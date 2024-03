บินไทย คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 Readers’ Choice Awards 2024 ที่สิงคโปร์ โดยนิตยสาร DestinAsian ท่องเที่ยวชั้นนำของเอเชีย-แปซิฟิก การโหวตจากความพึงพอใจของผู้อ่านทั่วโลก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้รับรางวัลจากการประกาศการจัดอันดับรางวัล Readers’ Choice Awards 2024 ครั้งที่ 17 ของนิตยสาร DestinAsian ประเทศสิงคโปร์ รวม 5 รางวัล ได้แก่

•สายการบินยอดเยี่ยม (Best Airlines) อันดับ 3

•สายการบินที่ให้บริการชั้นพรีเมียมยอดเยี่ยม (Best Airline Premium Classes) อันดับ 3

•สายการบินที่ให้บริการชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class) อันดับ 3

•โปรแกรมสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (Best Frequent Flier Programs) อันดับ 3

•สายการบินที่ให้บริการสื่อสาระบันเทิงบนเครื่องบินยอดเยี่ยม (Best In-Flight Entertainment) อันดับ 5

การได้รับการจัดอันดับทั้ง 5 รางวัลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการให้บริการของการบินไทยอยู่ในระดับมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการบินไทยมาโดยตลอด การบินไทยจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพทั้งการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในทุกด้าน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจต่อไป

รางวัล Readers’ Choice Awards 2024 จัดโดย DestinAsian นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2001 วางจำหน่ายในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยการประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความเป็นเลิศในประเภทต่างๆ ด้วยการโหวตจากความพึงพอใจของผู้อ่านทั่วโลก

โดยพิจารณาจากการบริการ ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง ความปลอดภัย และความคุ้มค่าของนักเดินทาง นำมาคัดเลือกและจัดอันดับเป็นรางวัลในประเภทต่างๆ อาทิ เมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน โรงแรม โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน และธุรกิจเรือสำราญ เป็นต้น