ททท. ปลื้ม ซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 เลือกไทย สถานที่ถ่ายทำ ช่วยปลุกกระแสเที่ยวกระหึ่มโลก

ททท. ปลื้ม ซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น 3 เลือกไทย สถานที่ถ่ายทำ คาดทำเงินสะพัดกว่าพันล้าน แถมปลุกกระแสเที่ยวไทยดึงต่างชาติเข้าไทยเพิ่ม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ได้จับมือกับ บริษัท HBO Warner Bros. Discovery บริษัทสื่อสัญชาติอเมริกัน เจ้าของช่องเคเบิลโทรทัศน์เอชบีโอ (HBO) ผู้ผลิตรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่อง “The White Lotus” ซีซั่น 3 โดยเลือกจังหวัดท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศไทย ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เกาะสมุย เป็นสถานที่ในการถ่ายทำรายการ ซีรีส์ชื่อดัง นำแสดงโดย Leslie Bibb, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey และ Natasha Rothwell รวมถึงศิลปินนักแสดงไทย ดอม เหตระกูล และเทม เมธี ทับทิมทอง พร้อมร่วมกันสร้างภาพจำ ผ่าน Soft Power of Thailand ให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องมาเยือน

“ททท. รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ บริษัท HBO Warner Bros. Discovery เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์ เรื่อง “The White Lotus” ซีซั่น 3 ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งตารอคอย โดยซีรีส์ในภาคใหม่นี้ จะเริ่มถ่ายทำ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และได้เลือกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นหมุดหมายสำคัญ ในการถ่ายทำ ซึ่ง ททท. ร่วมสนับสนุนการถ่ายทำซีรีส์ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่คณะถ่ายทำ โดยมุ่งหวังว่า ความร่วมมือกับ บริษัท HBO Warner Bros. Discovery ในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงในการนำมิติของการท่องเที่ยวผนวกกับ Soft Power of Thailand มิติของภาพยนตร์ (Film) สู่สายตาผู้ชมจากทั่วโลก ให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกเดินทางมายังประเทศไทย รวมถึงนับเป็นโอกาสที่ดี ในการยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติ”

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า สำหรับ The White Lotus ถือเป็นรายการซีรีส์ทางโทรทัศน์ที่ประสบความสำเร็จมาก ทั้งทางด้านจำนวนผู้ชมและรางวัลผลงานทางโทรทัศน์จากสถาบันต่างๆ ที่ได้รับ The White Lotus เป็นซีรีส์ชื่อดังของช่อง HBO โดยใน 2 ซีซั่นแรก เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้ชมมากถึง 15 ล้านวิว โดยปัจจุบันรายการได้ถูกนำไปออกอากาศ และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้ รายการ The White Lotus ใน 2 ซีซั่นแรกได้รับรางวัล Award Winning HBO Original Comedy Drama Series รวมทั้งเคยได้รับรางวัล Outstanding Emmy Awards กว่า 10 รางวัล และมี Pop Culture Fan Base ติดตามชมผ่าน HBO Network ทั่วโลก ซึ่งถือเป็นหลักประกันคุณภาพของรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่ง The White Lotus เคยไปถ่ายทำที่ Hawaii สหรัฐอเมริกา และ Sicily ประเทศอิตาลี ใน 2 ซีซั่นแรก ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการเดินทางตามรอยรายการในทั้ง 2 สถานที่ การเข้ามาถ่ายทำรายการในซีซั่น 3 ที่ประเทศไทยถือเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย และคาดการณ์ว่า “The White Lotus” ซีซั่น 3 จะมียอดการเข้าชม ไม่ต่ำกว่า 70 ล้านวิว

ททท. คาดหวังว่าการถ่ายทำในครั้งนี้จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ จากการจ้างงานไม่น้อยกว่า 2,000 ตำแหน่ง รวมทั้งเกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ถ่ายทำไม่น้อยกว่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงการคาดการณ์ว่าจะเกิดปรากฏการณ์การเดินทางตามรอยรายการหรือที่เรียกว่า The White Lotus effect กล่าวคือ โรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําอย่าง Four Seasons Maui มียอดจองเพิ่มขึ้นกว่า 425% นอกจากนี้ยังเป็น การขยายโอกาสในการเผยแพร่ภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยในฐานะผู้นำทางด้านแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่ม Luxury Travel มายังประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน จากทั้งนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและผู้ชมรายการจากภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างเห็นได้ชัดในการเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยครั้งนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวของรัฐบาล ททท. มุ่งนำเสนอจุดแข็งสู่จุดขายของ Soft Power (5F) : Food Film Fight Festival Fashion ผ่านกลยุทธ์ Year of Soft Power Collaborations ซึ่งจะดำเนินการขับเคลื่อนต้นทุนทางวัฒนธรรมควบคู่กับการนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง โดยสำหรับการส่งเสริม Soft Power ด้าน Film ซึ่งนอกจากรัฐบาลจะมีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย (Incentive Measure) ในรูปแบบการคืนเงินสูงสุดร้อยละ 20 เป็นแรงจูงใจให้กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศตัดสินใจเข้ามาลงทุนถ่ายทำในประเทศไทยแล้ว ททท. ยังพร้อมนำเสนอประสบการณ์ Meaningful Travel ในเมืองไทย เผยแพร่ใน Streaming Platform ต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมลุ้นท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ในกลุ่มผู้ชื่นชอบภาพยนตร์ เพื่อผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยคึกคักตลอดทั้งปีและกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่า และมีความหมาย ร่วมสร้างช่วงเวลาที่ดีในการเดินทางไปพร้อมกัน