชสีมา มีงาน KORAT WINTER FESTIVAL & COUNTDOWN 2024 จังหวัดได้เนรมิตสนามหน้าศาลากลางเป็นสวนสนุกคาร์นิวัล นำเครื่องเล่นต่างประเทศ 15 ชนิด มาให้เพลิดเพลิน และนำดอกไม้นานาชนิดกว่า 10,000 ต้น ประดับเพิ่มสีสัน แถมไฮไลต์การแสดงพลุไฟ ประกอบแสง สี เสียง สีสันอีสานใต้ ความสุข ณ โคราช สดุดีวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ ในคืนส่งท้ายปี 2566 ส่วนบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม ประดับไฟราวจากแท่นฐานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เปล่งรัศมีผู้ที่มากราบสักการะ บริเวณปะรำพิธีสวดมนต์ข้ามปี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปปางต่างๆ มาประดิษฐาน ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ส่วนสวนสุรนารีติดตั้งซุ้มไฟแสงสี และประดับไฟเรืองแสงต้นไม้ทุกต้น

โซนภาคใต้ จ.ภูเก็ต มีกิจกรรมที่ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ สาโรจน์ อังคณาพิลาศ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ระบุว่า นครภูเก็ตกำหนดจัดงาน Discover Phuket Countdown 2024 ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป บริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ จุด Landmark ใจกลางเมืองภูเก็ต พบกับการประดับตกแต่งเมืองและไฟสวยงามดื่มด่ำเสน่ห์บนถนนคนเดินหลาดใหญ่ ถนนถลาง ซอยรมณีย์ ถนนคนเดิน Charter Walking Street ถนนพังงา มีผู้ประกอบการร่วมออกร้านขายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 350 ร้านค้า

ไฮไลต์สำคัญวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตศิลปินที่มีชื่อเสียง พร้อมดนตรีสดจากศิลปินท้องถิ่น ส่วนไฮไลต์สำคัญ คือการแสดงพลุเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่สวยงามตระการตาใจกลางเมืองภูเก็ต

ส่วนศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับบริษัท บิ๊กไอส์แลนด์โชว์ จำกัด จัดงาน Central Phuket International Countdown 2024 ในคอนเซ็ปต์ Wonderland Invision ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 เป็นการจัดงานยาวต่อเนื่องครั้งแรก 5 วัน 5 คืน เพื่อผลักดันและกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในช่วงท้ายปี ไฮไลต์ในปีนี้ ดีเจ Top International DJs ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมศิลปินไทยสุดฮอตยกทัพมาสร้างความบันเทิงแบบจัดเต็ม และชมการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ 5,000 ลูก ต่อเนื่อง 10 นาที

เลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมปีใหม่ จังหวัดภูเก็ต อาทิ Central Phuket Countdown ณ Central Floresta อ.เมือง, Phuket Countdown 2024 By อบจ.ภูเก็ต ณ สวนสาธารณะหนองหาน ต.กะรน อ.เมือง, Discover Phuket Countdown 2024 ณ บริเวณสี่แยกธนาคารชาเตอร์ อ.เมือง, Kamala Bay New Year 2024 Firework Extravaganza ณ หาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ ท้องถิ่นต่างๆ ร่วมกันจัดกิจกรรม ส่วนโรงแรมรีสอร์ตต่างๆ จัดกาลาดินเนอร์ มีกิจกรรมกระจายทั่วเกาะภูเก็ต

พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากย่านถนนเสน่หานุสรณ์ หน้าโรงแรมลีการ์เดนส์หาดใหญ่ มาเป็นที่สวนหย่อมศุภสารรังสรรค์ และบางส่วนของถนนศุภสารรังสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนสายนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

อีกจุดที่น่าสนใจ คือ ในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา วันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา ชวนมาท่องเที่ยว งานเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 เทศกาลแห่งความสุขที่หลายคนรอคอย ภายใต้ชื่อ AMAZING COUNTDOWN SONGKHLA FESTIVAL 2024 ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2566 ริมหาดสมิหลา สงขลา (เวทีริมทะเล) บริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะเมืองสงขลา และบริเวณชายหาดวงเวียนประติมากรรมคนอ่านหนังสือไปจนถึงบริเวณรอบศาลาไทย มีการจัดกิจกรรมบนเวที ที่มีดีเจ เอ็มซี พร้อมวงดนตรีทุกวัน ยังพบกับกิจกรรมสนุกๆ มากมาย อาทิ STREET FOOD, STREET ART, WORKSHOP สนุกๆ ตื่นตากับการจัดแสดงไฟประดับ และจุดถ่ายภาพ CHECK IN ฟินกับบรรยากาศเวทีดนตรีริมหาดสมิหลาที่มีฉากหลังเป็นเกาะหนู เกาะแมว อันสวยงาม พร้อมมันส์ไปกับ CONCERT จาก ปู่จ๋าน ลองไมค์ และศิลปิน DJ อีกมากมาย ปิดท้ายด้วยกิจกรรม COUNTDOWN ชมการแสดงพลุตระการตาริมหาดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ปิดท้ายกันที่สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมือง (ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา) อบจ.สงขลา ได้มีการจัดไฟประดับสามารถเข้าชมไฟประดับงานคริสต์มาสเเละงานปีใหม่ สีสันบนท้องฟ้าด้วยว่าวแฟนซีปีใหม่ การแสดงจุดพลุ เคาต์ดาวน์ ตั้งแต่ในวันที่ 23-31 ธันวาคม อีกด้วย

ส่วนโซนภาคตะวันออก บริเวณชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดมหกรรมความบันเทิงเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ในงาน PATTAYA COUNTDOWN 2024 เพื่อส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือน ภายในงานจะได้ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆ การแสดงดนตรีศิลปินชื่อดังมากมาย ตลอด 3 วัน 3 คืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม ณ ชายหาดพัทยากลาง และยังมีไฮไลต์การจุดพลุเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ ต้อนรับปี 2567

เป็นเพียงบางส่วนของกิจกรรม เฉลิมฉลองต้อนรับปีมังกรทอง