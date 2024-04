‘บูติคนิวซิตี้’ หนุนเด็กพิเศษ ออกแบบคอลเล็กชั่นใหม่ GSP X Alex

บูติคนิวซิตี้ (BTNC) ส่งมอบประสบการณ์ฮีลใจให้กับลูกค้า ด้วยนำแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ GSP มา collaboration ประเดิมจับมือกับ อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ศิลปินเด็กพิเศษนักออกแบบรุ่นใหม่ เยาวชนบุคคลออทิสติกต้นแบบประจำปี 2567 ที่ค้นพบตัวเองจากโลกจินตนาการสู่การเป็นนักเขียนผ่านตัวอักษรบนโลกออนไลน์ และงานดิจิทัลอาร์ท ต่อยอดเชื่อมโลกแห่งความเป็นจริงกับการออกแบบลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ร่วมเปิด 2 คอลเลคชั่นพิเศษ GSP X Alex “Family is love” และ “Rainbow Heart” เน้นการใช้สี และเนื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามวิสัยทัศน์ ESG (Environment, Social, Governance) ขององค์กร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน น.ส.ประวรา เอครพานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บูติคนิวซิตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้ติดตามผลงานของน้องอเล็ก ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ มาได้ช่วงหนึ่ง ชื่นชอบผลงาน และประทับใจในตัวอักษรของน้อง ได้เห็นผลิตภัณฑ์ที่น้องออกจำหน่าย ทั้งหมวก กระเป๋า ผ้าพันคอ ที่นำลายตัวอักษรมาใช้ ก็ชอบมากๆ แบบดูเท่ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอเล็กด้วย จึงอยากสร้างผลงานร่วมกัน ได้ติดต่อไปจนเกิดโปรเจค Collaboration กับแบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ GSP ซึ่งเป็น 1 ในแบรนด์ของบูติดนิวซิตี้ ซึ่งแบรนด์เสื้อผ้าที่เน้น สีสัน และลวดลายสดใส จึงคิดว่าน่าจะเหมาะกับโปรเจคร่วมกันครั้งนี้ และสิ่งหนึ่งที่ยึดเป็นแกนหลักคือ การเดินตามวิสัยทัศน์องค์กรด้านการให้ความสำคัญกับ ESG (environment, social, governance) ที่จะเกิดในการ Collaboration ครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

Advertisement

”เราเชื่อมั่นว่าแฟชั่นยังมีคุณค่าเสมอ จึงทำให้เกิด GSP X Alex และร่วมกันทำคอลเลคชั่นพิเศษด้วยกัน 2 คอลเลคชั่น คือ Family is Love และ Rainbow Heart บูติคนิวซิตี้ต้องการที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ การมอบโอกาส ด้วยความสามารถในการออกแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอเล็ก แม้ว่าจะเป็นเด็กพิเศษ แต่ความสามารถนั้นทัดเทียมกับคนปกติทั่วไป ทางแบรนด์มั่นใจว่า 2 คอลเลคชั่นนี้ จะเป็นการมอบประสบการณ์ฮีลใจดีๆ ให้กับลูกค้าของเรา และมั่นใจว่าน่าจะเป็นที่ถูกอก ถูกใจ และเป็นที่ชื่นชอบให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี”

พร้อมกันนั้น ด้านแกนหลักขององค์กรในเรื่อง ESG นั้น ทั้ง 2 คอลเลคชั่นสุดพิเศษนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคนิคลายพิมพ์ผ้าDirect Print ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน ลดการใช้น้ำ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าระบบการพิมพ์แบบดั้งเดิมถึง 20% และหมึกพิมพ์สีคมชัดผ่านการรับรองจาก OEKOTEX Green มั่นใจได้ว่าคอลเลคชั่นนี้ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้หมึกพิมพ์แบบไร้สารพิษ (Non Toxic) ไม่มีสารทำละลายและไม่มีกลิ่น

น้องอเล็ก – ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ ศิลปินเด็กพิเศษ กล่าวว่า ดีใจมาก ๆ และภูมิใจมากเช่นกัน และขอบคุณที่ชอบผลงาน ลายผ้าตัวอักษรในโลกของตน และ Rainbow Heart ตอนนี้ตนมีความสุขกับการวาดภาพ และออกแบบงานต่าง ๆ ตนได้ค้นพบสิ่งที่ชอบและมีโอกาสลงมือทำ แม้ตนจะเป็นออทิสติก แอลดี แต่ก็ทำมันได้ ฝากถึงเพื่อนที่เป็นเหมือนกับตนว่าการจะมีความสุขได้ต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเอง ค้นให้พบว่าความสุขของเราคืออะไร และลงมือทำ ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องอาย You can do it I can do it. #อย่ายอมแพ้