แม็คยีนส์ เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ ชูคอนเซ็ปต์ Vacation Moment ฟินให้สุดกับทุกช่วงเวลาตลอดซัมเมอร์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุด “แม็ค รีสอร์ท 2024” (Mc Resort 2024 Collection) คอนเซ็ปต์ Vacation Moment เพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาของซัมเมอร์ ตั้งแต่เช้าจรดเย็น (Sunrise to Sunset) สัมผัสสีสันและลายปริ้นท์ที่เป็นไอคอนิคประจำฤดูร้อน ผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ กับความหลากหลายของไอเท็มที่ดูดี ลงตัว สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมต่อยอดแคมเปญ My Mc My Way กับแนวคิด “Body Positivity” เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง และพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์

“Mc Resort 2024 Collection” คอนเซ็ปต์ Vacation Moment คอลเลกชั่นที่จะพาคุณไปสัมผัสกับสีสันและลายปริ้นท์ที่เป็นไอคอนิคประจำฤดูร้อน ผสานแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับทุกช่วงเวลาของชัมเมอร์ได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่เช้าจรดเย็น (Sunrise to Sunset) พบกับสีสันหลากหลายเฉดสี และลายปริ้นท์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ พบกับไอเท็มซิกเนเจอร์ เสื้อรีสอร์ทเชิ้ตต่อลาย สไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของ แบรนด์แม็คยีนส์ ที่ผลิตจากผ้าเรยอน 100% ให้สัมผัสเบาสบาย นุ่ม ระบายอากาศได้ดี มีให้เลือกสรรถึง 24 ลาย สนุกไปกับการมิกซ์แอนด์แมทช์ไปกับหลากหลายไอเท็ม อาทิ เสื้อยืดพิมพ์ลายกราฟิก ผ้าคอตตอน 100% จะสวมใส่แยกชิ้นหรือจับคู่กับกางเกงขาสั้นหลายโทนสี ที่สวมใส่สบาย เหมาะกับทุกกิจกรรม สำหรับไอเท็มยอดนิยมของสาวๆ อย่าง เสื้อครอป ที่มาในธีมเดียวกันกับเสื้อรีสอร์ทเชิ้ต จะแมทช์ลุคเสื้อคู่หรือก๊วนแก๊งก็ดูดี โดดเด่นอย่างมีสไตล์ แอกเซสซอรี่ ที่ช่วยคอมพลีทลุคสบายๆ อย่าง หมวกแก๊ป ที่สวมใส่ง่าย ระบายอากาศได้ดี เพิ่มดีกรีความสนุกไม่รู้จบกับ 5 หนุ่ม PERSES (เพอร์เซส) บอยกรุ๊ปน้องใหม่ ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง กับมุมมองและสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ ร่วมถ่ายทอดคอลเลกชั่น Mc Resort 2024 และหลากหลายไอเท็มจากแม็ค ยีนส์ ผ่าน 5 หนุ่ม 5 คาแรกเตอร์ สร้างความสดใสให้คอลเลกชั่นซัมเมอร์นี้สนุกกว่าที่เคย

“เรามั่นใจว่าคอลเลกชั่น Mc Resort 2024 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าแม็คยีนส์ คาดว่ายอดขายจะโตกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยจุดแข็งของสินค้าและบริการ รวมไปถึงช่องทางจำหน่ายเกือบ 600 จุดขาย และการขยาย Mc Outlet มากกว่า 127 สาขาทั่วประเทศ ช่องทางออนไลน์ Mcshop.com ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24ชั่วโมง แม็คยีนส์ เรามุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุด พร้อมสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งใหม่ๆ ผ่านความวาไรตี้ของสินค้าคุณภาพดีเยี่ยม และบรรยากาศการจัดวางโซนนิ่งหมวดหมู่สินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างไร้ขีดจำกัด หรือในกรณีการคืนสินค้าที่ซื้อผ่านออนไลน์สามารถมาคืนที่หน้าร้านแม็คยีนส์ หรือสั่งออนไลน์ก็สามารถเลือกรับสินค้าที่หน้าร้าน เพื่อให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับหลากหลายไอเท็มต่างๆ จากแม็คยีนส์ตลอดซัมเมอร์นี้” นายประพัฒน์กล่าว