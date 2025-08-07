สำนักงาน กกพ. สั่งการไฟฟ้าฯ แจงเหตุไฟดับย่านประดิพัทธ์ ภายใน 7 วัน

กกพ. สั่ง กฟน.แจงเหตุไฟดับย่านประดิพัทธ์ ภายใน 7 วัน
ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. ได้สั่งการให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เร่งตรวจสอบสาเหตุเชิงเทคนิคโดยละเอียด จากกรณีเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ย่านประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาประมาณ 22.00 – 23.30 น. ของวันที่ 5 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา และให้รายงานผลพร้อมแนวทางแก้ไขและแผนป้องกันกลับมายัง กกพ. ภายใน 7 วัน
“กกพ. ได้รับรายงานเบื้องต้นจาก กฟน. ถึงสาเหตุไฟดับเป็นวงกว้างในย่านประดิพัทธ์ และสะพานควาย จากเหตุขัดข้องทางเทคนิคจากการบำรุงรักษาสายส่งหลักตามแผนงาน จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 28,267 ราย ซึ่งภายหลัง กฟน. สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และจ่ายไฟฟ้าคืนจุดแรกได้ภายใน 27 นาที และกลับสู่ภาวะปกติทั้งหมดได้ในเวลา 1 ชั่วโมง 27 นาที ยังเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กรอบเวลาตามแผนการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่กำหนดไว้” ดร.พูลพัฒน์ กล่าว
อย่างไรก็ตาม กฟน. ในฐานะผู้รับใบอนุญาตและผู้ปฏิบัติการ จะเร่งจัดทำรายงานข้อเท็จจริงเชิงลึกถึงสาเหตุของเหตุขัดข้องในครั้งนี้ และที่สำคัญคือต้องเสนอแผนป้องกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก และ กกพ. จะได้นำผลการตรวจสอบเชิงเทคนิคจาก กฟน. มาประมวลผลและพิจารณากำหนดเป็นแนวทางปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่ น้องประชาชนผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดังกล่าวหากได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดจากเหตุการณ์นี้ ขอให้ท่านดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยัง กฟน. เป็นลำดับแรก หากการดำเนินการยังไม่เป็นที่พอใจ ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนมายัง กกพ. ในฐานะองค์กรกำกับดูแลได้ทันที ผ่านช่องทางที่สะดวกที่สุดคือ LINE Official Account “กกพ.รับแจ้งปัญหา” (@ERCvoice) หรือผ่านสำนักงาน กกพ. ประจำเขต และคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ซึ่งเราพร้อมดูแลและกำกับให้กระบวนการพิจารณาชดเชยเป็นไปอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วที่สุด