เปิดฉาก สถาปนิก’68 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 37

เปิดฉาก “สถาปนิก’68” เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 37

มหกรรมแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “สถาปนิก’68” โดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ ร่วมกับ ทีทีเอฟ เริ่มขึ้นแล้ว จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ทบทวน ทิศทาง: Past Present Perfect” ตอกย้ำสถาปัตยกรรมมีความสำคัญในทุกเรื่องราวจากอดีตจนถึงปัจจุบันและนำไปสู่อนาคต ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษมากมาย รวมถึงพื้นที่จัดแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อการออกแบบ-ก่อสร้างครบวงจร จากผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 1,000 ราย คาดมีผู้ร่วมชมงานจากทั่วโลกกว่า 325,000 คน ตลอด 6 วันของการจัดงาน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นายอเส สุขยางค์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยถึงการจัดงานสถาปนิก ถือเป็นงานใหญ่ประจำปีของแวดวงนักออกแบบ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเพื่อเผยแพร่วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 โดยใช้ชื่องานว่า “สถาปนิก’29” และได้จัดงานมาเป็นประจำต่อเนื่องจนถึง สถาปนิก’68 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ 37 โดยคงวัตถุประสงค์หลักของการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกในแวดวงสถาปัตยกรรม ผ่านงานแสดงนิทรรศการ การประชุมสัมมนา การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ที่มีบทบาทส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม มีส่วนสำคัญต่อคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม รวมถึงยังสามารถสะท้อนศิลปวัฒนธรรม และมีส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้ ด้วยการเป็นสื่อกลางในการจัดแสดงนิทรรศการด้านการออกแบบ จัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้าง การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ โดยรวบรวมผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ มาจัดแสดงบนพื้นที่เดียวกันที่ใหญ่มากถึง 75,000 ตร.ม ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในระดับอาเซียน

นายธันว์ ศรีจันทร์ ประธานจัดงานสถาปนิก’68 กล่าวเสริมถึงงานสถาปนิก’68 ถือเป็นการต่อยอดนำเสนอนิทรรศการเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี สมาคมฯ โดยปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “ทบทวน ทิศทาง: Past Present Perfect” สะท้อนการเชื่อมต่อระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ผ่านองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ที่ผสานกันเป็นหนึ่งเดียว โดยที่ผ่านมาสถาปนิกได้ร่วมงานกับหลากหลายวิชาชีพจากทั่วทุกภูมิภาค ได้สำรวจและทบทวนถึงทิศทางที่สถาปัตยกรรมไทยได้ก้าวเดินผ่านมาหลายยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานเทคนิคและวัฒนธรรมจากอดีต การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของสังคมในแต่ละยุค รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เคยเป็นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเรามีเส้นทางและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและตัวตนของสถาปนิกอย่างไรเพื่อมองอนาคตไปด้วยกัน

นิทรรศการไฮไลต์และกิจกรรมภายในงานสถาปนิก’68 แบ่งเป็น 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ ส่วนนิทรรศการหลัก โดยมี นิทรรศการ ‘ทบทวน ทิศทาง : Past Present Perfect’ นิทรรศการแสดงผลลัพธ์จาก Student Workshop ของนักศึกษา ‘ชิ้นแรก ชิ้นล่า : From the First Piece to the Latest’ พื้นที่จัดแสดงผลงานของเหล่าสมาชิก 4 องค์กรวิชาชีพสถาปนิก ‘เรื่องเล่า 3 รุ่น’ กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวความถนัดของผู้บรรยาย ส่วนนิทรรศการวิชาการ ส่วนนิทรรศการวิชาชีพ ส่วนพื้นที่กิจกรรมและบริการ และส่วนงานสัมมนาวิชาการ ที่นำเสนอนิทรรศการประกวดแบบเชิงแนวความคิด (ASA Experimental Design Competition) การแสดงผลงานการประกวดแบบในระดับนานาชาติที่เปิดให้สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมส่งผลงานแสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้ธีม “อนาคตนิยม Future Nostalgia In Architecture”

ส่วนของนิทรรศการวิชาชีพ ประกอบด้วย นิทรรศการรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2568 นิทรรศการผลงานนักศึกษาโดยสถาบันการศึกษา นิทรรศการ ASA TOD ที่นำเสนอแนวทางเลือกในการพัฒนาที่ดินรอบสถานีขนส่งสาธารณะตามแนวทาง Transit Oriented Development (TOD) เพื่อส่งเสริมการใช้ที่ดินในรูปแบบที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของระบบขนส่งต่างๆ นิทรรศการและงานเสวนา ‘น้ำท่วม กับ หมวกยายเตียม’ จากน้ำใจ สู่การออกแบบที่พักพิงฉุกเฉินสะเทินน้ำสะเทินบกเพื่อชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในส่วนของงานสัมมนา วิชาการ ประกอบด้วย ASA Forum & Professional Seminar ซึ่งในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยแบ่งเป็นส่วน ASA International Forum 3 Gen ซึ่งจะเป็นงานบรรยายของสถาปนิกชื่อดังที่มีผลงานระดับนานาชาติ เป็นสถาปนิกไทยและต่างชาติที่มีภูมิหลังและผลงานที่แสดงลักษณะของแต่ละยุคอย่างชัดเจน ขณะที่งานสัมมนา ASA Professional Seminar จะเป็นงานที่เชิญผู้เชี่ยวชาญในไทยของแต่ละสาขาวิชาที่มีประโยชน์แก่การประกอบวิชาชีพของสถาปนิกในปัจจุบัน โดยงานครั้งนี้จะมีความพิเศษ คือ ASA Classroom กิจกรรมสัมมนาที่มาในรูปแบบการทำ Workshop หรือสอนการใช้งานโปรแกรม Computer สำหรับงานออกแบบต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรม โดยเน้นให้ผู้เข้าฟังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย

