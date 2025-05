ผู้เขียน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

AI กับการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

เดินหน้าด้วยหลักการพัฒนาสมอง

ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก โดยเฉพาะ “ปัญญาประดิษฐ์” หรือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโฉมทุกมิติของสังคม ไม่เว้นแม้แต่การศึกษา คำถามที่สำคัญคือ เราจะทำอย่างไรให้การนำ AI มาใช้ในการศึกษา สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “สมอง” เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การรับข้อมูล แต่เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง การปฏิรูปการศึกษาที่ยั่งยืนจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “การพัฒนาสมอง” (Brain-based Learning) และเมื่อ AI ถูกนำมาใช้โดยอิงหลักการนี้ ก็จะกลายเป็นพลังเสริมที่ช่วยให้การเรียนรู้ลึกขึ้น เร็วขึ้น และครอบคลุมมากขึ้น

ในวันนี้ ผมขอเสนอกรอบแนวความคิดเบื้องต้นในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาสมอง ในยุค AI ดังนี้ครับ

1.สมอง: รากฐานของการเรียนรู้ที่แท้จริง

สมองมนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานได้ตลอดชีวิต (neuroplasticity)1 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กและวัยเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการสร้างและเชื่อมโยงโครงข่ายใยประสาท (Synapses) ในอัตราที่สูงที่สุด2 ก่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเรียนรู้และปรับตัวอย่างโดดเด่น 3

การเรียนรู้ที่ดีจึงต้องเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีความหมาย และสอดคล้องกับพัฒนาการสมองในแต่ละช่วงวัย หลักการ Brain-based Learning เน้นว่า การเรียนรู้ควรที่จะเชื่อมโยงกับอารมณ์และความสนใจ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น รวมถึงการพัฒนา “ทักษะสมองระดับสูง” (Executive Functions) เช่น การวางแผน การคิดวิเคราะห์ และความยืดหยุ่นทางความคิด และนี่คือจุดที่ AI สามารถเข้ามามีบทบาทสำคัญ-ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้สอดคล้องกับสมองได้มากกว่าที่เคย

2.AI กับโอกาสใหม่ของการออกแบบการเรียนรู้

AI ไม่ใช่แค่ “เครื่องมือสอน” แต่คือ “คู่คิดของครู” และ “ผู้ช่วยของผู้เรียน” ที่สามารถทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้มีชีวิตชีวา เป็นรายบุคคล และเชื่อมโยงกับพัฒนาการของสมองได้อย่างแท้จริง ยกตัวอย่าง เช่น

AI สร้างการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personalized Learning)

AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เรียน เช่น ความสนใจ ความเร็วในการเรียนรู้ และลักษณะการตอบสนอง เพื่อปรับบทเรียนให้ตรงกับจังหวะการเรียนรู้ของแต่ละคน

AI สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านเทคโนโลยี (Immersive Learning)

ตัวอย่างที่น่าสนใจของการประยุกต์ใช้ AI คือการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี VR/AR เพื่อสร้างสถานการณ์สมมุติที่กระตุ้นสมอง เช่น ห้องทดลองเสมือน การจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ หรือสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์

AI สร้างการพัฒนาทักษะสมองระดับสูง (Executive Functions)

AI มีศักยภาพในการออกแบบแบบฝึกหัด เกม และกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ การพัฒนาความจำใช้งาน (Working Memory) และการควบคุมอารมณ์

3.ความท้าทาย: AI จะยกระดับหรือสร้างความเหลื่อมล้ำ?

แม้ว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีศักยภาพสูงในการยกระดับการเรียนรู้ แต่ทว่าการนำมาใช้งานโดยปราศจากความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกลไกการทำงานของสมอง อาจนำไปสู่ปัญหาใหม่ๆ ได้เช่นกัน

ปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างหลายมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และประชากร และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือวิกฤตด้านคุณภาพการศึกษา ซึ่งสะท้อนผ่านคะแนน PISA ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญ และหนึ่งในองค์ความรู้ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพดังกล่าวคือ ความรู้ด้านประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) ที่มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจกลไกการทำงานของสมอง การนำองค์ความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างชาญฉลาด จะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยสามารถออกแบบและขับเคลื่อนการเรียนรู้ในแนวทางที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสมองได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่จะช่วยยกระดับผลลัพธ์ทางการศึกษา แต่ยังเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชากรเพื่อรับมือและพลิกฟื้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ในระยะยาว เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม OKMD ขอเสนอข้อเสนอเชิงนโยบาย 3 ข้อ ดังนี้ครับ

