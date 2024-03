ครั้งแรกในไทย โฮมโปร จับมือ เอสซีจีซี รีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า สร้างมิติใหม่ เพื่อความยั่งยืน

โฮมโปร เอ็มโอยู เอสซีจีซี รีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า สร้างมิติใหม่เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกในไทย

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายวีรพันธ์ อังสุมาลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจีซี ในการร่วมมือรักษ์โลกด้วย Circular Product พร้อมเปิดตัว เครื่องใช้ไฟฟ้ารักษ์โลก ผลิตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้เเล้วเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ขับเคลื่อนการรีไซเคิลระบบ Closed-Loop หรือ “First Retailer Making Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) for Closed-Loop Circular Appliances Collaboration with SCGC” ด้วยการจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลระบบปิดอย่างครบวงจร เปลี่ยนเป็น Green Polymer เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมผสานความเชี่ยวชาญกับพันธมิตรด้วยการนำพลาสติกรีไซเคิลจากโครงการ แลกเก่าเพื่อโลกใหม่ (Trade In) มาพัฒนาเป็นสินค้ารักษ์โลก (Circular Product) สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอบสนองวัตถุประสงค์ Make Every Change for Better Life

“ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โฮมโปร (HomePro) ในฐานะผู้นำเรื่องบ้าน และ เอสซีจีซี (SCGC) ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน และผู้เชี่ยวชาญด้าน Green Polymer ได้ผนึกกำลังเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำพลาสติกใช้แล้วมาคิดค้นพัฒนาเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Circular Product) ซึ่งได้เปิดตัวไปแล้วเมื่อช่วงปลายปี 2566 และได้ผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ทำให้ทั้งสองบริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายขอบเขตความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ผ่านการดำเนินการแปรสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วเพื่อสร้างทรัพยากรใหม่ที่มีมูลค่าในรูปแบบ Closed-Loop”

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCGC กล่าวว่า เป็นมิติใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟ้ฟ้าและเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่สามารถรีไซเคิลพลาสติกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยยังคงคุณสมบัติเช่นเดิมด้วยนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลก ภายใต้แบรนด์ SCGC GREEN POLYMERTM ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก GRS (Global Recycled Standard) โดย SCGC ได้นำความเชี่ยวชาญด้าน Green Polymer และ Green Solution มาผนึกกำลังร่วมกับโฮมโปร ผู้นำธุรกิจด้าน Home Solution and Living Experience ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรีไซเคิลในรูปแบบ Closed-Loop ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ Circular Product ที่ใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีแนวทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยสร้างคุณค่าใหม่ให้กับพลาสติกใช้แล้ว และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประเทศไทยที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065

“ด้วยระบบ Closed-Loop ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เปลี่ยนผ่านวัตถุดิบที่ไม่ทำให้เกิดของเสีย และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถต่อยอดเปลี่ยนของเหลือใช้ให้กลายเป็นสินค้าใหม่ที่มีมูลค่า ที่สำคัญคือ โฮมโปร และ เอสซีจีซี ได้ผสานความเชี่ยวชาญแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนกระบวนการที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรชั้นนำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน” นายวีรพันธ์ กล่าว