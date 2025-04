พีทีที สเตชั่น ไม่ขึ้นราคาน้ำมัน 6 วันช่วงสงกรานต์ 12-17 เม.ย.นี้

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง รองรับการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชน โดยระหว่างวันที่ 12-17 เมษายน 2568 จะไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 6 วัน ถึงแม้ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและอำนวยความสะดวกผู้บริโภค แต่หากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง OR ก็จะปรับราคาน้ำมันลง อีกทั้งยังได้สำรองน้ำมันทั้งที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และคลังน้ำมันของ OR ทั่วประเทศให้มีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดจนจัดเตรียมให้ พีทีที สเตชั่น เป็นจุดแวะพักที่พร้อม “เติมเต็มความสุข” ให้ทั้งผู้คน สังคม และชุมชน โดยได้จัดเตรียม “จุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง” ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ช่วยเหลือรถเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้เดินทางได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าต่าง ๆ ในเครือ OR เพื่อเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภคในช่วงสงกรานต์ 2568 ดังนี้

สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น มอบโปรโมชันพิเศษ “เบนซินลดสนั่น ” สำหรับสมาชิกบลูพลัส เมื่อเติมน้ำมันเกรดมาตรฐาน XTRA SAVE กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ E20 และ แก๊สโซฮอล์ E85 รับส่วนลดไปเลย 50 สตางค์ต่อลิตร และสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงขั้นสุดแบบเต็มสปีด เลือกเติมน้ำมันเกรด พรีเมียม SUPER POWER แก๊สโซฮอล์ 95 การันตีความแรงระดับโลก ด้วยสารเพิ่มความแรง “Super Booster” รับส่วนลดเพิ่มเป็น 3 บาทต่อลิตร พิเศษ!! เพียงชำระค่าน้ำมันผ่าน xplORe wallet รับแต้มบลูพลัสคูณสองทันที เติมเท่าเดิม แต่ได้แต้มเพิ่มขึ้นแบบจุใจ นอกจากนี้ ยังได้น้ำดื่มขนาด 600 มล. ฟรี!! เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568 ที่ พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่น รับฟรี! น้ำดื่ม 600 มล.จำนวน 1 ขวด เมื่อเติมน้ำมันทุกชนิดครบทุก 500 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 30 เมษายน 2568

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบลูพลัส สามารถสมัครได้ฟรี!! พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นได้เลยทันที เพียงมีบัตรประชาชน และแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือแก่พนักงานที่ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าในเครือ OR เช่น คาเฟ่ อเมซอน, ร้านสะดวกซื้อ Jiffy และศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ รวมถึงสมัครผ่านเว็บไซต์ www.blueplus.com/#register หรือแอปพลิเคชัน xplORe สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://xploreapp.page.link/download

ไทยเด็ด จัดโปรโมชันเด็ด รับฟรี! กระเป๋าผ้าไทยเด็ด “เด็ดตลอดปี ดีตลอดไป” จากแบรนด์ อิมปานิ Limited Edition เมื่อซื้อสินค้าไทยเด็ดครบ 350 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ณ ร้านไทยเด็ดใน พีทีที สเตชั่น ที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2568

ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ มอบโปรโมชันพิเศษ ด้วยบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดหมื่นโลในราคาเริ่มต้นเพียง 720 บาท พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น บริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants ฟรีค่าแรงและไส้กรอง รวมทั้ง บริการผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน และบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์ ฟรี! 35 รายการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2568 ณ ฟิต ออโต้ ทุกสาขาทั่วประเทศ

ก๊าซหุงต้ม ปตท. มอบส่วนลดค่าบริการมัดจำถังก๊าซหุงต้ม ปตท. ขนาด 15 กิโลกรัม 200 บาท เมื่อใส่โค้ด “NEWTANK15” และรับส่วนลดสินค้า 20 บาท เพียงใส่โค้ดส่วนลด “SUMMER68” เมื่อสั่งก๊าซหุงต้ม ปตท. ผ่านแอปพลิเคชัน OR LPG ขนาดใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2568

“OR มุ่งมั่นเติมเต็มความสุขให้คนไทยในทุกช่วงเวลาด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการที่ครบวงจร เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ พีทีที สเตชั่น และร้านค้าในเครือ OR ทุกแห่งพร้อมเป็นจุดพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง ทั้งสำหรับผู้เดินทางและยานพาหนะ เพื่อให้ทุกคนเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัย และขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ” ม.ล.ปีกทอง กล่าวเสริมในตอนท้าย