1.จัดตั้งโครงการ “AI เพื่อสมองไทย” (AI for Brain & Learning Development)

สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วย AI ที่ออกแบบตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) สำหรับนักเรียนในวัยเรียน สำหรับนักเรียนแพลตฟอร์มนี้จะมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงบวก และการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับครูและผู้ปกครอง จัดเตรียมโมดูลสนับสนุนเพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและติดตามพัฒนาการนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถมีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียนรู้ของบุตรหลานได้อย่างเหมาะสม

2.พัฒนาหลักสูตร “ครูสมองดี สู่ห้องเรียน AI” (AI-Enhanced, Brain-Smart Teachers)

อบรมครูให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการ Brain-based Learning และสามารถประยุกต์ใช้ AI เป็นเครื่องมือทรงพลังในการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับการทำงานของสมอง และวิเคราะห์ผู้เรียน โดยทำความเข้าใจความแตกต่างและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนผ่านข้อมูลที่ AI ช่วยประมวลผล รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง ที่กระตุ้นการคิดขั้นสูงและการมีส่วนร่วม

ครูไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม แต่ต้องมีวิจารณญาณในการเลือกใช้ AI เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง ให้ AI เป็นผู้ช่วยครู ไม่ใช่เข้ามาแทนที่บทบาทของครูในการสร้างปฏิสัมพันธ์และชี้นำการเรียนรู้ ในต่างประเทศได้มีการศึกษาและดำเนินการแล้ว เพื่อให้การสนับสนุนและปรับการสอนได้อย่างเหมาะสม

3.ขยายการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม “Mobile AI Learning Units”

พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ AI เคลื่อนที่ (Mobile AI Learning Units) ซึ่งเป็นห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็กหรือชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ติดตั้งระบบ AI ซึ่งสามารถทำงานได้แม้ในระบบออฟไลน์ โครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากโมเดลอย่าง “Mobile Learning Labs” ของอินเดีย และมีเป้าหมายเพื่อนำโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพไปสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนทรัพยากร

จุดเด่นและประโยชน์สำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้ คือ การเรียนรู้ผ่าน AI แบบออฟไลน์ ที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงบทเรียนและเนื้อหา AI ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง แม้ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสมอง หน่วยการเรียนรู้จะผสานกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลัก Brain-based Learning อย่างลงตัว เพื่อสร้างประสบการณ์เชิงสังคมและการทำงานร่วมกัน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างความมั่นใจว่าเด็กทุกคนมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพสมองอย่างเต็มที่ ผ่านเทคโนโลยีและวิธีการเรียนรู้ที่ทันสมัยแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล

จากที่กล่าวมาทั้งบทในข้างต้น ผมขอสรุปคร่าวๆ ว่า อนาคตของการเรียนรู้ที่ยั่งยืนคือการสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและธรรมชาติของมนุษย์ AI อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการศึกษา แต่หากนำมาใช้อย่างสอดคล้องกับหลักการทำงานของสมองและธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ มันจะกลายเป็นเครื่องมือทางการศึกษาที่ทรงพลังที่สุดในศตวรรษนี้ เราจึงควรมอง AI ไม่ใช่ในฐานะ “อุปกรณ์ทางเทคนิค” แต่เป็น “กลไกสนับสนุนสมอง” ที่ช่วยให้เด็กแต่ละคนสามารถเรียนรู้ตามศักยภาพเฉพาะของตนเอง ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สนุก และมีความหมาย

OKMD ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ จึงมุ่งเน้นการนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาพัฒนาศักยภาพสมองของคนไทยทุกช่วงวัย เราพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ที่ผสานพลังของมนุษย์ ศักยภาพสมอง และเทคโนโลยี อย่างกลมกลืน เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพไปด้วยกันครับ

