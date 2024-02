เทรนด์พรีเมียมมาแรง แนะรบ. สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้เอื้ออำนวยดึงนักท่องเที่ยว-นักดื่มไฮเอนด์เข้าไทย

แนะรบ. สร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ให้เอื้ออำนวยดึง อุตฯแอลกอฮอล์ ดึงนักท่องเที่ยว-นักดื่มไฮเอนด์เข้าไทย รับผลวิจัยเทรนด์พรีเมียมมาแรง

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ นายดาวิเด เบซานา ผู้อำนวยการ Asia Pacific International Spirits and Wine Alliance (APISWA) เปิดเผยว่า รายงานวิจัยล่าสุดจาก Oxford Economics ระบุว่า “เทรนด์พรีเมียม” หรือการยกระดับการบริโภคสินค้าและบริการ (Premiumization) กำลังกลายเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบริการและค้าปลีกของประเทศไทย เทรนด์นี้สอดคล้องกับเป้าหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในปี 2567 ที่มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ ตั้งเป้าสร้างรายได้ 3.5 ล้านล้านบาท โดย ททท. ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานและส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เหนือระดับ เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่พิเศษไม่เหมือนใคร

นายดาวิเดกล่าวว่า สำหรับเทรนด์พรีเมียม หรือการยกระดับการบริโภคสินค้าและบริการ (Premiumization) หมายถึงการที่ผู้คนเลือกใช้จ่ายสินค้าและบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากกำลังซื้อภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและความต้องการประสบการณ์ที่แปลกใหม่และน่าจดจำมากขึ้น จากข้อมูลของ IWSR พบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อัตราการจับจ่ายทั่วโลก เติบโตจากผู้คนที่ใช้จ่ายเงินกับเครื่องดื่มคุณภาพดีมากขึ้น โดยรายงานที่ชื่อว่า “International Wine and Spirits in ASEAN: The Economic Contribution of the International Wine and Spirits Value Chain in Thailand and Vietnam” จัดทำโดย Oxford Economics และได้รับมอบหมายจาก Asia Pacific International Spirits and Wine Alliance (APISWA) เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการขายและจัดจำหน่ายไวน์และสุราต่างประเทศในสองประเทศเศรษฐกิจสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทยและเวียดนาม

“เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงการบริโภคสุราและไวน์อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยภาพรวมให้มีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงภาคการบริการและการท่องเที่ยวด้วยการยกระดับการบริโภคสินค้าและบริการ (Premiumization) เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจในไทยและภูมิภาค เพื่อเร่งการฟื้นฟู เติบโต และขยายตัว เทรนด์นี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ” นายดาวิเดกล่าว

Advertisement

นายดาวิเดกล่าวว่า เราจะเห็นว่าไวน์และสุราจากต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนภาคธุรกิจการบริการและการค้าปลีกระดับพรีเมี่ยม ซึ่งอุตสาหกรรมโดยภาพรวมจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่สมดุลและครอบคลุม เราหวังว่าข้อมูลจากในรายงานนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดี และนำไปสู่การปรึกษาหารือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับธุรกิจในประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าระดับพรีเมียมและบริการมากขึ้น

โดยสรุปประเด็นสำคัญของรายงานดังกล่าว ดังนี้1.การยกระดับการบริโภคสินค้าและบริการ (Premiumization) สามารถส่งเสริมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศไทยพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังการซื้อสูง หลังจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมา ไวน์และสุราจากต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญในการให้บริการระดับพรีเมี่ยม โดยที่ “การค้าปลีกและอาหารและเครื่องดื่ม” พบว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญนักท่องเที่ยวผู้มีฐานะพิจารณาเมื่อเลือกจองวันหยุด รองจาก “สุขภาพและความปลอดภัย”

2.การขายและจัดจำหน่ายไวน์และสุราต่างประเทศมีส่วนช่วยทางเศรษฐกิจอย่างมากต่อประเทศไทย ซึ่งรวมถึง GDP ของประเทศไทยในปี 2565 มูลค่า 198 ล้านเหรียญสหรัฐ (6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 24 ล้านเหรียญสหรัฐ (0.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากปี 2564 ซึ่งสนับสนุนการสร้างงาน 20,500 ตำแหน่งและสร้างรายได้จากภาษี 292 ล้านเหรียญสหรัฐ (10.0 พันล้านบาท) ในปี 2565

3.เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทรนด์ พรีเมียม รัฐบาลควรสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไวน์และสุราทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยรายงานเน้นย้ำว่า ความต้องการไวน์และสุราต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลสู่ผลิตภัณฑ์ในประเทศรวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางขึ้น นำไปสู่ผลกระทบเชิงบวกอย่างทวีคูณ อันหมายถึง โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในท้องถิ่น การจ้างงานที่มีมูลค่าสูง สัดส่วนของกำไรและภาษีที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมการบริการและค้าปลีก