สยามเซ็นเตอร์จัดงาน รักนี้ไม่มีพรมแดน@ปทุมวัน จดทะเบียนสมรส และจดแจ้งสมรสเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สยามเซ็นเตอร์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตปทุมวัน และ บางกอกไพร์ด เปิดพื้นที่ต้อนรับความรักหลากหลายรูปแบบ ในกิจกรรม จดทะเบียนสมรส และจดแจ้งสมรสเท่าเทียม ‘รักนี้ไม่มีพรมแดน@ปทุมวัน Love without borders’ กิจกรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าของความรักทุกรูปแบบ ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางแห่งการรณรงค์และเห็นคุณค่าของทุกความหลากหลายอย่างเท่าเทียม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Siam Center Year of the Dragon: A Celebration of Luck , Love & Prosperity” ฉลองวันแห่งความรัก ที่สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ร่วมกับ พันธมิตร ที่มีจุดยืนสนับสนุนสนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม ผนึกกำลังจัดกิจกรรมที่ทำให้เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ พิเศษกว่าทุกปี กับกิจกรรม‘รักนี้ไม่มีพรมแดน@ปทุมวัน Love without borders’ เปิดโอกาสให้คู่รักทุกความหลากหลาย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนแสดงความจำนง ได้มาร่วม “จดแจ้งสมรสเท่าเทียมแสดงความรัก” เพื่อนำไปสู่การผลักดันร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ใจความหลักสำคัญนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลายหลายทางเพศสามารถสมรสกันได้อย่างถูกกฎหมาย โดยแก้ไขกฎหมายเดิมที่อนุญาตให้แต่เฉพาะบุคคล “เพศชาย” กับ “เพศหญิง” จดทะเบียนสมรสได้เท่านั้น เป็นการสมรสระหว่างบุคคลสองคน ไม่ว่าจะเพศใดก็ตาม และยังมีการจัด “จดทะเบียนสมรส” เปิดให้มีการจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ รับรองโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตปทุมวัน ในงานที่จัดขึ้น ที่ชั้นจี สยามเซ็นเตอร์

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีคู่รักที่มีความหลากหลายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และมีคู่รักที่มีความประสงค์จดแจ้งสมรสเท่าเทียม จำนวน 10 คู่ ที่ได้ร่วมถ่ายภาพรับใบจดแจ้งจากตัวแทนกรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย ตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม และ 5 คู่รักได้ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพพรีเวดดิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรกกลางสยามโดยทีมงานมืออาชีพเพื่อเก็บความประทับใจ พร้อมทั้งคู่รัก LGBTQ+ คนดัง อาทิ ณฑญา เป้ามีพันธ์ Miss Trans Thailand 2023 เข้าร่วมงาน

Advertisement

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมจากพันธมิตรที่สนับสนุนสมรสเท่าเทียม อาทิ Pride Clinic จากกรุงเทพมหานคร มาให้คำแนะนำด้านสุขภาพให้กับคู่รักที่มาร่วมงาน และ UNHCR THAILAND ที่มาร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนด้านความหลากหลายภายในงาน