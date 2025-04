ส.การตลาด แนะ ผู้ประกอบการไทย ต้องปรับ เปลี่ยน พร้อมนำพาแบรนด์ไปข้างหน้า อย่ารอให้โลกกลับมาปกติ ต้องจริงจัง จริงใจ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Marketing Association of Thailand (MAT) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ยังคงเดินหน้าบทบาทของสมาคมฯ เป็น “Marketing Accelerator” ที่จะผลักดันให้การตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมแนะนักการตลาด “มองให้ไกลกว่าการขาย -คิดให้ลึกกว่ากลยุทธ์ -ทำให้จริงจังกว่าคำโฆษณา และกล้ายืนหยัดในจุดยืนของแบรนด์อย่างจริงใจ โดยในปีนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาสำคัญ เพราะในปี 2569 สมาคมการตลาดฯ จะก้าวสู่ปีที่ 60 ของการก่อตั้ง จากจุดเริ่มต้นของกลุ่มคนที่เชื่อมั่นในพลังของการตลาดในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สมาคมฯ ได้ยืนหยัดตามปณิธานนั้นมาตลอดหกทศวรรษ กับบทบาทการเป็น ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการตลาด ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ รัฐ นักวิชาการ หรือคนรุ่นใหม่ ให้เข้ามาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และร่วมกันขับเคลื่อนวงการการตลาดของไทยอย่างต่อเนื่อง และพร้อมเป็น “Marketing Accelerator” ที่ผลักดันการตลาดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ทั้งเศรษฐกิจที่ผันผวน นโยบายการค้าและการเงินที่ยังไม่นิ่ง ภาวะโลกร้อน ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและลึกขึ้น นักการตลาดในวันนี้ไม่อาจยึดติดกับสูตรสำเร็จเดิม ๆ ได้อีกต่อไป

ดร.บุรณิน กล่าวว่า นักการตลาดไทยในวันนี้ ต้องไม่รอให้โลกกลับมา ปกติแต่ต้องพร้อม ปรับ เปลี่ยน และนำพาแบรนด์ให้ก้าวไปข้างหน้า ด้วยความเข้าใจผู้คน มองเห็นโอกาสแม้ในความไม่ชัดเจน และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน

“มองให้ไกลกว่าการขาย คิดให้ลึกกว่ากลยุทธ์ และทำให้จริงจังกว่าคำโฆษณา ต้องเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของผู้คน สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับสังคม และกล้ายืนหยัดในจุดยืนของแบรนด์อย่างจริงใจ”

และตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาบทบาทของเรา จากเวทีแลกเปลี่ยน มาเป็นพลังขับเคลื่อนที่ช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ เครื่องมือ ทักษะ และเครือข่าย ที่จำเป็นสำหรับนักการตลาดในทุกระดับ ทั้งผ่านการจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์สถานการณ์จริง เวทีการเรียนรู้ที่เข้มข้น และการเชื่อมโยงชุมชนวิชาชีพที่หลากหลาย สรุปภารกิจได้ดังนี้ จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม 7 งานสัมมนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มุ่งเน้นการยกระดับองค์ความรู้ผ่านการจัดงานสัมมนาและกิจกรรมระดับประเทศ อาทิ Thailand Marketing Day 2025 และ Thailand Marketing Day On Tour ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง และมุ่งส่งเสริมศักยภาพนักการตลาดไทย ด้วยการประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation) เพื่อเปิดโอกาสให้นักการตลาดไทยก้าวสู่เวทีสากล ซึ่งในปี 2567 สมาคมฯ ได้นำพาองค์กรและนักการตลาดไทยคว้ารางวัลในเวที Asia Marketing Excellence Award ทั้งในสาขา Marketing Company of the Year, Marketing 3.0 และอีก 3 หมวดสำคัญ ได้แก่ Asia’s Top Outstanding Women/ Youth/ Netizen Marketeer of the Year Award

พร้อมกันนี้ สมาคมฯ ยังมุ่งพัฒนาหลักสูตรสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักการตลาดในทุกช่วงวัย ตั้งแต่นักการตลาดรุ่นใหม่ในโครงการ J-MAT ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูงในโครงการ MAT CMO

Council โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสัมมนากว่า 8,000 คน สะท้อนบทบาทสำคัญของสมาคมฯ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาวงการการตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2568 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักการตลาดไทยในระดับภูมิภาค ผ่านการทำงานร่วมกับสมาพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (Asia Marketing Federation – AMF) เพื่อเปิดประตูสู่เวทีนานาชาติ และตอกย้ำเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการตลาดของภูมิภาค และมุ่งเน้นการสร้างบทบาทนักการตลาดรุ่นใหม่ ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในยุคที่การแข่งขันและสงครามทางการค้ามีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น พร้อมผลักดันแนวคิดการตลาดเพื่อสังคม (Social Marketing) เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในวาระครบรอบ 60 ปีที่กำลังจะมาถึง สมาคมฯ เตรียมจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่เพียงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่ยังมุ่งหวังให้สมาชิกและนักการตลาดไทยได้ใกล้ชิดกับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้จริง ต่อยอดแรงบันดาลใจ และสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนวงการการตลาดไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน