ถกทูตฮังการี หนุนวีซ่าฟรี เอฟทีเอไทย-อียู ดันซอฟต์พาวเวอร์ ขยายร่วมมือท่องเที่ยว ศึกษา อุตฯ

“นลินี“ ถก ทูตฮังการี หนุนวีซ่าฟรี FTA ไทย-อียู ดัน Soft Power ขยายความร่วมมือ ท่องเที่ยว ศึกษา อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่14 มี.ค.นางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยการหารือกับ นายชานโดร์ ชีโปช เอกอัคราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ว่า ทั้งสองฝ่ายยินดีที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 มูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน ทำสถิติระดับสูงสุดใหม่ที่กว่า 770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยินดีที่ในปี 2566 ไทยและฮังการี มีการจัดตั้งสภาหอการค้าฮังการี-ไทย ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ 2 ประเทศ

นอกจากนี้ หอการค้าและอุตสาหกรรมฮังการี (HCCI) ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนเพื่อผลักดันการทำธุรกิจของฮังการีในประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ไทยและฮังการียังมีโอกาสในการขยายความร่วมมืออีกมาก ทั้งผลักดัน Soft Power ไทย อาทิ อาหารไทย กีฬามวยไทย การท่องเที่ยว ในปัจจุบันมีชาวฮังการีเดินทางมาไทย 29,000 คน และมีชาวไทยเดินทางไปฮังการีประมาณ 9,400 คนต่อปี ซึ่งทั้งสองประเทศมีโอกาสการในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวอีกมาก รวมถึงการศึกษา ซึ่งฝ่ายฮังการีมีความก้าวหน้า โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตนและท่านทูตยังได้หารือถึงโอกาสในการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยสองประเทศ ตลอดจนความการพัฒนาร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

นางนลินี กล่าวว่า ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 รัฐบาลฮังการีจะเป็นประธานสภาแห่งสหภาพยุโรป หรือ (Presidency of the Council of the European Union) ตนจึงได้ใช้โอกาสนี้ในการขอรับการสนับสนุนการเจรจา FTA Thai – EU ซึ่งตนและท่านทูตเห็นว่า FTA ฉบับดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยจะเป็นการเพิ่มแต้มต่อสำหรับฮังการีในการส่งสินค้ามายังประเทศไทย ในขณะที่จะเป็นโอกาสที่ดีของไทย ทั้งในแง่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน กับประเทศสมาชิก EU 27 ประเทศ และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

Advertisement

รวมถึงการพัฒนา ศักยภาพของไทยผ่านการยกระดับมาตรฐานด้านกฎระเบียบภายในประเทศ นอกจากนี้ ฝ่ายฮังการียังได้แสดงความพร้อมในการสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่า หรือ วีซ่าฟรี สำหรับประเทศในเชงเก้น เนื่องจากสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลฮังการีที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมโยง