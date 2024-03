กรมพัฒนาธุรกิจ จับมือ โออาร์ สร้างตลาดใหม่ให้เอสเอ็มอีไทย

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า วันที่ 14 มีนาคม 2567 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จัดกิจกรรม Market D (DBD x OR) ตลาดดี สร้างรายได้ยั่งยืน ณ PTT Station สาขามีนบุรี มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพ สร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจ ให้มีทำเลค้าขายที่เข้าถึงผู้ใช้บริการได้มากขึ้น สอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน กระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยเกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

นางอรมน กล่าวต่อว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเปิดตลาดครั้งแรก โดยกำหนดจัดงาน ณ PTT Station สาขามีนบุรี รวม 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน วันพฤหัสบดี-วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ ครั้งที่ 1 วันที่ 14-16 มี.ค. ครั้งที่ 2 วันที่ 21-23 มี.ค. ครั้งที่ 3 วันที่ 28-30 มี.ค. และครั้งที่ 4 วันที่ 4-6 เม.ย กรมได้คัดเลือก 5 ประเภทธุรกิจ 50 ราย ได้แก่ SME, SMART Local, Franchise, Food Truck และ MOC Biz Club ที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ และผู้ประกอบการไทยเด็ด ที่กรมฯร่วมคัดเลือกกับ OR หมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าตลอด 4 สัปดาห์ อาทิเช่น ถั่วลายเสือแม่ฮ่องสอน ขนมหวานต้นตำรับเมืองเพชร ข้าวแตนน้ำแตงโม มะม่วงน้ำปลาหวาน ขนมบ้านอุ๋ม ไอศรีมซอฟเสิร์ฟ ลูกชิ้นปลาระเบิดผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ยาดมสมุนไพร ชุดผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

ปัจจุบันสถานีบริการน้ำมันในสายตาของผู้บริโภคไม่ใช่แค่การเข้าไปเพื่อเติมน้ำมันเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นเสมือนคอมมูนิตี้มอลล์ในชุมชน จุดนัดพบการเดินทาง จุดรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อขายสินค้าของฝากด้วย ซึ่งการจับมือกับ OR จะช่วยให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มและกลุ่มอื่นๆ สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ๆ ให้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีโอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าจำหน่ายในธุรกิจเครือข่ายของสถานีบริการน้ำมัน หรือขยายกิจการในรูปแบบพื้นที่เช่าต่อไป มากไปกว่านั้นยังได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย เปิดมุมมองการทำธุรกิจในรูปแบบใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้กับการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

“เมื่อจบการจัดกิจกรรม Market D (DBD x OR) ตลาดดี สร้างรายได้ยั่งยืน ต้นเดือนเม.ย. คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าได้ไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และในอนาคต กรมมีแผนจะขยายความร่วมมือไปยังสถานีบริการน้ำมันแห่งอื่นๆ และมองหาทำเลทองในการขายสินค้าให้ธุรกิจภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ได้มีโอกาสสร้างตลาดได้กว้างขึ้นต่อไป” นางอรมน กล่าว

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ ว่า OR มีนโยบายสนับสนุนให้พันธมิตรโครงการไทยเด็ด สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ใน PTT Station จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) จัดงานตลาดสินค้าชุมชน ในกิจกรรม Market D (DBD x OR) ตลาดดี สร้างรายได้ยั่งยืน ณ PTT Station สาขามีนบุรี เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ ได้นำสินค้ามาจำหน่าย อีกทั้งยังช่วยขยายตลาดทางเลือกให้ผู้บริโภค ตลอดจนมีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด Living Community ของ PTT Station ที่ต้องการให้ PTT Station เป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ OR SDG แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะใน 2 ด้าน S หรือ Small ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก และด้าน D หรือ DIVERSIFIED ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสกับพันธมิตร เพื่อการเติบโตร่วมกันผ่านแฟลตฟอร์มต่างๆ ของ OR ที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังมีด้าน G หรือ GREEN ที่พัฒนาธุรกิจ OR ให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมเติบโตไปด้วยกันทั้งสังคม ชุมชน อย่างยั่งยืนต่อไป