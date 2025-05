SCBX เปิดตัวรายงาน AI Outlook 2025 ดันรายได้ 75% จากเทคโนโลยีเอไอ

นายกวีวุฒิ เต็มภูวภัทร Chief Innovation Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX เปิดเผยว่า เอสซีบีเอกซ์ (SCBX) กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของไทย เปิดตัวรายงาน “SCBX AI Outlook 2025: Beaconing the Future of Artificial Intelligence” AI whitepaper สรุปเทรนด์สำหรับธุรกิจฉบับแรกในไทย คู่มือเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น AI-first Organization เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์และประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในบริบททางธุรกิจที่หลากหลาย อันจะเป็นแนวทางให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ 75% จากเทคโนโลยี AI

โดยรายงาน SCBX AI Outlook 2025 นำเสนอเทรนด์สำคัญ 4 ประการที่กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่

1. Open vs Closed AI: ช่องว่างระหว่าง AI แบบเปิดและแบบปิดที่ลดลง พร้อมนัยสำคัญทางธุรกิจ

2. More versatile, Smaller, Smarter AI: ยุคใหม่ของ AI ที่มีขนาดเล็กลง ยืดหยุ่นมากขึ้น และมีความสามารถใกล้เคียงมนุษย์

3. Rise of Agentic AI: การเติบโตของ AI ที่สามารถวางแผน ให้เหตุผล และดำเนินการได้โดยไม่ต้องรับคำสั่งทีละขั้นตอน

4. The Road to AGI: ความท้าทายและโอกาสในการพัฒนา AI ที่มีความสามารถระดับมนุษย์

ADVERTISMENT

โดยกลุ่มเอสซีบีเอกซ์มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างรายได้ 75% จาก AI ภายในปี 2570 ซึ่งเรากำลังพัฒนาความสามารถด้าน AI ขั้นสูงผ่านการใช้ข้อมูลและการวิจัยพัฒนา พร้อมทั้งนำหลักการ AI ที่มีความรับผิดชอบมาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรนี้ บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา หรือ SCBX R&D Innovation Lab ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สำคัญในการทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน AI ให้กับกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ โดยจะทำงานร่วมกับบริษัท SCB 10X และ DataX อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างและผลักดันให้มีการนำต้นแบบที่มีผลกระทบสูงไปใช้งานจริงภายในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ SCBX R&D Innovation Lab จะมีการทำงานกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างและผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น โครงการ Typhoon Thai LLM ที่ SCBX ใช้เป็นประตูเชื่อมโยงและสร้างคุณประโยชน์ให้กับพันธมิตรทั้งสถาบันการศึกษา สตาร์ทอัพ และหน่วยงานภาครัฐ

ADVERTISMENT

รายงาน SCBX AI Outlook 2025 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สำคัญของการแบ่งปันวิสัยทัศน์ด้าน AI ของเรา ที่ไม่เพียงนำเสนอมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์ AI เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงผ่านโปรเจกต์และกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อที่จะสามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทภายในกลุ่มเอสซีบีเอกซ์ ลูกค้า พันธมิตร ตลอดจนสังคมโดยรวม”

ดร.ทุตานนท์ สินธุประสิทธิ์ R&D and Innovation Lab Lead บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า “ในยุคที่ AI และเทคโนโลยีใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน SCBX มุ่งมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ในบริบทธุรกิจต่างๆ ผ่านรายงาน SCBX AI Outlook 2025: Beaconing the Future of Artificial Intelligence เพื่อนำเสนอ

เทรนด์ AI สำคัญ 4 ประการที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมพลิกโฉมอุตสาหกรรม รวมไปถึงด้านงานวิจัย และพัฒนา พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงการนำ AI ไปใช้งานจริงในหลากหลายภาคส่วน เรามุ่งมั่นในการแบ่งปันข้อมูลเชิงกลยุทธ์ผ่านรายงานนี้ เพื่อช่วยให้ผู้นำองค์กรและกลุ่มคอมมูนิตี้ด้าน AI สามารถนำข้อมูลอันเป็นประโยชน์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรืองานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

SCBX ได้นำเสนอกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในหลากหลายภาคส่วน อาทิ