ด้าน นายศุภแมน มรรคา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะออแกไนเซอร์จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากทั้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้า และผู้เข้าชมงาน เห็นได้จากจำนวนผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนล่วงหน้าในปีนี้ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านกว่า 16.92% และเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติมากกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็น 85% โดยการจัดงานยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนวงการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมไทยให้เดินหน้าด้วยนวัตกรรม การออกแบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

ในปีนี้มีพื้นที่ในการจัดงานรวมกว่า 75,000 ตารางเมตร โดยมีผู้แสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมมากกว่า 1,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 1.65% ซึ่งเป็นผู้แสดงสินค้าต่างประเทศ คิดเป็น 18.7% ของผู้แสดงสินค้าทั้งหมด ประกอบด้วยประเทศจีน ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เยอรมัน เวียดนาม ฮ่องกง อิสราเอล ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานตลอด 6 วันมากกว่า 325,000 คน

สำหรับโซนที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในครั้งนี้ คือ “Renovation Lab” เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองกระแสการรีโนเวตอาคารเก่าและซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายให้กลายเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์วิถีชีวิตสมัยใหม่ พร้อมจัดแสดงวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ อาทิ เหล็ก H-Beam กับการเป็นโครงสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว จากแบรนด์ Siam Yamamoto Steel นอกจากนี้ยังมี Selected Products from International Exhibitors ซึ่งรวบรวมนวัตกรรมเด่นจากแบรนด์ต่างประเทศ ทั้งด้านวัสดุก่อสร้าง พลังงานทางเลือก และโซลูชันเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะ ที่พร้อมให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสนวัตกรรมจริงตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ขณะที่หลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์เตรียมนำเทคโนโลยีมาอวดโฉมกันอย่างจุ อาทิ SCG นำเทรนด์วัสดุก่อสร้างและโซลูชันตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “SEAMLESS QUALITY LIVING เชื่อมต่อทุกมุมมองเพื่อการใช้ชีวิต” จัดเต็มสินค้านวัตกรรมงานออกแบบที่สวยงาม ปลอดภัย และอยู่สบายเข้ากับแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Waste to Construction” พร้อมพบกับงานทอล์คถอดรหัสการออกแบบและสเปควัสดุเพื่องานสถาปัตยกรรมคาร์บอนต่ำจาก DECAAR by SCG และพลิกโฉมงานดีไซน์สู่งานออกแบบใหม่ไร้ขีดจำกัดจาก SCG Metaluxe

พร้อมร่วมเวิร์คช้อป Q-CON Let’s Grow Together เปลี่ยนโลกจากกระถางมวลเบารักษ์โลกสนับสนุนรายได้ให้ชุมชน พิเศษกับโปรโมชัน “ช้อปเพลิน ดีลดี เกินคุ้มเพื่อคนรักบ้าน” รับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 83,600 บาท สมาชิก SCG Family รับคะแนนเพิ่มอีก 50,000 บาท และ Taiwan Excellence Pavilion ที่พร้อมเผยนวัตกรรมสุดล้ำจาก 10 แบรนด์ชั้นนำของไต้หวัน ที่จะเปลี่ยนโลกของงานก่อสร้างและออกแบบให้ล้ำไปอีกขั้น อาทิ Smart Home, Building, และ Sustainable Design โดย 10 บริษัทชั้นนำกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จาก Taiwan Excellence หรือเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์ดีเด่นจากไต้หวัน”

และปิดท้ายด้วยพื้นที่จัดแสดงรูปแบบพิเศษ Thematic Pavilion ที่พร้อมให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์จริง จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ 1. Looklen Architects x S-ONE GROUP, 2. pbm X NIPPON PAINT, 3. Flat12x X VANACHAI GROUP, 4. A&A x FAMELINE, 5. ativich x VG, 6. POAR x WOODDEN

สำหรับงานสถาปนิก’68 ภายใต้ธีม ทบทวน ทิศทาง: Past Present Perfect มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมรถตู้บริการรับ-ส่งฟรี จากงานสู่ปลายทางสถานีรถไฟฟ้า (MRT สถานีสวนจตุจักร และ MRT สถานีพระราม 9) ตั้งแต่เวลา 09.30 – 20.30 น.