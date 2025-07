แสนสิริ เดินหน้าสู่ Net-Zero เต็มกำลัง ผนึก กสิกรไทย ออกสินเชื่อสีเขียว ดอกเบี้ย 1.75%

วันที่ 23 กรกฎาคม นายอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แสนสิริขอขอบคุณธนาคารกสิกรไทย หนึ่งในสถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับแสนสิริยาวนานกว่า 40 ปี ด้วยมูลค่าการมอบสินเชื่อให้ลูกบ้านแสนสิริกว่า 5 หมื่นล้านบาท และเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับแสนสิริในการขับเคลื่อนพันธกิจสีเขียว ผ่านการส่งมอบสินเชื่อบ้านรักษ์โลกหรือ Green Loan ที่ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้ออกแคมเปญพิเศษอัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรกเริ่มที่ 1.75% และโปรโมชันฟรีค่าจดจำนองและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมายจากโครงการ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่สายกรีนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กับโครงการที่ออกแบบมาสอดรับการอยู่อาศัยแบบยั่งยืน อาทิ โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์-สาย1 และโครงการอื่นๆ รวมกว่า 117 โครงการทั่วประเทศ

ล่าสุดแสนสิริได้พัฒนาบ้านต้นแบบเพื่อความยั่งยืนหรือ Sustainable Home-Prototype 1 นำร่องแห่งแรกที่โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ – สาย 1 แฟลกชิปบ้านเพื่อความยั่งยืนและคุณภาพชีวิตแห่งแรกของไทย ผ่านการออกแบบ 4 แกนหลักที่เป็นนวัตกรรมขั้นสูง ได้แก่ Cooliving Design (นวัตกรรมบ้านเย็น) Green Materials (การใช้วัสดุรักษ์โลก) Resource Efficiency (การใช้ทรัพยากรให้ได้คุณค่าสูงสุด) และ Health and Well-being (การออกแบบเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี)

โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 35% เทียบเท่ากับ 135,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเสมือนการปลูกต้นไม้กว่า 14,300 ต้นต่อบ้าน 1 หลัง และยังคงเดินหน้าพัฒนาบ้านแนวคิดยั่งยืนขยายไปสู่โครงการในลักซ์ชัวรี่เซ็กเม็นต์ อาทิ นาราสิริ ณริณสิริ กว่า 5 โครงการ

ด้านนายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งแสนสิริมีแนวคิดและนโยบายด้านความยั่งยืนที่สอดคล้องกับธนาคาร และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกของไทยที่ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) ภายในปี 2050 ธนาคารกสิกรไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมจัดทำแคมเปญกับแสนสิริเพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมสีเขียวให้กับลูกค้าของแสนสิริด้วยแคมเปญสินเชื่อบ้านสีเขียวดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นปีแรก 1.75% และโปรโมชันฟรีค่าจดจำนอง

โดยลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่โครงการของแสนสิริ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 – 30 กันยายน 2568 และจดจำนองภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยธนาคารคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ Green Ecosystem เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงการส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในปี 2568 ธนาคารตั้งเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อบ้านสีเขียววงเงิน 12,000 ล้านบาท พร้อมเพิ่มกลุ่มพันธมิตรที่เป็น Green Product เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีความยั่งยืน เช่น การติดตั้ง Solar Rooftop ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน รวมถึงการใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นต้น ด้วยความมุ่งมั่นสนับสนุนลูกค้าสู่ความยั่งยืน ทำให้ธนาคารได้รับ 2 รางวัลสำคัญระดับนานาชาติในปี 2568 ได้แก่ รางวัล Green Home Loan, Best Green Retail Finance Initiative in Asia Pacific จาก The Asian Banker และรางวัล Mortgage and Home Loan Product of the Year จาก Asian Banking & Finance