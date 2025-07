ฟิตมาก เก็บตกความประทับใจจาก งาน Exclusive Dinner Talk

เก็บตกความประทับใจจาก งาน Exclusive Dinner Talk 50 ปีไทย-จีน The Golden Road : From Now to Eternity จัดโดย เครือมติชน ที่เพลนารี ฮอลล์ 1 (Plenary Hall 1) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานนี้ พี่ไก่ เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่ขึ้นพูดในหัวข้อ โอกาสและความร่วมมือด้านการลงทุนไทย-จีน

ยกให้เป็นหนึ่งในวิทยากรที่ฟิตสุดๆ

เพราะช่วงท้ายของงานประมาณ 4 ทุ่ม พี่ไก่ยังทักทายทุกคนด้วยสีหน้าสดใส ไม่ง่วงสักนิด

ถัดมาอีกวัน เจ้าตัวขึ้นเวทีสัมมนาอีกงานหนึ่งไปอี๊ก

ฟิตมากๆ ค่าทั่นประธานไก่…อิอิ