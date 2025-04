แสนสิริ เผยโฉมมาสเตอร์พีซ‘นาราสิริ บางนา กม.10’ บ้านลักชัวรี่ ราคา 60-150 ล้าน เปิดขาย 24-25 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 30 เมษายน น.ส.ศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริ สานต่อความสำเร็จผู้นำในกลุ่มตลาดลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ระดับแถวหน้าของประเทศ ตอบโจทย์ดีมานด์บ้านเดี่ยว ลักชัวรี่ลูกค้ากลุ่ม HNWIs ต่อเนื่อง เดินหน้าเปิดตัวโครงการมาสเตอร์พีซแรกแห่งปี NARASIRI BANG NA KM.10 (นาราสิริ บางนา กม.10) ระดับราคา 60-150 ล้านบาท ภายใต้พอร์ต Sansiri Luxury Collection บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไพรเวทเพียง 56 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการกว่า 4,000 ล้านบาท บน SANSIRI 10 EAST ลักชัวรี่คอมมูนี้ตี้แห่งใหม่ บนพื้นที่ 165 ไร่ มูลค่ารวม 18,000 ล้านบาท

“แสนสิริมุ่งมั่นพัฒนาภายใต้ความเป็นเลิศมาตรฐานคุณภาพจากความเชี่ยวชาญกว่า 40 ปี ตลอดจนบริการหลังการขายที่สร้าง Value Added มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นที่สุดของประสบการณ์การอยู่อาศัยในสังคมไพรเวทบนพื้นที่ย่านบางนา กับการนำดีไซน์การออกแบบและกลิ่นอาย New York Renaissance Revival ที่ลูกค้ากลุ่ม HNWIs ในย่านบางนาต่างรอคอยให้แสนสิริมาเปิดในทำเลนี้ ทั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ในการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์นาราสิริ ต้องดูความพร้อมหลายปัจจัย ตั้งแต่ The Best & Prime Location ทำเลที่คู่ควรและเหมาะสม, Target profile ลูกค้าในโลเคชั่น ตลอดจนดีไซน์การออกแบบที่ได้มาตรฐาน และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า”น.ส.ศรีอำไพกล่าว



น.ส.ศรีอำไพกล่าวว่า สำหรับภาพรวมทำเลบางนา กม.10 มีการเติบโตของราคาที่ดินอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 16% ต่อรอบปีประเมิน ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 45,000-100,000 บาทต่อตารางวา ในรอบปี 2566-2569 และยังมีดีมานด์ความต้องการบ้านเดี่ยวลักชัวรี่เฉพาะกลุ่มต่อเนื่อง ด้วยศักยภาพทำเลที่รองรับการขยายตัวของเมืองในโซนตะวันออก (EEC) ที่กำลังมาแรง รวมถึงเป็นโลเคชั่นที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุดถึง 11 แห่ง จึงทำให้ทำเลบางนา เป็นทำเลที่กำลังมาแรงและน่าจับตา

อีกทั้งยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการเดินทางที่สะดวกสบายแบบไร้รอยต่อ เชื่อมกับถนนสุขุมวิทไปยังย่าน CBD ตลอดจนรายล้อมด้วยแหล่งไลฟ์สไตล์ครบครัน อาทิ สนามกอล์ฟซัมมิท วินด์มิลล์, Mega bangna, IKEA, Bangkok Mall เมกะโปรเจ็กต์ในอนาคต ศูนย์การค้าระดับเวิลด์คลาสแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

สำหรับ NARASIRI BANG NA KM.10 โดดเด่นด้วยพื้นที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ผสานความเชี่ยวชาญของแสนสิริที่พิถีพิถันในทุกรายละเอียด ติดถนนใหญ่บางนา-ตราด กม.10 มาพร้อมกับ Gated Community มอบความส่วนตัวขั้นสุด ประกอบด้วย 4 รูปแบบบ้าน ได้แก่ NOHO No.6 พื้นที่ใช้สอย 687 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ และ ที่จอดรถ 4 คัน พร้อมลิฟท์ส่วนตัว NOHO No.5 พื้นที่ใช้สอย 540 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ และ ที่จอดรถ 4 คัน พร้อมลิฟท์ส่วนตัว NOHO No.4 พื้นที่ใช้สอย 495 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ และ ที่จอดรถ 3 คัน และ NOHO X แบบบ้าน New Design เปิดตัวครั้งแรกที่โครงการนี้ พื้นที่ใช้สอย 437 ตร.ม. ประกอบไปด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ และ ที่จอดรถ 3 คัน จะเปิดพรีเซลวันที่ 24-25 พฤษภาคมนี้