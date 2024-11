KEYTH แบรนด์บิวตี้สัญชาติเกาหลีสุดเก๋ เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมส่งต่อประสบการณ์ใหม่ของความงามให้คนไทย 20 พ.ย. นี้!

KEYTH (คีย์ธ) แบรนด์บิวตี้สัญชาติเกาหลีที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่น พร้อมแล้ววันนี้ที่จะพาคนไทยร่วมปลดล็อกสไตล์ที่เป็นคุณด้วย KEYTH กุญแจสู่ความเป็นคุณที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร KEYTH ก็พร้อมจะเปิดประตูสู่โลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ พร้อมสร้างปรากฏการณ์ส่งต่อความงามที่มาพร้อมดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากกรุงโซล รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผสานเข้ากับความงามร่วมสมัย ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ และสินค้าที่มีคุณภาพ ที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้ในทุกวัน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความงาม กับ KEYTH ได้ที่ บิวเทรียมทั้ง 3 สาขา สาขาสยามสแควร์ เซ็นทรัลเวิร์ด และเซ็นทรัลลาดพร้าว พร้อมกันวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

เอวา เบลี่ย์ น้ำฟ้า ผู้จัดการผลิตภัณฑ์แบรนด์ KEYTH (คีย์ธ) ได้เปิดเผยเกี่ยวกับแบรนด์ว่า “เจ้าของแบรนด์ KEYTH เป็นคนที่หลงใหลในงานดีไซน์ และคร่ำหวอดอยู่ในวงการบิวตี้เกาหลีมาอย่างยาวนาน จึงอยากทำแบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค แบบ Genderless โดยใช้ดีไซน์ในการสื่อสารแบรนด์กับผู้บริโภค โดยมีสินค้าแรกเป็นผลิตภัณฑ์น้ำหอม ซึ่งเป็นน้ำหอมที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ในไลน์อื่นๆ อีกมากมาย

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ KEYTH ไม่ใช่แค่เพียงสินค้า แต่คือผลงานศิลปะที่ผสมผสานกลิ่นหอมอันน่าหลงใหลเข้ากับดีไซน์ที่ทันสมัย เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและสีสันที่ลงตัว สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของแบรนด์ KEYTH มุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัย ดูดี มีสไตล์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่รักในแฟชั่นและความงาม โดยการผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ สีสัน วัสดุ หรือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ KEYTH เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มที่ใส่ใจเรื่องความงาม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์

คุณเอวา ยังเปิดเผยเกี่ยวกับการเลือกนำแบรนด์ KEYTH เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพิ่มเติมว่า “ด้วยกระแส K-Beauty ที่มาแรงในไทย ทำให้ตลาดบิวตี้ของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคชาวไทยให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์จากเกาหลีเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่แบรนด์บิวตี้เกาหลีหลายแบรนด์เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยและได้รับการตอบรับที่ดี เราจึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตในตลาดไทยอย่างมาก เราจึงเลือก KEYTH แบรนด์บิวตี้เกาหลีที่มีเอกลักษณ์และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่รักในความงามและแฟชั่น รวมถึงให้ความสำคัญกับดีไซน์ เราจึงมีความมั่นใจว่าแบรนด์ของเราจะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างแน่นอน”

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ KEYTH (คีย์ธ) ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ประกอบไปด้วย…

• Perfumed KEYTH กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำหอม

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ใช้เทคนิคการทำน้ำหอมที่ดีที่สุด เพื่อรังสรรค์กลิ่นหอม

ที่เป็นเอกลักษณ์ แบบ Genderless มาในรูปแบบของน้ำหอมโอ เดอ ตัวเลตต์ เพอร์ฟูม แฮนด์ ครีม และ เพอร์ฟูม แฮนด์ บาม

• Colored KEYTH กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เผยความงามแบบที่เป็นตัวคุณด้วยผลิตภัณฑ์ในไลน์ Colored KEYTH มากกว่าเครื่องสำอาง แต่คือกุญแจสำคัญ

ที่ปลดล็อกความเป็นตัวคุณออกมา ผ่านการสำรวจทุกมิติของตัวเอง ด้วยสีสันที่หลากหลายของ COLORED KEYTH จะช่วยให้คุณครีเอตลุคที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครีม โดยมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ประกอบด้วย กันแดดของ KEYTH ช่วยป้องกันผิวจากรังสี UVA และ UVB ไพรเมอร์ คอนซีลเลอร์ และคุชชั่น

• Trued KEYTH กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว

คำตอบสำหรับผิวที่ต้องการความสดชื่นและการบำรุงอย่างล้ำลึก TRUED KEYTH สกินแคร์คอนเซ็ปต์ใหม่ ที่มุ่งเน้นการดูแลผิวแบบง่ายๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ กับผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผิวหน้าของคุณ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยให้ผิวของคุณสดใส เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์ตัวแรกในไลน์นี้ Trued KEYTH Mist มาด้วยกันทั้งหมด 4 สูตร

พลาดไม่ได้! กับคีย์ไอเทมสุดเก๋ ไฮไลต์สำคัญของงานนี้คือ น้ำหอม โอ เดอ ตัวเลตต์, เพอร์ฟูม แฮนด์ และคุชชั่น

สำหรับ KEYTH น้ำหอม โอ เดอ ตัวเลตต์ ในไลน์สินค้า PERFUMED KEYTH ที่มาด้วยกันถึง 6 กลิ่น ประกอบด้วย…

• EPIC FLEUR: กลิ่นหอมแห่งตำนาน ผสานกลิ่นหอมของผลไม้ กลิ่นหอมของดอกไม้ และกลิ่นไม้หอมอันเข้มข้น

