โรบินสันบุกตลาดรับตรุษจีน เผยภาพรวมค้าปลีกไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกหลากหลาย

บุกตลาดรับตรุษจีน กับ ‘ROBINSON & ROBINSON LIFESTYLE HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024’ เผยภาพรวมค้าปลีกไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยบวกหลากหลาย



นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวถึงแคมเปญต้อนรับตรุษจีนของห้างในปีนี้ว่า “จากภาพรวมการตลาดค้าปลีกของไทยในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา เราเห็นสัญญาณที่ดีของการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเทศกาลปีใหม่ ด้วยปัจจัยบวกที่หลากหลาย อาทิ แคมเปญกระตุ้นการจับจ่ายของภาครัฐและเอกชนในช่วงเทศกาลสำคัญ การได้รับเงินปันผลและเงินโบนัสในช่วงปลายปี ฯลฯ

ซึ่งเราคาดการณ์ว่าไทยจะยังคงรักษาสัญญาณการจับจ่ายที่ดีเช่นนี้เรื่อยไปจนถึงเทศกาลตรุษจีน ยิ่งตรุษจีนปีนี้เป็นปีนักษัตรมังกรซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนเชื่อว่าเป็นปีมงคลที่ดีที่สุด เราจึงคาดว่าจะมีการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักมากขึ้นกว่าทุกปีตามเทรนด์ตลาด ‘มูเตลู’ ที่เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเพื่อตอบรับดีมานด์และเทรนด์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดแคมเปญใหญ่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองขึ้น ในชื่อ ‘ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024’ ช้อปมั่งมี โชคดีปีมังกร ที่เราได้จับมือกับพันธมิตรแบรนด์สินค้าในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำอาง แฟชั่นบุรุษ-สตรี เครื่องประดับ แอกเซสซอรี่ สินค้าแม่และเด็ก สินค้าของใช้และของตกแต่งภายในบ้าน รวมทั้งบัตรเครดิตชั้นนำมอบประสบการณ์อภิมหามงคล ทั้งในแง่ของสินค้าและ โปรโมชันสุดคุ้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของห้างโรบินสัน อีกทั้งยังมีกิจกรรมมงคลภายในห้างมากมาย นอกจากนี้เรายังเพิ่มสีสันในการช้อปปิ้งและร่วมฉลองตรุษจีนปีมังกรด้วยการจับมืออาร์ตทิสต์ชื่อดังอย่าง นะโม – นะมะศรี เนียมอิ่ม (Namasri Niumim) เจ้าของผลงานภาพประกอบสีสันสดใสสไตล์ Flat Illustration มารังสรรค์มังกรมงคลที่กำลังโลดแล่นบนคลื่นน้ำเปรียบเหมือนการนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่เปิดประตูรับสิ่งดี ๆ ที่กำลังจะเข้ามา ซึ่งลวดลายดังกล่าวจะปรากฏอยู่บนสื่อทั้งออฟไลน์และออนไลน์ของแคมเปญ และลิมิเต็ดไอเทมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ซองอั่งเปา GIFT CARD และของพรีเมียมทั้งร่ม และกระเป๋า พร้อมกันนี้เรายังขานรับนโยบายภาครัฐ #ช้อปสนุกรับปีใหม่ ลูกค้าช้อปสินค้าในห้างสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) เพื่อร่วมโครงการ ‘Robinson Easy e-Receipt’ ช้อป…ลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย ซึ่งจากความพิเศษทั้งหมดเราคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า และสามารถช่วยผลักดันให้ยอดขายของแคมเปญเติบโตกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา”

ด้าน นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “โดยปกติกลุ่มสินค้าที่ขายดี 3 อันดับแรกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ แผนกแฟชั่นสตรี บุรุษ และ Young Fashion ตามลำดับ สำหรับแคมเปญ ‘ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024’ ช้อปมั่งมี โชคดีปีมังกร ในปีนี้ เราจึงจับมือกับพันธมิตรแบรนด์สินค้าชั้นนำ อาทิ G2000, Defry, John Henry, Myer และ Central Home คัดสรรไอเทม สินค้าทั้งคอลเลกชันใหม่ คอลเลกชันพิเศษ และคอลเลกชันที่ได้รับความนิยมยกทัพมาให้ช้อปแบบจุใจ พร้อมอั่งเปาโปรโมชันและดีลสุดพิเศษมากมายจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ฯลฯ เพื่อตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งความคุ้มค่าในทุกเทศกาลอย่างแท้จริง”

