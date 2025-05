ไทย-มาเลเซีย ลุยเชื่อมเศรษฐกิจ จับมือฟื้นรถไฟกรุงเทพฯ- บัตเตอร์เวิร์ธ

ไทย-มาเลเซีย จับมือฟื้นรถไฟสุไหงโก-ลก เชื่อมเศรษฐกิจ เตรียมคัมแบ๊ก รถไฟกรุงเทพฯ- บัตเตอร์เวิร์ธ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่กระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายโลกิ ซิว ฟุก (H.E. Loke Siew Fook) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศ โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสายสุไหงโก-ลก – รันเตาปันยัง และเร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนทั้งสินค้าและผู้โดยสาร

นายสุริยะ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ต่อยอดจากการเยือนมาเลเซียของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2567 ที่ผ่านมา สะท้อนความตั้งใจร่วมกันในการกระชับความสัมพันธ์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกัน โดยประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกมาพิจารณาคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงทางถนนและทางราง การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และการขนส่งสินค้า

นายสุริยะ กล่าวว่า ในส่วนของการขนส่งทางถนน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย (Memorandum of Understanding on Cross Border Transport of Goods between Thailand and Malaysia: CBTG) และ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการขนส่งผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย (Memorandum of Understanding on Cross Border Transport of Passengers between Thailand and Malaysia: CBTP) โดยตั้งเป้าหมายให้การเจรจาแล้วเสร็จและลงนามภายในเดือนกรกฎาคม 2568 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหาการขนส่ง และอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนอย่างเท่าเทียม พร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตขับรถดิจิทัลผ่านกลไกอาเซียน

นายสุริยะ กล่าวว่า สำหรับการขนส่งทางราง ประเด็นสำคัญคือการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโก-ลก – รันเตาปันยัง โดยตนมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟมาเลเซีย (KTMB) ร่วมกันพิจารณากระบวนการและแผนการเปิดให้บริการที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการพัฒนาระบบรางชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซีย (ECRL) ที่จะเปิดให้บริการในปี 2569

นอกจากนี้ ยังหารือถึงการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันพิธีการศุลกากรเพียงครั้งเดียว ณ จุดขาเข้า (SSI)

นายสุริยะ กล่าวว่า ตนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านศุลกากรของมาเลเซีย เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อการกลับมาให้บริการรถไฟเส้นทางกรุงเทพฯ (กรุงเทพอภิวัฒน์) – ปาดังเบซาร์ – บัตเตอร์เวิร์ธ ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2568 ซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการเชื่อมโยง

ด้าน นายโลกิ ซิว ฟุก (H.E. Loke Siew Fook) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเลเซีย ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ Perlis Inland Port (PIP) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด่านปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ประมาณ 5 กิโลเมตร ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการระยะที่ 1 ภายในปี 2568 เพื่อบรรเทาความแออัดของการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์จาก Padang Besar Container Terminal (PBCT) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การหารือร่วมกันในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมของทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกำหนดแนวทางความร่วมมือในอนาคต เชื่อมั่นว่าการหารือจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างไทย – มาเลเซีย และในระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ” นายสุริยะ กล่าว