เพื่อรังสรรค์กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าจดจำ

• HIPNOTIC FOG: กลิ่นหอมอันละเอียดอ่อนของดอกเจอราเนียมที่ได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถัน กลิ่นหอมนี้มอบประสบการณ์ความหอมที่น่าจดจำและทรงพลังตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สัมผัส

• AT HER APARTMENT: กลิ่นหอมแห่งความสุขและความสดใส เริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกลิ่นหอมสดชื่นของ

เลมอนและเบอร์กามอต กลิ่นหอมที่ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและพร้อมที่จะลุยกับทุกสถานการณ์

• DROPPED PEARL OF DRAGON: กลิ่นหอมนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของหยดน้ำเพชรที่หล่นลงมาจากมังกรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ ด้วยกลิ่นหอมของยูคาลิปตัส เจอราเนียม กัลบานัม แพทชูลี่ และไกแอควู้ด มาบรรจบกัน สร้างสรรค์กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่เหมือนกับกลิ่นของทะเลสาบที่ถูกน้ำค้างกระเซ็น

• UNTIED ARROW: กลิ่นหอมแห่งอิสรภาพ กลิ่นหอมของดอกไอริสที่เบ่งบานจะพาคุณไปสัมผัสกับความอิสระ

ที่ไร้ขีดจำกัด ความอบอุ่นของมัสค์จะโอบล้อมคุณราวกับกอดที่อ่อนโยน

• SO BLACK OUD: ความลึกลับและความหรูหรา ค้นพบความน่าหลงใหลของกลิ่นหอมนี้และเติมเต็มชีวิตของคุณด้วยความสุขและความเร้าใจ

KEYTH เพอร์ฟูม แฮนด์ครีม ที่มอบมากกว่าแค่ความหอมด้วย 6 กลิ่น (กลิ่นเดียวกันกับไลน์น้ำหอม) ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความชุ่มชื้นที่ยาวนานดุจเกราะปกป้องผิวมือของคุณให้เนียนนุ่มน่าสัมผัส พร้อมกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับไลน์น้ำหอมสุดหรู ดีไซน์แพ็กเกจที่โดดเด่น ทำให้ KEYTH เพอร์ฟูม แฮนด์ครีม เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับสาวๆ ในยุคนี้

พร้อมพบกับไฮไลต์ฟินเนอเล่ อีก 1 ไอเทมที่สาวๆ ไม่ควรพลาด! กับ สินค้าในไลน์ COLORED KEYTH กับผลิตภัณฑ์ “คุชชั่น” ที่เป็นมากกว่าเครื่องสำอาง แต่คือกุญแจสำคัญที่ปลดล็อกความเป็นตัวตนของคุณออกมา ผ่านการแต่งหน้าแบบงานผิว

ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ กับ คุชชั่น ทั้ง 3 สูตร ประกอบด้วย…

• COLORED KEYTH PINK MAGNET CUSHION ยิ่งแตะ ยิ่งชุ่มชื้น คุชชั่นแม่เหล็กติดแน่น ไม่หลุด ไม่เลื่อน สูตรแม่เหล็ก magnet glow film ช่วยให้คุชชั่นติดแน่นกับผิวอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่หลุด ไม่เลื่อน ไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมหน้าระหว่างวัน ด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของ KEYTH ที่มีในคุชชั่น

o SKIN FILM POLYMER: สารสกัดจากต้นทาร์ราแคนและสาหร่ายชนิดหนึ่งจากอินโดนีเซีย ช่วยสร้างฟิล์มป้องกันผิวที่แน่นหนาและช่วยเผยผิวเปล่งประกาย

o MAGNETIC KEY FORMULA: เทคโนโลยีการยึดเกาะผิวที่เหนือกว่า ช่วยให้คุชชั่นติดแน่นกับผิวอย่างสมบูรณ์แบบ

o WATER MAGNET: สารสกัดจากข้าวโพดช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและอิ่มน้ำ

• COLORED KEYTH CALIFORNIA FEATHER-LIKE CUSHION คุชชั่นเนื้อบางเบา ดุจขนนก สัมผัสเนียนนุ่ม

เกลี่ยง่าย ปกปิดเรียบเนียน พร้อมมอบความชุ่มชื้นให้กับผิว ด้วยสารสกัดจากส้มเนวิลจากแคลิฟอร์เนีย ที่ช่วยให้ผิวเปล่งประกาย อิ่มน้ำ และมีสุขภาพดี มีสีทั้งหมด 7 เฉดสีที่ตอบโจทย์ผิวคนไทย เพราะแบรนด์เข้าใจถึงความหลากหลายของสีผิวของคนไทย จึงได้พัฒนาเฉดสีที่หลากหลาย เพื่อให้คุณเลือกเฉดสีที่เข้ากับสีผิวของคุณได้อย่างพอดี ไม่ว่าจะเป็นผิวขาว ผิวเหลือง หรือผิวสองสี

• COLORED KEYTH SILKY FIT COVER CUSHION คุชชั่นเนื้อบางเบาติดทนนาน ให้ผิวเนียนนุ่มดุจผ้าไหม ด้วยสูตรพิเศษที่ช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดีและเปล่งประกาย และยังช่วยปกปิดรอยสิว รอยแดง และจุดด่างดำ ได้อย่างสมบูรณ์แบบให้ Finish ผิวเนียนนุ่มดุจผ้าไหม ด้วยส่วนผสมสารสกัดจากข้าวขาวหมักจากฮาดอง และ โปรตีนพืชไฮโดรไลซ์ช่วยให้ผิวขาวใส ชุ่มชื้น เต่งตึง ผิวแข็งแรง และมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