สำหรับอั่งเปาโปรโมชันและดีลสุดพิเศษของแคมเปญ ‘ROBINSON HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024’ ช้อปมั่งมี โชคดีปีมังกร จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 67 – 21 ก.พ. 67 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปสุดสะดวกของห้างฯ ประกอบไปด้วย…

• สินค้าใหม่ ลดสูงสุด 30% เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ

• รับคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท

• รับเพิ่มซองอั่งเปา และคูปองส่วนลด เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 67 – 8 ก.พ. 67

• สุดยอดนักช้อปรับบัตรของขวัญ 5,000 บาท เมื่อช้อปครบ 60,000 บาท ขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. 67 – 28 ม.ค. 67

• รับเพิ่มร่มหรือกระเป๋ามูลค่า 699 บาท เมื่อช้อปครบ 8,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. 67 – 11 ก.พ. 67

นอกจากนี้ ห้างโรบินสัน ยังชวนครอบครัวนักช้อปมาร่วมฉลองตรุษจีนปีมังกรทองกับกิจกรรมมงคลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น…

• วันที่ 25 ม.ค. 67 – 21 ก.พ. 67: “Robinson Chinese Filter” สนุกไปกับฟิลเตอร์มงคล และ Tiktok Effect ลุ้นคำทำนายในปีมังกร เพียงร่วมแชร์ความมงคลอวดเพื่อน ๆ บนโลกโซเชียล ด้วยการถ่ายรูปในธีมตรุษจีนกับบรรยากาศการตกแต่งในห้าง เพื่อลุ้นรับของรางวัลมงคลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ จำนวน 10 รางวัล ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)

• วันที่ 2 ก.พ. 67 – 11 ก.พ. 67: รับน้ำมนต์มงคล เมื่อแสดงใบเสร็จ 1,000 บาท ขึ้นไป (จำนวนจำกัด) ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน)

• วันที่ 10 ก.พ. 67 – 11 ก.พ. 67: Chinese Fortune Teller ลงทะเบียนตรวจดวงชะตารับปีใหม่จีน เมื่อแสดงใบเสร็จ 2,000 บาท ขึ้นไป (ท่านละ 15 นาที จำนวนจำกัด) ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการ

• วันที่ 10 – 11 ก.พ. 67: ตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนมังกร หรือสิงโตมงคล เชิดฉลองวันตรุษจีน ที่ห้างโรบินสันสาขาที่ร่วมรายการศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์: ROBINSON LIFESTYLE HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024

นางสาวกมลทิพย์ สรวยสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน / ผู้ช่วยประธานบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เทศกาลตรุษจีนปีนี้ เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองรับปีมังกร ตามความเชื่อของชาวจีนถือเป็นวาระพิเศษที่เปี่ยมไปด้วยพลังบารมีและพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ทำให้มู้ดของการ จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว โดยเฉพาะกับกลุ่มนักช้อปไทยเชื้อสายจีนที่คาดว่าปีนี้จะเลือกซื้อหาของไหว้ ของมงคลเสริมดวง ตลอดจนการท่องเที่ยว การรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว ที่คาดว่าจะมีความคึกคักมากขึ้น ทางศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์

จึงได้เปิดแคมเปญใหญ่อย่าง “ROBINSON LIFESTYLE HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024” มอบความมงคลชุดใหญ่แก่ครอบครัวนักช้อปทั่วไทยให้มา จับจ่าย-ไหว้-กิน-เที่ยว แบบครบจบในที่เดียว เพื่อตอกย้ำการเป็น Top of Mind ที่ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ เป็นเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจของครอบครัวนักช้อปทั่วไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเทศกาลใดก็ตาม ซึ่งคาดว่าในช่วงระยะเวลาของการจัดแคมเปญจะสามารถเพิ่มจำนวนยอดผู้เข้ามาใช้บริการทั้งไทยและต่างชาติได้กว่า 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา”

สำหรับไฮไลต์ความพิเศษของแคมเปญ “ROBINSON LIFESTYLE HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024”

ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 21 ก.พ. 67 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา ประกอบไปด้วย…

• โปรโมชันช้อปกระหน่ำสุดแรงเสริมความเฮง 3 ต่อ

 เฮงต่อที่ 1 : ลุ้นรับรางวัลใหญ่ 24 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท เมื่อช้อปครบทุก 1,500 บาท (จำกัด 10 สิทธิ์/ท่าน/วัน)

– ทัวร์ไหว้พระเสริมความมงคล ที่ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน (3 รางวัลๆ ละ 2 ท่าน)

