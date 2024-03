แมกซ์โซลูชัน จับมือ เมืองไทยโบรกเกอร์ เพิ่มทางเลือกเข้าถึงแผนประกันออนไลน์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม นายพร้อมศักดิ์ จรัญญากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซ์ โซลูชัน เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือพีทีจี เปิดเผยว่า ในปี 2024 นี้ เป็นอีกปีที่น่าติดตามของแอปพลิเคชัน Max Me ซึ่งเรายังคงมุ่งเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ที่ตรงใจและครบครันทุกความต้องการแก่สมาชิก Max Card อย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม gettgo เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ในการซื้อประกันออนไลน์ผ่าน Max Me ด้วยแต้ม Max Point และในทางกลับกันก็เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของแต้ม Max Point ในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยอีกด้วย

โดยสมาชิก Max Card สามารถซื้อประกันภัย อาทิ ประกันรถยนต์ ประกันเดินทางต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยประเภทอื่น ๆ ผ่านบริการ “ประกันออนไลน์” บน Max Me และเลือกชำระค่าเบี้ยประกันด้วย Max Me Wallet โดยสามารถใช้ แต้ม Max Point ชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวน หรือเลือกชำระด้วยแต้ม+เงิน โดยทุก 10 แต้ม มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท และเตรียมพบกับการรับชำระเบี้ยประกันผ่าน Max Me Wallet ได้ในช่องทางอื่นของ gettgo เร็วๆ นี้

นายวรวัฒน์ โรจน์รังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม gettgo กล่าวว่า “นับเป็นโอกาสดีรับปี 2024 ที่ได้ทำงานร่วมกับ Max Me และเป็นอีกก้าวที่สำคัญของ gettgo ในปีนี้ ที่จะช่วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าเข้าถึงการซื้อประกันออนไลน์ได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว และมีโปรโมชันพิเศษที่จัดขึ้นสำหรับลูกค้า Max Me อีกด้วย โดยสมาชิก Max Card ทุกท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ ท่านที่ชำระเบี้ยประกันทุก ๆ 50 บาท จะได้รับ Max Point 2 แต้ม ส่วนสมาชิก Max Card Plus ที่ชำระเบี้ยประกันทุก ๆ 50 บาท จะได้รับ Max Point 4 แต้ม อีกทั้งเรายังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ, ประกันรถยนต์, พ.ร.บ. รถยนต์, ประกันรถยนต์ 2+ รายเดือน รับสูงสุดถึง 4 ต่อ