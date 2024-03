เศรษฐา บินเยอรมนี เปิดเวทีอะเมซิ่งไทยแลนด์ ดึงยุโรปมาไทย เผยรายได้ท่องเที่ยว’67 ทะลุเป้า3.5ล้านล้าน

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเมื่อวันที่ 5 มีนาคมระหว่างเข้าร่วมงาน International Tourismus Borse หรือ ITB Berlin 2024 จัดขึ้นที่ศูนย์การจัดนิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2567 ว่า เป็นมหกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในโลก โดยวันที่ 7 มีนาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเดินทางเข้าร่วมภายในงาน ITB Berlin 2024 เพื่อเยี่ยมชมคูหาประเทศไทยและอัพเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำภาคเอกชนไทยในธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน 75 ราย และมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายรายเข้าร่วมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว อาทิ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยนายเศรษฐ จะเป็นประธานเปิดงาน The Amazing Thailand Networking Event with the Prime Minister of Thailand เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้แก่สื่อมวลชน บริษัทนำเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรท่องเที่ยวในตลาดยุโรป ร่วม 200 คน ถือเป็นครั้งแรกที่นายกฯของประเทศไทยเข้าร่วมในงานนี้ เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาล และให้ความสำคัญกับอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยไทยเป้าหมายยุโรปแต่ตั๋วบินแพง

น.ส.สุดาวรรณกล่าวว่า นักท่องเที่ยวยุโรปนิยมเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยระดับต้นในฐานะจุดหมายปลายทางระยะไกล ขณะเดียวกันไทยก็มีคู่แข่งสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวยุโรปที่นิยมหาดทราย ชายทะเล ทั้งมัลดีฟส์ เกาะมอริเชียส เวียดนาม ศรีลังกา แต่แนวโน้ม นักท่องเที่ยวเลือกไทยยังเป็นในเชิงบวก เนื่องจากไทยมีความหลากหลายของสินค้าท่องเที่ยว แต่อุปสรรคการเดินทางยังคงเป็นเรื่องค่าโดยสารเครื่องบินราคาแพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เริ่มมีนักท่องเที่ยวเลิกเปรียบเทียบราคา เลือกใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ไม่เก็บเงินไว้ใช้จ่ายวัตถุประสงค์อื่น จึงเป็นโอกาสของสายการบินต่างๆ ที่สนใจพัฒนาเส้นทางบินเข้าประเทศไทย โดยกระทรวงมีนโยบายเพิ่มเที่ยวบินเช่าเหมาลำ หรือชาร์เตอร์ไฟลต์จากบางประเทศในยุโรปเข้าไทยเพิ่มขึ้นเพื่อเติมจำนวนนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด

“จากการประชุมร่วมกับผู้อำนวยสำนักงานยุโรปของ ททท.เพื่ออัพเดตสถานการณ์โดยให้ตั้งเป้าหมายที่ 8.5 ล้านคน แต่ให้เพิ่มรายได้จาก 546,233 ล้านบาท เป็น 654,500 ล้านบาท เพื่อรวมกับเป้าหมายของภูมิภาคอื่นแล้วจะสามารถไปถึงเป้าที่นายกรัฐมนตรีให้ไว้ได้ คือ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวม 40 ล้านคน รายได้จากต่างชาติ 2.3 ล้านล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย 1.2 ล้านล้านบาท จะทำให้ปี 2567 มีรายได้ทั้งสิ้น 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าของ ททท.ที่ตั้งไว้ 35 ล้านคน รายได้รวม 3 ล้านล้านบาท” น.ส.สุดาวรรณกล่าว