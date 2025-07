คิวแน่น เพิ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ กับงาน Exclusive Dinner Talk

เพิ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ กับงาน Exclusive Dinner Talk ไทย-จีน THE GOLDEN ROAD FROM NOW TO ETERNITY เพื่อมองหาโอกาสใหม่ในมิติต่างๆ ซึ่งมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานหลากหลายท่าน จัดโดยมติชน

หนึ่งในนั้นแขกสำคัญ ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แม่ทัพหญิงแห่งท่องเที่ยวไทย ที่ตอบรับเข้าร่วมงานอย่างรวดเร็ว

ระหว่างเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แอบแวะห้องประชุมเพื่อหารือเรื่องงานเพิ่มเติม ก่อนจะวิ่งเข้างานอีกที “ต้องนัดมาประชุมที่นี่แทน จะได้ทำงานครบทั้งหมด”

เชื่อแล้วว่าคิวแน่น งานเยอะจริงๆ ค่า