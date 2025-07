อั้นได้อั้นไว้ก่อน! พรุ่งนี้น้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ปรับลด 40 สตางค์

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด และพรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 24 ก.ค. 2568 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 40.74, GSH95 = 32.45, E20 = 30.24, GSH91 = 32.08, E85 = 28.59, พรีเมี่ยม GSH95 = 41.04, HSD = 31.94, พรีเมี่ยมดีเซล = 43.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะที่ บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 สต. ยกเว้น Hi Premium 97 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม BCP Retail Price: GSH95S EVO 32.45/ GSH91S EVO 32.08/ GSH E20S EVO 30.24/ GSH E85S EVO 28.59 Hi Premium 97 (GSH95++) 49.84 / Hi Diesel S 31.94/ Hi Premium Diesel S 46.14 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.) โดยมีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป