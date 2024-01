เฮียฮ้อ ตั้งเป้าดันรายได้อาร์เอสกรุ๊ปทะลุ 4.4 พันล้าน มุ่งปั้น S-Curves ใหม่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดปี 2566 ที่ผ่านมา อาร์เอส กรุ๊ป มีการขยาย Ecosystem ทั้งธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และธุรกิจคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมุ่งมั่นในการยกระดับทุกมิติการใช้ชีวิตของลูกค้าผ่านทุกธุรกิจในเครือ ที่ผ่านมา เรามีการปรับโครงสร้างการทำงานในทุกธุรกิจให้มีความคล่องตัวขึ้น รวมถึงเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายรูปแบบตามลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ ในปีนี้ เราเดินหน้าการทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่ที่ชัดเจนขึ้น ด้วยการปรับกลยุทธ์ของแต่ละธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ ตอกย้ำให้เห็นว่า อาร์เอส กรุ๊ป เป็นองค์กรที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และพร้อมเดินหน้ามุ่งสู่การเป็น ‘Life Enriching’ ที่ไม่ใช่แค่การเติมเต็มความสุขและความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการ ‘ยกระดับในทุกมิติการใช้ชีวิต’ ของลูกค้า ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่ ผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.RS Music 2.RS Multimedia & Entertainment 3.RS LiveWell เป็น Product Company และ 4.RS pet all

“เพื่อยกระดับความเข้มข้นในการบริหารงานในปีนี้ อาร์เอส กรุ๊ป จะโฟกัสไปที่กลุ่มธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ และกลุ่มธุรกิจคอมเมิร์ซ ที่มีช่องทางการขายเป็นของตนเอง โดยผู้บริหารทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ จะดึงศักยภาพและจุดเด่นของแต่ละกลุ่มธุรกิจมาต่อยอด จับมือกันเพื่อสร้างแต้มต่อให้กับ อาร์เอส ทั้งนี้ ผู้บริหารจะรับผิดชอบและมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายเชิงลึก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารทีมงานอย่างอิสระ ซึ่งเป็นการสร้างความคล่องตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นในการไปสู่เป้าหมายขององค์กร ภายใต้กลยุทธ์ที่กว้างและหลากหลาย ส่งเสริมให้โมเดล Entertainmerce เติบโตแข็งแกร่งขึ้นทั้งในแนวตั้งและแนวราบ” คุณสุรชัย กล่าว

นายวิทวัส เวชชบุษกร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา เป็นปีแห่งการสร้างความแข็งแกร่งให้แต่ละธุรกิจ เติมเต็ม Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งการปรับผังข่าวครั้งใหญ่ของ ‘สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8’ ด้วยการดึง “พุทธ อภิวรรณ” นั่งแท่นผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าว พร้อมทำรายการใหม่ “ลุยชนข่าว” ส่งผลให้เรตติ้งช่อง 8 กลับมาคึกคักอีกครั้ง การจัดตั้งกิจการร่วมค้า ‘อะครอส เดอะ ยูนิเวิร์ส’ (ACROSS THE UNIVERSE JOINT VENTURE) กับ GRAMMY Music (แกรมมี่ มิวสิค) ในการร่วมกันจัดคอนเสิร์ต GRAMMY RS รวม 3 คอนเสิร์ต ที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี การจัดตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับพาร์ทเนอร์ค่ายเพลงชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกอย่าง ยูนิเวอร์แซล มิวสิค กรุ๊ป เพื่อบริหารลิขสิทธิ์เพลงร่วมกัน ซึ่งเป็นการกลับมารุกธุรกิจเพลงของ อาร์เอส อย่างจริงจังอีกครั้ง การเข้าลงทุนใน บริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (Hato Pet Wellness Center) เพื่อเติมเต็ม Ecosystem ของธุรกิจสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิด PET ALL MY LOVE เพ็ทรีเทลสาขาแรก ที่ครบครันด้วยสินค้าสัตว์เลี้ยงของแท้จากทั่วโลก ส่งท้ายปลายปีด้วยการเข้าลงทุนในบริษัท เอิบเอเชีย จำกัด หรือ Erb แบรนด์เครื่องหอมและสกินแคร์อันดับต้นๆ ของไทย ในสัดส่วน 60% นอกจากนี้ เรายังประสบความสำเร็จในการนำ เชฎฐ์ เอเชีย เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงต้นปี 66 ที่ผ่านมา

นายวิทวัสกล่าวว่า สำหรับในปีนี้ อาร์เอส กรุ๊ป จะดึงศักยภาพของแต่ละธุรกิจมาสนับสนุนซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกลยุทธ์ Unlock Value ด้วยการบริหารการขายทุกสื่อโฆษณาให้มารวมศูนย์อยู่ภายใต้สายงานการตลาดและขายสื่อโฆษณา (Media sales and Marketing) ซึ่งคาดว่าจะผลักดันรายได้ปี 2567 ให้ไปสู่เป้าหมายที่ 4,400 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนท์ 2,350 ล้านบาท และจากธุรกิจคอมเมิร์ซ 2,050 ล้านบาท