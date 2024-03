MEX เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ไทย เติบโต 20% ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน เปิดตัวคอนเซ็ปต์แบรนด์ใหม่ “SWITCH ON THE GOOD TIMES” ผ่านป๊อปอัพคิทเช่นใจกลางตลาด ขยายการเข้าถึงให้ครอบคลุม พร้อมเจาะกลุ่มผู้บริโภค Gen Now

น.ส.ธนัชพร สวนศิลป์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงแรก MEX ได้แนะนำให้ลูกค้ารู้จักกับกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวที่มีดีไซน์โดดเด่นในราคาเหมาะสม ด้วยความชอบและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซี่งมีความสนใจในเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีดีไซน์โมเดิร์นมากขึ้น MEX จึงได้ปรับดีไซน์สวยทันสมัย และได้รับรางวัลการันตีการออกแบบในระดับนานาชาติจาก Demark Award และ If Design Award (ล่าสุดในปีนี้ 2024)

MEX มีกลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวมากมาย และได้ขยายการผลิตสินค้าครอบคลุมไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อน กลุ่มสินค้าเครื่องกรองน้ำใช้และน้ำดื่ม กลุ่มสินค้าสำหรับไลฟ์สไตล์ แอนด์ ลีฟวิ่ง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวขนาดเล็ก เครื่องดูดฝุ่น และเครื่องกรองอากาศ ด้วยเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่ยังคงความโดดเด่นทางด้านดีไซน์ ฉีกกฎเกณฑ์และภาพจำของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ที่มาพร้อมความทันสมัย เพื่อสร้างความสนุกในขณะที่ใช้งาน ในราคาที่คนไทยสามารถจับต้องได้อย่างสมเหตุสมผล กับคุณภาพที่ได้มาตรฐานรองรับการใช้งานได้ในระยะยาว และบริการหลังการขายที่มุ่งสร้างประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าได้อย่างดีที่สุด ผ่านทีมเซอร์วิสและรถบริการมากกว่า 50 คันที่คอยดูแลอย่างครอบคลุมในเขตพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว ของเครือบริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

สำหรับแบรนด์ MEX ผู้บริโภคยังคงให้ความสนใจกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ Kitchen Appliance (เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว) และ Small Appliance (เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก) เช่น กาต้มน้ำ หม้อทอดไร้น้ำมัน และเตาอบขนมขนาดเล็ก ที่มียอดขายมากที่สุดถึง 60% รองลงมาคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม Plumbing เช่น เครื่องกรองน้ำ และเครื่องทำน้ำอุ่นของ Mex นั้น เรามีดีไซน์ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ยอดขายทุกปีของเราโตขึ้นเรื่อยๆ กับ Collection ใหม่ๆ โดยมียอดขายถึง 30% และสุดท้ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มาเติมเต็มการใช้งาน Living เช่น เครื่องดุดฝุ่น และเครื่องฟอกอากาศ กลุ่มนี้เติบโต 10% และในปี 2567 คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก 20 %

ทางด้านกิจกรรมทางการตลาด บริษัทได้มีการเปิดตัวคอนเซ็ปแบรนด์ใหม่ ของ MEX อย่าง “SWITCH ON THE GOOD TIMES” แค่เปิดสวิทซ์ ชีวิตก็สุข จะเป็นการรีเซตความหมายใหม่ให้แบรนด์ MEX ในเชิงของภาพลักษณ์ที่ได้สร้างความเชื่อมั่นมากว่า 25 ปี ผ่านกลยุทธ์ 3B เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ Brand Purpose และ Brand Vision ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเน้นการสื่อสาร Brand Storytelling ให้ภาพลักษณ์ดูทันสมัยขึ้น เน้นเข้าถึงทุกกลุ่มผู้บริโภค และที่เป็นกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ กลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีลูกเล็ก กลุ่มครอบครัวขยาย กลุ่มคนโสด หรือ Young Couple โดยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของ MEX เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร หรือ Big Cleaning Day ให้เป็นกิจกรรมของครอบครัวที่ทำร่วมกันแล้วน่าสนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ผ่านโมเดลใหม่ตัวแรก อย่าง MEX Pop-up Kitchen ที่ย่ออาณาจักรครัว MEX อันครบครันไปด้วยเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เปิดตัวใหม่อย่างตู้เย็นบิ๊วอิน เตาแม่เหล็กไฟฟ้า และเตาอบซีรีย์ใหม่ มาอยู่ใจกลาง Food Villa Market ถนนราชพฤกษ์ ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มีโอกาสทดลองใช้และสัมผัสกับสินค้าอย่างใกล้ชิด โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 มีนาคม 2567 ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าแล้ว ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Y และ Gen Z ที่มีการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ให้ได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ป๊อปอัพของแบรนด์อีกด้วย

ฉะนั้นทางแบรนด์จึงเปิดตัวด้วยแคมเปญแรก อย่าง “SORRY FOR WASTING YOUR TIME” ที่เล่าเรื่องราวผ่านไอเดียของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่าน Line Man และ Grab Food โดยผู้บริโภคสามารถสั่งอาหาร MEX Box ซึ่งภายในกล่องจะเป็นวัตถุดิบอาหารและเครื่องพร้อมปรุงตามขั้นตอนง่ายๆ แทนอาหารปรุงสำเร็จ โดยทุกเมนูได้รับการจัดเตรียมและคิดค้นโดยเชฟชั้นนำในวงการ ด้วยเมนูยอดฮิตที่คุ้นเคย และทานง่าย ทั้งคาวหวาน 7 เมนู ได้แก่ ข้าวกระเพราไก่สับไข่ดาว, ข้าวผัดกิมจิ, Mac N’ Cheese, ผัดไทยมันกุ้ง, Egg Benedict with Hollandaise Sauce, Dark Chocolate Brownie และบัวลอยดอกเดซี่ ซึ่งทุกเมนูถูกคิดค้นให้คนทั่วไปสามารถฝึกฝน หรือแม้แต่คนไม่เคยทำอาหารก็อยากลองทำได้ และได้ใช้เวลาเข้าครัวทำอาหาร สัมผัสกับการเสียเวลาที่คุ้มค่าอย่างที่ แบรนด์ตั้งใจ โดยสามารถสั่งอาหารบน Line man และ Grab food ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2567 หรือติดต่อทางเว็บไซต์ mexappliance