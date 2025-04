ททท.ปลื้ม 3 วัน นทท. ร่วมงานมหาสงกรานต์ราชดำเนิน-สนามหลวง กว่า 5.5 แสนคน เงินสะพัดกว่า 1.7 พันล.

เมื่อวันที่ 14 เมษายน นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า การจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” ณ บริเวณถนนราชดำเนินและท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในช่วง 3 วันแรกของการจัดงาน ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวและมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยในช่วง 3 วันที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 558,015 คน แบ่งเป็นชาวไทย 523,456 คน และชาวต่างชาติ 34,559 คน และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 3 วันจำนวน 1,702.28 ล้านบาท

น.ส.ฐาปนีย์กล่าวว่า นอกจากนี้ในตลอดการจัดงานที่ผ่านมาร้อยละ 93.18 ของผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด ขณะเดียวกันผู้ประกอบการและร้านค้าร้อยละ 91.31 มีความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดเช่นเดียวกัน และร้อยละ 91.89 ของผู้เข้าร่วมชมงนมีความพึงพอใจต่อขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์ ทั้งนี้ ในช่วงการจัดงาน 2 วันที่เหลือ ททท. ได้วางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ (Grand Festivity) และร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยไปพร้อมกัน

สำหรับงาน “Maha Songkran World Water Festival 2025” ยังมีการจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงจนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ ในเวลา 15.00-23.00 น. ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถรับชมไฮไลต์ความอลังการของขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์ในรูปแบบขบวนแห่คานิวัล Soft Power ตามแนวคิด T H A I N E S S I C O N I C 8 ขบวนที่ยังจอดแสดงให้ได้รับชมบริเวณท้องสนามหลวง และกิจกรรมที่ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมาก ได้แก่

สีสันบนฟากฟ้าจากโดรนแปรอักษร จำนวน 1,200 ลำ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถรับชมได้ 2 ชุดการแสดง ได้แก่ การแสดงโดรนชุด “Thainess Eternal ความเป็นไทย เหนือกาลเวลา” ในวันที่ 14 เมษายน 2568 เวลา 20.45 – 21.00 น. และการแสดงโดรนชุด“Guardians of Siam ยักษ์ วัด วัง องครักษ์แห่งศรัทธา” ในวันที่ 15 เมษายน 2568 เวลา 20.00 – 20.15 น. พร้อมจัดเต็มการแสดงศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์จาก 5 ภูมิภาคซึ่งหาชมได้ยากไม่ว่าจะเป็น ลิเกฮูลู หุ่นละครเล็ก เป็นต้น ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทย สนุกสุดเหวี่ยงไปกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี สถานีบริการเติมน้ำเล่นน้ำสงกรานต์ ถังน้ำล้นยักษ์ การแสดง EDM โดย DJ ที่มีชื่อเสียง โซนมหรสพงานวัดไทย กิจกรรมบ้านผีสิง หนังกางแปลง ชิงช้าสวรรค์ เพลิดเพลินกับโซนเสน่ห์ไทยซึ่งนำเสนอกิจกรรม 5 Must do in Thailandอย่างครบครัน และรวบรวมสุดยอดของดีจากทั่วประเทศ มากกว่า 100 บูทให้ได้ชิม ช้อป ชิล กันภายในโซนจำหน่ายอาหารอีกด้วย

ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2568 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2568 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 476,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สร้างรายได้ 7,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2568 ประมาณ 4,418,500 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และสร้างรายได้ 19,240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา