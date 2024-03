รมต.ปุ๋ง ปลื้มนายกฯแถลงนโยบายขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยงาน ITB Berlin พรุ่งนี้ ดึง นทท.ยุโรป

‘สุดาวรรณ’ เผยนายกฯตรียมแถลงนโยบายขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย ให้สื่อมวลชน-บริษัทนำเที่ยวช่วยดึงนักท่องเที่ยวยุโรปเข้าไทย ในโอกาสเข้าร่วมงาน ITB Berlin 7 มี.ค. ที่กรุงเบอร์ลิน

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้เดินทางร่วมงาน International Tourismus Borse หรือ ITB Berlin 2024 งานมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลก จัดขึ้นที่ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ซึ่งในงานนี้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว การเจรจาธุรกิจ การอัพเดตสถานการณ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงทางสถานการณ์ท่องเที่ยว พัฒนาการด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางการท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วม

ทั้งนี้ วันที่ 7 มีนาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเดินทางเข้าร่วมภายในงาน ITB Berlin 2024 เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและอัพเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำภาคเอกชนไทยในธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน 75 ราย และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกหลายรายเข้าร่วมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว เช่น สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจคาร์ด จำกัด สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และกรมการท่องเที่ยว

“นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานจัดงาน The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน ให้แก่สื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรท่องเที่ยวในตลาดยุโรปร่วม 200 คน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเข้าร่วมในงานนี้ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล และให้ความสำคัญกับอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย” รมว.ท่องเที่ยวฯกล่าว

Advertisement

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปนิยมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในระดับต้นๆ ในฐานะจุดหมายปลายทางระยะไกล ขณะเดียวกัน ไทยก็มีคู่แข่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวยุโรปที่นิยมหาดทราย ชายทะเล ไม่ว่าจะเป็นมัลดีฟส์ เกาะมอริเชียส เวียดนาม ศรีลังกา แต่แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวจะเลือกประเทศไทยยังเป็นในเชิงบวก เนื่องจากไทยมีความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยว โดยอุปสรรคของการเดินทางยังคงเป็นเรื่องค่าโดยสารเครื่องบินที่มีราคาแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เริ่มมีนักท่องเที่ยวเลิกเปรียบเทียบกับราคาก่อนวิกฤตโควิด-19 จึงเลือกใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่เก็บเงินไว้ใช้จ่ายวัตถุประสงค์อื่น ส่วนโอกาสคือสายการบินต่างๆ สนใจที่จะพัฒนาเส้นทางบินเข้าประเทศไทย อีกทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายที่จะเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟลต์ จากบางประเทศในยุโรปเข้าไทยเพิ่มขึ้นเพื่อเติมจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด