GIT เล็งจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณี-เครื่องประดับ หวังก้าวสู่ผู้นำระดับโลก

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025)” ในธีม : Responsible Gem & Jewelry Supply Chain ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางทางวิชาการชั้นนำในสาขาอัญมณีและเครื่องประดับของภูมิภาค พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้นำความคิดจากทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อัพเดตแนวโน้ม นวัตกรรม และงานวิจัยล้ำสมัย รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก หวังประเทศไทยเป็นผู้นำทางความคิดและนวัตกรรมในชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2568

นายสุเมธ กล่าวว่า ภายในงานจะเปิดเวทีการประชุมที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลก นักวิชาการ นักวิจัย นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนความองค์ความรู้ นำเสนอผลงานทางวิชาการ และอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยในการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและความยั่งยืน ซึ่งมีผู้ตอบรับเข้าร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา และองค์กรในอุตสาหกรรม อาทิ สมาคมช่างทองไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงิน สมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี สมาคมค้าทองคำ และสถาบัน Gemological Institute of America

นายสุเมธ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 8 (GIT 2025) จะต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วโลกภายใต้ธีม “Responsible Gem & Jewelry Supply Chain” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2568 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับโอกาสพิเศษเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 72 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย

นายสุเมธ กล่าวว่า สำหรับหัวข้อในการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยวิทยากรระดับโลก ได้แก่ วันที่ 8 กันยายน 2568 เวทีกลาง พบกับวิทยากรหลัก นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ: Towards a Sustainable Future for the Thai Gem and Jewelry Industry, Mr. Wallace Chan นักรังสรรค์จิวเวลรี่ระดับโลกชาวจีน หัวข้อ: Future Trends: Sustainability in Jewelry Art 2025, ศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) หัวข้อ: Transforming Thailand’s Gem and Jewelry Industry through Research and Innovation, Mrs. Ashoo Sinchawla กรรมการผู้จัดการ บริษัท สันต์ เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด หัวข้อ: The Role of Women in the Gem and Jewelry Industry.

นายสุเมธ กล่าวว่า พบกับวิทยากรรับเชิญ Mr.Kinjal Shah ตัวแทนจาก Responsible Jewellery Council (RJC), ม.ล.ปรมาภรณ์ เทวกุล ตัวแทนจาก Precious Metal Refining Company Limited Mr. Wasantha Gamlath ตัวแทนจาก Gem and Jewellery Research and Training Institute (GJRTI), Mr. Tobias Häger ตัวแทนจาก Johannes Gutenberg University, ดร.พรสวาท วัฒนกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ, นายเชิดศักดิ์ อรรถอารุณ ตัวแทนจาก บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน), Ms. Song Zhonghua ตัวแทนจาก National Gems & Jewelry Testing Group (NGTC), China, ดร.วสุรา สุนทรตันติกุล ตัวแทนจาก สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งอเมริกา (GIA)

นายสุเมธ กล่าวว่า ส่วนวันที่ 9 กันยายน 2568 เวทีกลาง พบกับวิทยากรหลัก Mr. Edward Johnson ตัวแทนจาก Gemfields Group หัวข้อ: Building a Responsible Coloured Gemstone Supply Chain, Mr. Kenneth Scarratt ตัวแทนจาก CIBJO Academy หัวข้อ: Transparency is not an option, it is a necessity, Mr. Richard W. Hughes ตัวแทนจาก Lotus Gemology หัวข้อ: Describing Color in Gems: A Fool’s Guide พบกับวิทยากรรับเชิญ Mr. Daniel Nyfeler Ph.D กรรมการผู้จัดการ Gübelin Gem Lab, Ms. Anna Minakova ตัวแทนจาก Eurus Gallery, และพบกันผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมากมายมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ได้แก่ Mr. Vincent Pardieu ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) Dr.Liu Shang I, Edward ตัวแทนจาก The Gemmological Association of Hong Kong: GAHK และปิดท้ายโดย Prof.Yan Li ตัวแทน Wuhan University ประเทศจีน