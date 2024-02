กรอ.หนุนอายิโนะโมะโต๊ะ ใช้ประโยชน์ของเสียมุ่งบีซีจี

นายจลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) ในฐานะประธานคณะทำงานด้านเทคนิคสำหรับส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ TWG (Technical Working Group) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ ณ ถนนบางปะหัน-นครหลวง ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการ Application of industry – urban symbiosis and green chemistry for low emission and persistent organic pollutants free industrial development in Thailand มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำของเสียที่มีศักยภาพให้สามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

นายจุลพงษ์ กล่าวว่า ในการหารือกับผู้บริหาร นายทองดี ปาโส กรรมการผู้จัดการ และ นายศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอการดำเนินงานผ่านโครงการการศึกษาเพื่อผลิตสารละลายไบโอโซเดียมซิลิเกตและไบโอโพแทสเซียมซิลิเกตอย่างยั่งยืนจากขี้เถ้าแกลบ กรอ.จึงแนะนำแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญและผลักดันหลักการ End-of-Waste หรือการสิ้นสุดของการเป็นของเสีย สอดรับนโยบายการพัฒนาบีซีจี โมเดล ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม อีกทั้งเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป