คนพรึบอย่างไว รอเคาต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ ตรวจเข้ม เตรียมพบ ยองแจ GOT 7

คนพรึบอย่างไว รอเคาต์ดาวน์เซ็นทรัลเวิลด์ เข้มซีเคียวริตี้ แสดงบัตรปชช.โชว์หน้ากล้อง เตรียมพบ ยองแจ GOT 7

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม ที่ถนนราชดำริ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศงานเคาต์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 มีประชาชนรวมตัวหนาแน่นบริเวณหน้าเวทีคอนเสิร์ต โดยอากาศภายในบริเวณงานค่อนข้างร้อนอบอ้าว

ทั้งนี้ สำหรับการเข้างาน มีการตั้งจุดตรวจรักษาความปลอดภัย โดยมีเครื่องสแกนวัตถุโลหะ การตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ และการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ต่อหน้ากล้องวงจรปิดตอนเดินเข้างาน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้าง ช่วยกันตรวจสอบประชาชนที่จะเข้างาน

ด้าน ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า เราได้สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่อย่างเช่นทุกปี เป็นสัญลักษณ์แห่งการฉลองข้ามปีของประเทศไทย สร้างโมเมนต์แห่งปีเช่นเดียวกับแลนด์มาร์กเคาต์ดาวน์ทั่วโลก นอกจากในไทยแล้ว ปีนี้เซ็นทรัลเวิลด์ร่วมโมเมนต์เคาต์ดาวน์กับคนทั่วโลก บนจอ Times Square New York เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน และปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายของปี ด้วย Futuristic Fireworks สุดตระการตาพลุ 180 องศา ผสมผสานพลุจริงกับพลุศิลปะบนจอ panOramix นอกจากนี้ ยังเป็นแห่งเดียวที่รวบรวมศิลปินนักร้อง K-Pop, C-Pop และ T-Pop บนเวทีเดียวกัน กระตุ้นบรรยากาศท่องเที่ยวช่วงปลายปีให้คึกคักพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตแบ่งเป็น 5 Genre เริ่มจากศิลปินรุ่นใหม่ The Futuristic นำโดย DVI, bXd, Perses, Alala, Tigger สนุกสุดมันส์กับ bamm, BUS, Proxie ตามด้วย The Master ที่เปล่งประกายในแบบฉบับของตัวเอง โอ๊ต ปราโมทย์, ป๊อบ ปองกูล และ ทรีแมนดาวน์ พบ The Collab ร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นำโดย Trinity x PSYCHIC FEVER พร้อมส่งต่อให้ The New Legendary ที่ 5 Headliners สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ กับการคอลแลบส์กันของ นนท์ ธนนท์xอิ้งค์ วรันธร, ร่วมด้วย และโชว์พิเศษหนึ่งเดียวที่เซ็นทรัลเวิลด์ของ โบกี้ไลออน และ พีพีXบิวกิ้น ปิดท้ายด้วย The Phenomenon การปรากฏตัวบนเวทีเคาต์ดาวน์ระดับโลก ของ ยองแจ เมนโวคอลแห่งวง GOT 7 และ แพทริค-ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์