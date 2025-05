ดีพร้อม จัด “JGAB 2025” เฟ้นหาดีไซน์เนอร์ ดันไทยฮับอัญมณีและเครื่องประดับโลก

น.ส.ณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(ดีพร้อม) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ได้มอบหมาย นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีดีพร้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2025 (JGAB 2025) งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งภูมิภาคอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2025 คือ เวทีระดับอาเซียนที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการเชื่อมโยงตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้ผลิต ผู้ออกแบบ ผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลก โดยมีผู้ประกอบการชั้นนำจากหลากหลายประเทศร่วมออกงานแสดงสินค้ารวมกว่า 400 บริษัท จาก 15 ประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และตุรกี เป็นต้น

นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพสินค้าที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตามนโยบาย “ปฏิรูปอุตสาหกรรม ไทย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ทันสมัย สะอาด สะดวก โปร่งใส” ของนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ “ดีพร้อม” เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาอุตสาหกรรมซอฟท์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น ผ่านการพัฒนาและสร้างทักษะ (Up-Re Skill) ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ รวมถึงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายและสามารถสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับจัดตั้งและยกระดับธุรกิจแฟชั่น ซึ่งสอดรับกับนโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ของนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกด้วย

งาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2025 มีกิจกรรม hi light ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

– การสัมมนาระดับนานาชาติที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์การตลาด และผู้ประกอบการชั้นนำ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และเจาะลึกแนวโน้มธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในอนาคต ตลอดจนกำหนดกลยุทธ์การทำตลาดดิจิทัล และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI และ Blockchain ที่เข้ามามีบทบาทในการซื้อขายอัญมณีและเครื่องประดับ

– The ASEAN’s Masterpieces Gallery การจัดนิทรรศการพิเศษที่นำเสนอผลงานเครื่องประดับอันล้ำค่าจากทั่วอาเซียน สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และงานฝีมืออันประณีต

– The Next Gem Awards 2025 เวทีเฟ้นหานักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสู่ตลาดระดับโลก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแฟชั่นโชว์เครื่องประดับสุดอลังการ เพื่อถ่ายทอดศิลปะและความงดงามผ่านเครื่องประดับที่สะท้อนวัฒนธรรมและแนวโน้มแฟชั่นแห่งอนาคต

สำหรับงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีนักธุรกิจและผู้ประกอบการผลิตและออกแบบในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 10,000 ราย เกิดการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจากทั่วโลกและเกิดการซื้อขายต่อไปในอนาคต