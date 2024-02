เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ลดราคาแล้ว 30 สตางค์ มีผล 20 ก.พ.

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ PTT Station แจ้งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลง 0.30 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลวันที่ 20 ก.พ.2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 45.94, GSH95 = 38.05, E20 = 35.94, GSH91 = 36.28, E85 = 35.69, พรีเมียม GSH95 = 45.44, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

เช่นเดียวกับ บางจาก ที่ลดราคาน้ำมันเฉพาะผลิตภัณฑ์แก๊สโซฮอล์ 30 สตางค์ ยกเว้น Hi premium 97 ไม่ปรับ สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลวันที่ 20 ก.พ.2567 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ BCP Retail Price : GSH95S EVO 38.05/ GSH91S EVO 36.28/ GSH E20S EVO 35.94 / GSH E85S EVO 35.69 / Hi Premium 97 (GSH95++) 49.44/ Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.64 ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.