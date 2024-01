ภูมิธรรม เปิดเจรจาขายสินค้า โชว์สหรัฐ ซื้อข้าว-อาหารกว่า 1,435 ล้านบาท หนุนตรา Thai Select เป็นโชว์รูมสินค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม ที่โรงแรม Sofitel Los Angeles สหรัฐอเมริกา เวลา 11.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รวมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือ (MOU) สินค้าข้าว เพื่อส่งเสริมและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกตามนโยบายของรัฐบาล โปรโมทสินค้าไทย โดยเฉพาะข้าว และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการค้าและการลงทุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย โดยเฉพาะอาหารไทย

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ไทยส่งออกเป็นอันดับหนึ่ง มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 17 ของการส่งออกทั้งหมด เป็น 1 ใน 10 ประเทศเป้าหมายเชิงรุกของรัฐบาลที่ต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้า ตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก

วันนี้มีถึง 3 กิจกรรม ได้แก่ ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) 3 คู่ คาดจะสร้างรายได้เข้าประเทศ 41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1,435 ล้านบาท ในสินค้าข้าวหอมมะลิ ซอสน้ำมะพร้าว และอาหารกระป๋อง และมอบเกียรติบัตร Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทย ในนครลอสแอนเจลิส อีก 9 แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารไทยสู่ตลาดโลก ผ่านนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบัน มีร้านอาหารที่ได้รับตรา Thai Select อยู่ 1,526 ร้าน โดยอยู่ในสหรัฐฯมากที่สุด 427 ร้าน

รวมถึงมีการเปิดตัวสินค้าอาหารไทย ของบริษัท Overhill Farms ที่เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ตนรู้สึกภาคภูมิใจที่บริษัทฯผลักดันสินค้าอาหารไทย ที่มีรสชาติดั้งเดิม จำหน่ายในห้าง Costco ซึ่งเป็นห้างค้าส่งขนาดใหญ่ได้เป็นผลสำเร็จ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ ในการทำให้ผู้บริโภคสหรัฐฯ รู้จักอาหารไทยมากขึ้น โดยสินค้าเกี๊ยวกุ้งต้มยำ จัดจำหน่ายในห้าง Costco กว่า 600 สาขาทั่วประเทศสหรัฐฯ ได้สำเร็จแล้ว และต่อจากนี้จะได้เห็นอาหารไทย อีกหลายเมนูที่เป็นที่นิยมและเป็นตัวแทนของความเป็นไทยอย่างแพนงไก่ ข้าวซอย แกงเขียวหวาน ผัดกระเพรา ผัดไทย และอีกหลากหลายเมนูเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ที่มีประชากรกว่า 330 ล้านคน หรือกว่าร้อยละ 4 ของประชากรโลก

ผลจากการเดินทางเยือนในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำเข้าสหรัฐฯ ว่าไทยได้ให้ความสำคัญกับตลาดสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง เป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทย และอาหารไทย คาดว่าจะผลักดันและส่งเสริมการส่งออกสินค้าข้าวและอาหารไทยเข้าตลาดสหรัฐฯ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1750 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งขยายการค้าและการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ขยายตัว 2% ในปีนี้

“ขอขอบคุณทีมประเทศไทย ที่ได้ช่วยกันผลักดันสินค้าไทยตามนโยบายของรัฐบาล และให้ความร่วมมือกับการทำงานของกระทรวงพาณิชย์อย่างดีมาโดยตลอด และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสินค้าไทยในเป็นที่รู้จักในสหรัฐ ซึ่งถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้ประกอบการไทยอื่นๆ ต่อไป” นายภูมิธรรมกล่าว

นายภูมิธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า Thai SELECT เป็นร้านอาหารที่เราให้การแนะนำร้านอาหารไทย เพื่อให้คนต่างชาติได้ลิ้มรสอาหารไทย และเราจะพัฒนาขึ้นไปอีก โดยมีเป้าหมายที่จะให้ร้านอาหารไทยเป็นเชลล์ของประเทศ ที่จะแสดงสินค้าไทย วัฒนธรรมและคุณค่าต่างๆของไทยที่มี ไปอยู่ในร้านค้าด้วย

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระบุว่า การลงนามใน MOU ครั้งนี้ ประกอบด้วย 1. บริษัท CKK กับบริษัท Archpoint Sales Texas, LLC สินค้าข้าวหอมมะลิ ซอส น้ำมะพร้าว อาหารกระป๋อง มูลค่า 350 ล้านบาท ภายใน 1 ปี 2. บริษัท CKK กับบริษัท United Natural Foods, Inc. สินค้าข้าวหอมมะลิ ซอส น้ำมะพร้าว อาหารกระป๋อง มูลค่า 350 ล้านบาท ภายใน 1 ปี และ 3.บริษัท Thai Lee Agriculture Co., LTD. กับบริษัท Sun Lee Inc. สินค้าข้าวหอมมะลิ มูลค่า 735 ล้านบาท ภายใน 1 ปี และสำหรับร้านอาหารไทยทั้ง 9 ร้าน ที่ได้รับเกียรติบัตร Thai SELECT ได้แก่ 1.Farmhouse Kitchen Thai Cuisine LA 2.Manaao Thai Comfort Food 3.Pinkaow 4.Tuk Tuk Thai Cuisine 5.Vanida Thai Kitchen 6.Blue Elephant Thai Cuisine 7.The Silverlake House by Leela Thai 8.Suphanahong Royal Cuisine และ 9.Takhrai Thai ซึ่งภายในงานมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และคณะเข้าร่วม