บาฟส์ ส่งกำลังใจทหาร – ปชช.ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

บาฟส์ ส่งกำลังใจถึงทหาร – ปชช.พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ขอผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก BAFS GROUP ระบุข้อความว่า “กลุ่มบริษัทบาฟส์ ขอส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทหารหาญ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ชายแดนทุกท่าน ขอให้ทุกท่านปลอดภัย เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”

BAFS Group sends our heartfelt support to the brave military personnel and all civilians affected by the ongoing situation along the border.

We wish for everyone’s safety — and believe that together, we will overcome this challenging time.

#BAFS #BAFSGROUP #Uplifttheworld