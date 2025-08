ศุภาลัยโตแรงในแดนจิงโจ้ ครึ่งปีแรก โกยยอดขายพุ่ง 310% คาดสิ้นปีทะยานหมื่นล้าน

ศุภาลัยต่อยอดความสำเร็จในออสเตรเลีย ครึ่งปีแรก 2568 ทำยอดขายพุ่ง 310% หลังขยายพอร์ตโครงการเพิ่ม 12 โครงการ ผ่าน JV กับบริษัทพันธมิตรชั้นนำ Stockland เมื่อปลายปี 2567 สะท้อนศักยภาพโครงการในแดนจิงโจ้และความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค ตอกย้ำทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดต่างประเทศ

นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม Director of SupalaiAustralia Holdings Pty Ltd กล่าวว่า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียอย่างโดดเด่น หลังจากที่ได้รับโอน 12 โครงการใหม่ผ่านกิจการร่วมค้า SSRCP HoldCo Pty Ltd เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 ซึ่งจัดตั้งร่วมกับพันธมิตรชั้นนำ Stockland Communities Partnership HoldCo Pty Ltd ทำให้จำนวนโครงการรวมในออสเตรเลียเพิ่มเป็น 24 โครงการ มูลค่ารวมในส่วนของศุภาลัยกว่า 187,700 ล้านบาท

ส่งผลให้ผลงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของศุภาลัยในออสเตรเลียเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมียอดขายอยู่ที่ 279 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือราว 6,040 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 310% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2567 สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดอสังหาริมทรัพย์และคุณภาพของโครงการภายใต้การบริหารกิจการร่วมค้าของศุภาลัย

ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องนี้ยังส่งผลบวกต่อภาพรวมผลประกอบการของบริษัท โดยคาดว่าตลอดปี 2568 ศุภาลัยออสเตรเลียจะมีแนวโน้มยอดขายเติบโตมากกว่า200% เมื่อเทียบกับปี 2567 อีกทั้งบริษัทฯ ได้ตั้งเป้ายอดขายรวมในตลาดออสเตรเลียไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งนอกจากความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักดันให้ศุภาลัยในออสเตรเลียประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

ยังประกอบด้วยสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้มแข็งในออสเตรเลีย ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตและการกระจายความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ตลอดจนการร่วมมือกับทีมที่ปรึกษาการลงทุนระดับมืออาชีพในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแดนจิงโจ้ ซึ่งช่วยเสริมความมั่นใจในการขยายโครงการอย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน

ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศของศุภาลัย โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลียที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ผนวกกับความร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งก็ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ขยายพอร์ตโครงการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ศุภาลัยจะยังคงมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน และนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทยไปสร้างคุณค่าในระดับสากลต่อไป