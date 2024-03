วันแบงค็อก โปรเจ็กต์สร้างเมืองในเมือง มูลค่า 1.2 แสนล้าน พร้อมอวดโฉมไตรมาส4 นี้

วันที่ 19 มีนาคม นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า หลังได้เดินหน้าก่อสร้างโครงการวัน แบงค็อก บนพื้นที่ 108 ไร่ มูลค่าโครงการ 120,000 ล้านบาท ภายใต้คอนเซ็ปต์The Heart of Bangkok เมืองกลางใจ ประกอบด้วย อาคารสำนักงานพรีเมียม จำนวน 5 อาคารพื้นที่รวม 500,000 ตาราเมตร(ตร.ม.) โรงแรมระดับลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์ 5 แห่ง อาคารที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ 3 อาคาร พื้นที่เปิดโล่งกว่า 50 ไร่ เป็นจุดเชื่อมต่อสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ปอดแห่งใหม่กลางกรุง

นายปณตกล่าวว่า ภายในไตรมาส 4 ปี 2567 พร้อมเปิดบริการเฟสแรก ได้แก่ สำนักงาน 2 อาคาร โรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ The Ritz-Carlton Bangkok, Andaz One Bangkok ,ลักชัวรี เรสซิเดนซ์ ,รีเทล 2 โซน คือ The Parade และ The STOREYS , พื้นที่ส่วนอื่นๆ ,พื้นที่สีเขียวของโครงการ และ Live Entertainment Arena พื้นที่จัดการประชุม นิทรรศการ งานแสดงที่ได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งตั้งเป้าให้โครงการนี้เป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ตั้งแต่เริ่มวางมาสเตอร์แพลน

นายปณตกล่าวว่า โครงการวันแบงค็อก อยู่ในจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นทำเลที่ดีที่สุดของใจกลางกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุบรรจบกับถนนพระราม4 สามารถเชื่อมต่อกับย่านธุรกิจอื่น อาทิ สาทร สีลม สามย่าน และยังอยู่ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนลุมพินี ที่สร้างอุโมงค์เชื่อมต่อการเดินทาง ซึ่งรถไฟฟ้าMRT เป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมเมืองและกรุงเทพฯทั้งหมดทำให้เกิดการเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งยังสร้างเมืองใต้ดินมีพื้นที่ 400,000 ตร.ม. จอดรถได้ 8,000 คันอีกด้วย

“โครงการเรามีจุดต่างจากคู่แข่ง ไม่ว่าพื้นที่ค้าปลีก สำนักงาน เพราะอยู่ในพื้นที่เป็นแอเรียใหม่ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีหลากหลาย ที่เป็นมากกว่าพื้นที่ช้อปปิ้ง เพราะไม่ใช่แค่พนักงานออฟฟิศที่ทำงานในนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวและลูกค้าชาวไทยที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ยังเติบโตได้อีก จากการที่มีบริษัทต่างชาติมาตั้งสำนักงานที่นี่”นายปณตกล่าว

นายปณตกล่าวว่า นอกจากนี้ยังเป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum รวมถึง WiredScore Platinum และ SmartScore Platinum เป็นการตอกย้ำความเป็นเลิศแห่งการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะขั้นสูง มุ่งสู่การรับรองด้วยมาตรฐาน WELL รวมถึงเป็นโกลบอลเดรสติเนชั่น หรือหมุดหมายสำคัญสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากกรุงเทพฯเป็นเมืองที่ทุกคนอยากมาเที่ยวมากที่สุดอยู่แล้ว

“เขาบอกว่าการทำอสังหาฯเก่งแค่ไหนก็สู้เฮงไม่ได้ ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะ และสถานการณ์ที่ชัดเจน ทำให้ตัดสินใจเดินหน้า ถ้าเราสร้างเสร็จเปิดตอนโควิดคงจะเหนื่อยมาก แต่วันนี้สร้างกลับมาในสถานการณ์ที่บ้านเมืองมีการบริหารจัดการแล้ว มีนโยบาย มีแผนแล้ว บวกกับทีมงาน เชื่อว่าสิ่งที่เราสร้าง จะเป็นพื้นที่ที่คนเมืองอยากจะมาใช้ และมาอยู่”นายปณตกล่าว

น.ส.พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล วัน แบงค็อก กล่าวว่า ต้้งเป้าให้ One Bangkok Retail เป็นจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ มีพื้นที่เช่ากว่า 160,000 ตร.ม. แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ 1.Parade พื้นที่เช่า 85,000 ตร.ม. จำนวน 9 ชั้น รวบรวมร้านค้าแบรนด์ ร้านอาหาร คาเฟ่ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มาเปิดครั้งแรก ยังมีดิวตี้ฟรีคิงเพาเวอร์ พื้นที่ 5,000 ตร.ม. เป็นคอนเซ็ปต์ขายสินค้าปลอดภาษีครั้งแรกในศูนย์การค้า

2.โซน THE STOREYS พื้นที่เช่ารวม 5 ชั้น 35,000 ตร.ม. มีร้านค้าแฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร บาร์แอนด์บิสโทร และแหล่งแฮงเอ้าท์ 3. POST 1928 พื้นที่เช่า 5 ชั้น 40,000 ตร.ม. เป็นย่านถนนชอปปิ้งแหล่งรวมร้านค้าแฟล็กชิพสโตร์

น.ส.พลินีกล่าวว่า ยังมีพื้นที่เป็น Made in One Bangkok ที่มีเฉพาะวัน แบง

ค็อก เช่น SARAPAD THAI พื้นที่นำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทย ,Bangkok Wonder at One Bangkok โซนแฮงค์เอาท์หลังเลิกงาน

,Retail Loop แบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า 900 ร้านค้า และเอนเตอร์เทนเมนต์,Food Loop ร้านแฮงค์เอ้าท์ ตลอดจนสตรีทฟู้ดถึงมิชลินนสตาร์กว่า 250 ร้าน ความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ให้บริการตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึงตี2 เป็นต้น

“พื้นที่รีเทลมีผู้เช่าแล้ว 75% ยิ่งมีการเปิดตัวในวันนี้ มีความเชื่อมั่นว่าจะทำให้มียอดจองถึง 90% โดยโซน Parade และ THE STOREYS พร้อมเปิดแกรนโอเพ่นนิ่งในเดือนตุลาคมนี้ ส่วน POST 1928 จะเปิดให้บริการในเฟสถัดไปในปี 2568 ตั้งเป้าจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการรวมไม่ต่ำกว่า 90 ล้านคนต่อปี เป็นคนไทยและกลุ่มเอ็กซ์แพต 60% และนักท่องเที่ยว40% ที่นี่จะเป็นเมืองไม่มีวันหลับไหล ”น.ส.พลินีกล่าว