5 ซีอีโอปลุกธุรกิจมุ่งความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน มีงานสัมมนา Sustainable Daily Talk Action for Change : ทำเดี๋ยวนี้! เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในหัวข้อภาคธุรกิจกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ เดลินิวส์ ออนไลน์ โดย นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายในการเดินหน้าองค์กรสู่ธุรกิจเติบโตควบคู่การลดคาร์บอน ตั้งเป้าหมาย Commitment to Net Zero ภายในปี 2050 หรือปี 2593 ปรับ Portfolio มุ่งสู่ธุรกิจ Hight Value and Low Carbon มุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ทนทาน ต่อยอดธุรกิจใหม่สร้างมูลค่า เพิ่มอัตราผลตอบแทนกำไรที่ดี วัสดุปลอดภัย ลดคาร์บอน

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนเพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า จากงาน World Economic Forum เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ระบุว่า บริษัทที่ขาด 2 สิ่งนี้จะแข่งขันได้ยาก คือ นวัตกรรม อีกอัน คือ Sustainability บริษัทอินโนเพาเวอร์ได้ลงทุนบริษัทและสตาร์ตอัพต่างๆ รวมถึงจับมือพันธมิตร เพื่อไปสู่การเปลี่ยนผ่านลดก๊าซเรือนกระจก เปลี่ยนผ่านไปสู่อีวี บริษัทโต 700% มีพาร์ทเนอร์มากกว่า 80 แห่งในไทย

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP กล่าวว่า TPIPP ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ Green Power Plant-Coal Free หรือ จะเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป และวางวิสัยทัศน์ การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรม Waste to Energy ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด และต้องเป็น Net Zero Company ด้วย ESG Principle ใช้ BCG Economy เพื่อให้กลายเป็น Sustainable หรือ เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ กำไร

Advertisement

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ความยั่งยืนเป็นโจทย์ความท้าทายของสถาบันการเงิน ธนาคารกสิกรไทยมีการปล่อยคาร์บอนมากถึง 36 ล้านตันคาร์บอน จึงวางเป้าหมายจะเป็นเน็ตซีโร่ในปี 2030 และสินเชื่อสีเขียวและเพื่อความยั่งยืนภายในปี 2030 ตั้งวงเงิน 1-2 แสนล้านบาท ขณะนี้ปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท

นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี กล่าวว่า ทำธุรกิจเครื่องดื่มเป็นหลักมา 68 ปี ปี 2561 หันมาเน้นเรื่อง Sustainable คิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ธุรกิจเดินหน้า บรรจุภัณฑ์ หรือแพคเกจจิ้ง ดีกับโลกมากขึ้น อาทิ ขวดแก้ว ลดน้ำหนักลง 12% ยกเลิกการใช้ขวด PETทั้งหมด และใช้ rPET ที่รีไซเคิลมาเป็นส่วนผสมในการผลิต