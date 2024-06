ศุภาลัย- DOS จับมือลุยนวัตกรรมถังเก็บน้ำ นำร่อง 17 โครงการใหม่ทั่วประเทศ

นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและการขาย บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด ผู้นำธุรกิจถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสียคุณภาพของอาเซียน ระดมสมองคิดค้น ออกแบบ ต่อยอด สร้างนวัตกรรมใหม่สำหรับลูกค้า “ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมเครื่องกรองน้ำใช้ ALL IN ONE” เพื่อรองรับการใช้งานครบวงจร เพิ่มคุณภาพน้ำ ลดตะกอน สิ่งสกปรกในถังเก็บน้ำ ลดพื้นที่ติดตั้งเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดคาร์บอนฯ นำร่อง 17 โครงการใหม่ 3,647 ยูนิต ทั่วประเทศของศุภาลัย เริ่มใช้เป็นบริษัทอสังหาฯ รายแรก พร้อมส่งต่อไอเดียสู่ตลาดอสังหาฯ ต่อไป

“ที่ผ่านมาบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้กับโครงการของศุภาลัย โดยเน้นคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีความปลอดภัย และสามารถอำนวยความสะดวกสบายได้อย่างครบครัน เพื่อส่งต่อให้ผู้อยู่อาศัยได้มั่นใจยิ่งขึ้น โดยเน้นเลือกใช้นวัตกรรมล่าสุดในแต่ละช่วงเวลา พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า แม้กระทั่งเรื่องถังเก็บน้ำใช้ภายในบ้าน ที่บริษัทฯ ใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าอย่างบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด หรือ DOS ซึ่งเป็นแบรนด์คุณภาพระดับชั้นนำ และเป็นหนึ่งในคู่ค้าหลักของบริษัท #Partnerships ที่ศุภาลัยเลือกใช้มายาวนาน เพราะมีนวัตกรรมที่เน้นความสะอาด ปลอดภัย ของน้ำใช้ในครัวเรือน รวมถึงความคงทนของถังเก็บน้ำ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เลือกใช้ถังเก็บน้ำ DOS Natura Water Pac ที่มาพร้อมเครื่องกรองน้ำใช้ DOS DUPONT Water Filter ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่บริษัท ศุภาลัยฯ กับบริษัท ธรรมสรณ์ฯ ช่วยกันคิดค้น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับลูกค้า พร้อมติดตั้งที่โครงการของศุภาลัยเป็นบริษัทอสังหาฯ รายแรก”

นายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานได้คิดค้น ออกแบบ ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยจัดให้มีการประกวด Innovation Awards อย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นเวทีให้พนักงานแสดงความสามารถ และต่อยอดผลงานนำไปพัฒนาใช้ได้จริง เช่นเดียวกับนวัตกรรม WHOLE HOUSE WATER FILTER SYSTEM ซึ่งเป็นผลงานจากพนักงานของศุภาลัยที่นำไปพัฒนาต่อยอดร่วมกับบริษัท ธรรมสรณ์ฯ เพื่อผลิตถังเก็บน้ำ ALL IN ONE ที่มีระบบกรองน้ำใช้ในตัว ไม่ต้องติดตั้งแยก ลดการใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านเพื่อเตรียมจัดวางเครื่องกรอง และยังเปลี่ยนไส้กรองได้อย่างง่ายดาย จนกลายเป็นนวัตกรรมเครื่องกรองน้ำใช้ DOS DUPONT Water Filter ที่สามารถเพิ่มคุณภาพน้ำหลังผ่านการกรองได้มากถึง 97.6% เนื่องจากจะช่วยลดปัญหาตะกอน สิ่งสกปรกในถังเก็บน้ำ อีกทั้งยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3,647 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยคำนวณจากการเปลี่ยนไส้กรอง 2 รอบต่อปี จากโครงการนำร่อง 17 โครงการใหม่ของศุภาลัยในปี 2567 นี้

นายธิติ โตวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด กล่าวว่า จากการที่ DOS LIFE เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรื่องน้ำ และผลิตภัณฑ์ของเรามีหลากหลายรุ่น ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย เรามีนวัตกรรมถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำ DOS WATER PAC อยู่แล้ว และบริษัท ศุภาลัยฯ มีความใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตของลูกบ้าน ที่ต้องการให้มีน้ำใช้ที่สะอาด ปลอดภัย ทั้งหมดนี้จึงทำให้เกิดแนวคิดต่อยอด พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเป็นถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำ พร้อมเครื่องกรองน้ำ (DOS WATER PAC DUPONT)

สำหรับลูกค้าที่สนใจสอบถามข้อมูลโครงการของศุภาลัยที่นำร่องใช้ “ถังเก็บน้ำคู่ปั๊มน้ำอัตโนมัติ พร้อมเครื่องกรองน้ำใช้ ALL IN ONE” โทร.1720 หรือติดตามข่าวสารต่างๆ ผ่านช่องทาง www.supalai.com และ Facebook: Supalai หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.DOS.CO.TH และ Facebook : DOS Life