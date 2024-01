ภูมิธรรม บุกสหรัฐ เตรียมขายข้าวพรีเมี่ยม เจรจารายใหญ่ ทำหน้าที่ทีมเซลล์แมนประเทศ คาดส่งออกเพิ่มอีก 1,750 ล้านบาท

วันที่ 17 มกราคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนกำลังเดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเร่งรัดและผลักดันการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพรีเมี่ยม ในสหรัฐฯ และขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งตลาดสินค้าระดับบนและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้จะสามารถผลักดันการส่งออกสินค้าข้าวและอาหารไปยังสหรัฐไม่ต่ำกว่า 1,750 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าศักยภาพลำดับที่ 2 ของไทย และสหรัฐฯมีการนำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับ 1 สูงถึง 605,170 ตัน ตามด้วยอินเดียเป็นอันดับที่ 2 ที่ 232,570 ตัน และจีน 85,270 ตัน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเร่งขยายการค้าและการส่งออก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯมีชุมชนคนไทยและคนเอเชียอาศัยอยู่หนาแน่น มีกำลังซื้อสูง

โดยช่วงวันที่ 18-19 ม.ค. จะพบผู้ประกอบการ และผู้นำเข้ารายใหญ่ อาทิ Golden Star Trading Inc. ,Ralphs Fresh Fare ,United Natural Foods, Inc ,LAX-C Inc. และ Overhill Farm, Inc พร้อมจัดกิจกรรม Instore Promotion โปรโมทสินค้าข้าวหอมมะลิ ร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ขายข้าวไทย และมีการมอบเครื่องหมาย Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทย และพบกับอินฟลูเอนเซอร์ของสหรัฐฯ ทำคอนเทนต์โปรโมทอาหารไทย เพื่อทำหน้าที่ทีมเซลล์แมนประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้า ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทยและอาหารไทย และหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการไทยรายเล็ก รายย่อยที่ต้องการขยายตลาดมายังสหรัฐฯต่อไป

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ได้ให้นโยบายทูตพาณิชย์ แต่ละประเทศใช้เครือข่าย อินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น ขยายโอกาสให้กับสินค้าไทย โดยเรากำลังแข่งขันกันในทุกตลาด วันนี้เราต้องคิดนอกกรอบ หาตลาดใหม่ รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์

สหรัฐฯเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เรามีความสัมพันธ์ทางการค้าและด้านอื่นๆ กับสหรัฐฯมานาน เป็นตลาดใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งคนเอเชียที่นี่ก็นิยมทานอาหารไทย เป็นเรื่องที่ดีมาก มาครั้งนี้ จะพบผู้ประกอบการ ผู้นำเข้ารายใหญ่ เครือข่ายนำเข้าข้าวหอมมะลิ และสินค้าไทย มาอยู่ในห้างใหญ่ เช่น Costco และดูระบบคลังสินค้า กระจายสินค้า เพราะจะทำให้เรามีระบบที่ครบถ้วน พัฒนาคุณภาพให้สินค้าของเราอยู่ในระดับพรีเมี่ยม ได้ราคา เกษตรกรได้ประโยชน์

“เราเดินตามแนวทางของท่านนายกฯที่สร้างทีมไทยแลนด์ เราสร้างทีมพาณิชย์ประสานทีมไทยแลนด์ ใช้ทรัพยากรแต่ละกรมฯที่มีเครื่องมือศักยภาพ การใช้ระบบการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซต่างๆ จะเป็นประโยชน์เปิดโลกให้กว้างขึ้น รับรู้ว่าที่ไหนทำอะไร ให้เรามองตัวเอง ปรับตัวเองให้ก้าวทันสมัยมากขึ้น” นายภูมิธรรมกล่าว