– ลัคกี้อั่งเปา มูลค่า 5,000 บาท (3 รางวัล)

– ลัคกี้อั่งเปา มูลค่า 2,000 บาท (18 รางวัล)

 เฮงต่อที่ 2 : รับฟรี ลัคกี้อั่งเปาและ ของพรีเมี่ยมเสริมความเฮง เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป (จำนวนจำกัด)

– ลัคกี้อั่งเปา รวมมูลค่ากว่า 2,000 บาท (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ม.ค. 67 และ 3-4, 17-18 ก.พ. 67)

– หมอนผ้าห่มคอลเลคชันพิเศษ มูลค่า 699 บาท (เฉพาะวันที่ 8-11 ก.พ. 67)

 เฮงต่อที่ 3 : สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

– ช้อปครบ 2,000 บาท รับฟรี! คูปองค่ากำเหน็จร้านทองที่ร่วมรายการ และคูปองฟรีจี้ทองแท้ มูลค่า 1,650 บาทจาก Aurora Diamond เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ม.ค. 67, 3-4, 10-11 และ 17-18 ก.พ. 67

– โปรโมชันจากพันธมิตรบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พิเศษสำหรับการช้อปในร้านทองและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ได้รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน และแลกรับส่วนลดสูงสุด 20%

– พบกับของไหว้มงคลจาก Tops และเมนูมงคลมากมาย จากร้านอาหารชั้นนำภายในศูนย์การค้า

• กิจกรรมไฮไลต์สุดพิเศษเสริมมงคลตลอดเทศกาลตรุษจีนปีมังกรทองที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์

 วันที่ 3 ก.พ. 67 จุดประทัดประเดิมความปังฉลองตรุษจีนสุดยิ่งใหญ่กับการแสดงโชว์ชุดพิเศษจาก 2 หนุ่ม สุดฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล พร้อมโชว์ชุดพิเศษ มังกรคู่ และบทเพลงสุดประทับใจที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

 วันที่ 2 – 11 ก.พ. 67 ตระการตากับการเนรมิต Land of the Dragon เสริมความปังพลังแห่งมังกร พร้อมรับพลังมงคลไหว้สักการะ องค์เทพ ไฉ่ซิ้งเอี๊ย จากวัดสมานรัตนาราม ขอพรเพื่อเสริมโชคลาภ ตั้งแต่ต้นปี แชร์โมเม้นต์แห่งความสุขช่วงเทศกาลตรุษจีน “Happy Chinese New Year” กับบรรยากาศที่ตกแต่งอลังการจัดเต็มรับปีมหามงคล ที่ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

 วันที่ 2 – 11 ก.พ. 67 เสี่ยงเซียมซี ตรวจดวงชะตาออนไลน์จากวัดดัง พิเศษเพียงช้อปสินค้าภายในศูนย์ฯ ครบ 800 บาท รับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรมลุ้นรับตุ๊กตามังกร ฟรี จำนวนจำกัด (เฉพาะผู้ที่เสี่ยงเซียมซี่ได้เลข 8 18 และ 28 เท่านั้นที่จะได้รับตุ๊กตามังกร) ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

 วันที่ 2 – 11 ก.พ. 67 ร่วมสนุกเพ้นท์พัดจีน เพียงแสดงใบเสร็จที่ช้อปสินค้าภายในศูนย์ฯ ครบ 800 บาท รับสิทธิ์ ร่วมกิจกรรม (จำกัด 50 สิทธิ์/วัน) ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

 พร้อมรับชมโชว์สุดพิเศษ วันที่ 4 ก.พ. 67 พบกับ ระบำพัดมงคล วันที่ 10 ก.พ. 67 พบกับการแสดง เชิดสิงโตคู่ และ วันที่ 11 ก.พ. 67 การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากจีน ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์

 วันที่ 10 – 11 ก.พ. 67 พบกับการแสดงเชิดมังกรและเชิดสิงโตสุดตระการตา ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา

 พบกับกิจกรรมการประกวด “โก๋ตี๋กี๋หมวย” จากน้องๆ หนูๆ สุดน่ารัก * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขา

มาร่วม ‘ช้อปมั่งมี โชคดีปีมังกร’ กับแคมเปญตรุษจีนแห่งปี “ROBINSON & ROBINSON LIFESTYLE HAPPY CHINESE NEW YEAR 2024” ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 67 – 21 ก.พ. 67 ที่ห้างโรบินสัน ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาจังซีลอน) และศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้วประเทศ รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425 Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage: Robinson Department Store และ Robinson Lifestyle