บิ๊กอสังหาฯ ขน ’บ้าน-คอนโด’ จัดโปรฉ่ำ ฟรีดาวน์ จอง 999 บ. ดอก 0% นาน 2 ปี

วันที่ 2 กรกฎาคม นายสมบัติ ชาญยุทธกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ LPN ฉลองครบรอบ 35 ปี จึงนำ 35 โครงการจัดแคมเปญพิเศษกระตุ้นการขายในช่วงกลางปี ด้วยการส่งแคมเปญ“ลดฟ้าฟาด” มอบส่วนลดครั้งยิ่งใหญ่สูงสุด 35%พร้อมของแถม มูลค่ารวมสูงสุดถึง 14 ล้านบาท ยังมีข้อเสนอพิเศษต่อที่สอง อาทิ ฟรี ค่าใช้จ่ายวันโอน ค่าจดจำนอง ค่าส่วนกลาง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กับโครงการทั้งคอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮมทุกเซ็กเม้นท์ ไม่ว่าโครงการใหม่ อาทิ เอิร์น บาย แอล.พี.เอ็น., บ้านลุมพินี นิวนครปฐม, เฮ้าส์ 24 คูคตสเตชั่น, เพลส 168 ปิ่นเกล้า และโครงการพร้อมอยู่ อาทิ ลุมพินี ทาวน์วิลล์ สายไหม18 – พหลโยธิน, ลุมพินี วิลล์ แจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด สเตชั่น, ลุมพินี วิลล์ จรัญ-ไฟฉาย, เมซอง 168 เมืองทอง, วิลล่า 168 เวสต์เกต เป็นต้น เพียงจอง และทำสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม 2567 นี้เท่านั้น และมั่นใจจะสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

นายอาณัติ กิตติกุลเมธี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาโครงการแนวราบ แสนสิริ เปิดเผยว่าอสังหาริมทรัพย์ในไตรมาส 3 ที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากมาตรการต่างๆ และเป็นโอกาสที่ดีที่แสนสิริครบรอบ 40 ปี จึงจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ออกโปรโมชั่น เพื่อเสริมความมั่นใจกับลูกค้าที่อยากมีบ้าน ด้วยโปรโมชั่น “หวานเลย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 2 ปีพร้อมส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาทและส่วนลดต่างๆ ที่ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ซื้อ เช่น ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน เฟอร์นิเจอร์ ค่าส่วนกลาง ที่พร้อมให้ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นแรงที่สุดในตลาด เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2567 รวม 99 โครงการ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 25 โครงการ ส่วนลดสูงสุด 1.6 ล้านบาท ในส่วนของบ้านและทาวน์โฮมจำนวน 74 โครงการ มอบส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท คาดว่าจากโปรโมชั่นนี้ จะส่งผลให้ในไตรมาส 3 มียอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายปี 2567 ที่ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 52,000 ล้านบาท

นายสักวัฏ อิทธิสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Direct Sales Channels ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ช่วยสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อและเป็นเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้น จึงร่วมมือกับ แสนสิริ ส่งโปรโมชั่นพิเศษ

ให้ลูกค้าได้คลายความกังวลใจ ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดคือการผ่อนจ่ายเงินต้นได้เต็ม โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุดถึง 2 ปี ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยธนาคารจะพิจารณาถึงหลักการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ภายใต้แนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

นายภัคริน ทัตติพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าสถานการณ์ของคอนโดมิเนียมในไตรมาส 3 ยังมีความต้องการจากลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมใจกลางกรุงเทพฯ ที่เป็นเซ็กเมนต์ที่ลูกค้าให้ความสนใจมาก พฤกษาจึงยกทัพ 10 คอนโดมิเนียมสุดฮอตพร้อมเข้าอยู่ ทำเลใจกลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้า จากแบรนด์ แชปเตอร์, เดอะ ทรี, เดอะ ไพรเวซี่ และพลัม คอนโด คัดห้องยูนิตสวย สเปซฟังก์ชั่นจัดเต็ม พื้นที่ส่วนกลางที่ดีที่สุด

จัดโปรโมชันจากแคมเปญ Yes! Your Choice! เลือกได้ รับจบ ครบทุกดีล ให้ลูกค้าที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในช่วงนี้ ได้เลือกโครงการที่ถูกใจ และเลือกโปรโมชันที่อยากได้ด้วยตัวเอง โดยมีพฤกษาดูแลรับจบให้ในทุกดีลตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งตอบโจทย์ทั้งการซื้อเพื่ออยู่อาศัย และซื้อเพื่อการลงทุน

สำหรับรายละเอียดแคมเปญ Yes! Your Choice! เลือกได้ รับจบ ครบทุกดีล ได้แก่ ส่วนลดสูงสุดถึง 2 ล้านบาทแต่งครบพร้อมอยู่ จอง 999 บาท ฟรีดาวน์ กู้ 100% ผ่อนต่ำเริ่ม 1,999 บาท Rent to Own ผ่อนตรง

การันตี Yield 5%ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญฯ ครอบคลุมทำเลติดรถไฟฟ้า BTS – MRT เดินทางสะดวกทั่วกรุงเทพฯ ราคาเริ่มต้น 1.55 -5.59 ล้านบาท ได้แก่ แชปเตอร์ จุฬา สามย่าน,แชปเตอร์ ทองหล่อ 25, แชปเตอร์ วัน สปาร์ค จรัญ, เดอะ ทรี พัฒนาการ-เอกมัย, เดอะ ทรี หัวหมาก อินเตอร์เชนจ์, เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์, เดอะ ไพรเวซี่ พาร์ค เตาปูน, พลัม คอนโด พระราม 2, พลัมคอนโด สุขุมวิท 62 และ พลัม คอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง คิกออฟแคมเปญมอบความคุ้มค่าให้ลูกค้าคอนโด ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2567



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้านบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) จัดโปรโมชั่นครบรอบ 35 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม- 30 กันยายน 2567 ให้ส่วนลดบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมรายการ รับส่วนลด 3.5 % สูงสุดถึง 3.5 ล้านบาท พร้อมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า–น้ำ, ค่าส่วนกลาง 1 ปีแรก หากลูกค้ากู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงิน ยังใช้ร่วมกับมาตรการซื้อที่อยู่อาศัยของภาครัฐได้ คาดว่าจะช่วยให้ยอดจองบ้านและคอนโดฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง