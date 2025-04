ททท. จับมือพันธมิตร ยามาฮ่า-อมรินทร์ทีวี เปิดตัวแคมเปญ เที่ยวสุดทุกฟีล..ชิลทุกวัน @ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ร่วมเปิดตัวโครงการ แคมเปญ เที่ยว“สุดทุกฟีล..ชิลทุกวัน @ภาคตะวันออก” เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “กินเที่ยวสุดฟิน @ตะวันออก” โดยมีคุณกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คุณภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และนางสาวธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ให้เกียรติร่วมงาน ที่งาน Motor Show 2025 โซน YAMAHA ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 M3

นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก กล่าวชวนเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ 5 MUST DO IN THAILAND เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน ว่า ตามที่ รัฐบาลประกาศให้ปี2568 เป็น “Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025” โดยมีเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ 276 ล้านคน-ครั้ง รายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ 1.17 ล้านล้านบาท เน้นการส่งเสริม Soft Power ชูจุดเด่นของไทย ส่งเสริมทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ด้วยแนวคิด 5 Grand ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย Grand Festivity, Grand Moment, Grand Privilege, Grand Invitation และ Grand Celebration เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี แล้ว ยังรวมถึง กิจกรรมท่องเที่ยว 5 Must Do in Thailand ประกอบด้วย Must Taste เมนูเด็ดที่ต้องชิม ประจำท้องถิ่น Must Try กิจกรรมต้องลองลุย Must Buy สินค้าอัตลักษณ์เฉพาะชุมชนต้องช้อป Must Seek วิวสวยจุดถ่ายรูป และ Must See ไลฟ์สไตล์แบบคนท้องถิ่นที่ต้องลอง ซึ่งทุกกิจกรรมจะช่วยเพิ่มความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ได้ตลอดปีและเพิ่มการใช้จ่ายกระจายตัวสู่จังหวัดต่างได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกเมืองในประเทศไทยเป็นเมืองน่าเที่ยว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้ ททท. จึงส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เมืองไทยเที่ยวได้สุขใจตลอด 365 วัน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีและกระจายรายได้สู่ประชาชน นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ททท. จึงบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรม “สุดทุกฟีล ชิลทุกวัน @ตะวันออก” โดยครั้งนี้ททท. ได้ร่วมกับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ทำโปรโมชั่นส่วนลด โรงแรมที่พัก ร้านอาหารและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 9 จังหวัดในภาคตะวันออกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านช่องทาง OTA และกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการจัด Exclusive Trip นำร่องตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงผ่านรถมอเตอร์ไซด์ออโตเมติกพรีเมียมสปอร์ต (ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์) เส้นทาง นครนายก-ปราจีนบุรี จำนวน 2 วัน 1 คืน พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกับพันธมิตรตลอดทั้งโครงการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการเดินทางอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้ ททท. ขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในมิติของการท่องเที่ยว ที่จะนำส่งประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มีคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยวร่วมกัน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เข้าร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ ททท. ในครั้งนี้และโอกาสต่อไป

นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า“หลังจากที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้เปิดตัวแบรนด์แคมเปญ “FEEL THE UNIQUE EXPERIENCE สุดทุกทาง…ต่างทุกฟีล” เพื่อส่งมอบที่สุด..แห่งประสบการณ์ใหม่ที่เหนือระดับให้กับลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และความต้องการของลูกค้า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อตอบสนองความเป็นที่สุด…ในทุกความเร้าใจในการขับขี่ ยามาฮ่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ อัมรินทร์ ทีวี และ Traveloka ในการร่วมมือเปิดตัวแคมเปญ “สุดทุกฟีล..ชิลทุกวัน @ภาคตะวันออก” ในการสนับสนุน และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคตะวันออก โดยมอบสิทธิพิเศษให้แก่ลูกค้ายามาฮ่าทุกท่านสามารถใช้คะแนนสะสมจากแอพพลิเคชัน Yamaha Smart Reward แลกรับโค้ดส่วนลดพิเศษจากร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกกว่า 5,200 ร้านค้า จำกัดจำนวน 2,000 สิทธิ โดยสามารถแลกรับสิทธิพิเศษนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม ลูกค้ายามาฮ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Yamaha Smart Reward ได้ทาง App Store หรือ Google play พิเศษ ดาวน์โหลด และล๊อกอินครั้งแรก รับฟรี แต้มสะสม 5,000 แต้ม

พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็กซ์ ภายในงาน Bangkok Motor Show หรือที่ร้านผู้จำหน่ายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน จะได้รับสิทธิ์เป็น 1 ใน 20 คันผู้โชคดีร่วมทริปเปิดประสบการณ์สุด Unique กับยามาฮ่าและ ททท. ที่จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน สามารถติดตามกติกา และรายละเอียดได้ทาง www.yamaha-motor.co.th หรือ Facebook: Yamaha Society Thailand

ยามาฮ่า พร้อมส่งมอบที่สุดแห่งความเร้าใจในการขับขี่ ผ่านกิจกรรมทางการตลาดที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับลูกค้าทุกท่าน แล้วมา สุดทุกทาง…ต่างทุกฟีล ด้วยกัน

นางสาวธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัดกล่าวว่า บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ยินดีที่ได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ของอมรินทร์ทีวี โดยมีการผสมผสานทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์และอีเวนต์พิเศษที่ร่วมกันจัดเพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างกระแสให้กับการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ สื่อสารออกไปทั้งรายการโทรทัศน์ แพลตฟอร์มดิจิทัล และโซเชียลมีเดีย โดยจะนำเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ รายการท่องเที่ยว การสัมภาษณ์นักเดินทางและผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงการถ่ายทอดบรรยากาศจากกิจกรรมจริงในแคมเปญ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ชมออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษด้วยตัวเองเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแคมเปญ “สุดทุกฟีล ชิลทุกวัน @ตะวันออก” จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออก และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้เห็นถึงเสน่ห์ของพื้นที่แห่งนี้ในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนขอขอบคุณทาง ททท.และยามาฮ่า ที่ให้เกียรติร่วมเป็นพันธมิตร และขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ให้การสนับสนุน หวังว่าจะได้ร่วมเดินทางไปค้นพบความสุดทุกฟีล ชิลทุกวัน ด้วยกันในแคมเปญนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : AMARINTV หรือที่เว็บไซต์ www.amarintv.com